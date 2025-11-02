Вселенная не поддаётся нашему уму: симуляция реальности — миф

Физики из Университета Британской Колумбии в Оканагане выдвинули аргументы, опровергающие популярную идею о том, что наша реальность — всего лишь компьютерная модель.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

По их мнению, если бы такая конструкция существовала, она могла бы эволюционировать, порождая внутри себя новые миры с собственной жизнью и симуляциями. Однако рекурсивный характер подобного сценария делает крайне маловероятным, чтобы наша Вселенная оказалась базовой, а не частью вложенной цепочки. Ранее эта концепция казалась недоступной для научного анализа, но свежие расчёты меняют картину.

От Ньютона к информации: переворот в понимании мира

Авторы подчёркивают, что современная наука давно отошла от классических представлений о твёрдой материи, двигающейся в пустоте. Теория относительности перестроила основу механики, а квантовая физика добавила слои неопределённости. Теперь ведущая концепция — квантовая гравитация — ставит под сомнение даже пространство и время как первичные элементы. Вместо этого они возникают из более глубокого слоя: чистой информации, обитающей в так называемом платоновском домене. Этот математический фундамент кажется реальнее наблюдаемого космоса, из него и рождаются все измерения.

Лимиты алгоритмов: Гёдель раскрывает карты

Исследователи применили строгие математические инструменты, включая знаменитую теорему о неполноте, чтобы показать: даже информационная основа не поддаётся полному описанию через расчёты. Для всестороннего и coherentного охвата реальности требуется нечто иное — неалгоритмическое постижение. Это вид интуиции, выходящий за рамки последовательных инструкций, как в программе. Такие "гёделевские истины" существуют объективно, но их нельзя вывести чистой логикой шаг за шагом. Простой пример: утверждение о своей недоказуемости. Если его подтвердить, оно ложно; если опровергнуть — система рушится. В итоге, любые вычисления остаются неполными.

Реальность за пределами симуляции

Эксперименты подтвердили: вычислительная модель квантовой гравитации не способна охватить все грани бытия. Следовательно, построить всеобъемлющую теорию всего на основе алгоритмов невозможно — нужен более глубокий уровень понимания, превосходящий даже пространство-время. Хотя платоновский мир напоминает код компьютерной игры, он не сводится к симуляции. Опираясь на принципы неполноты и неопределённости, учёные заключают: полное описание мира требует элементов, неподвластных моделированию. Таким образом, наша Вселенная выходит за алгоритмические рамки и не может быть искусственной конструкцией.

Глубинные последствия для науки

Открытия подчёркивают: базовые законы природы не скованы временными и пространственными оковами, поскольку сами их генерируют. Долгое время существовала иллюзия, что все явления можно свести к расчётам на этих законах. Однако доказательства говорят обратное — для цельного взгляда на реальность необходим неалгоритмический подход. Любая виртуальная среда по сути алгоритмична, следует строгим правилам. Поскольку фундамент бытия опирается на нечто иное, космос никогда не окажется продуктом программы.