Смертоносный поворот: мир на пороге климатической бомбы

4:22
Наука

Глобальное исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило неожиданный сдвиг в поведении циклонов по всему миру.

Волны в проливе Дрейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волны в проливе Дрейка

Традиционно эти мощные атмосферные вихри устремлялись к экватору, но теперь их траектории коренным образом меняются — они все чаще направляются к северному и южному полюсам. Это явление, наблюдаемое на протяжении последних четырех десятилетий, несет серьезные последствия для регионов, ранее считавшихся относительно защищенными от таких бедствий.

Сдвиг траекторий: факты и цифры

Ученые отметили, что центр активности тропических бурь в северных широтах перемещается примерно на 56 километров каждые десять лет. В результате зоны риска расширяются: теперь под угрозой оказываются территории Японии, Южной Кореи, южных районов Европы и акватории Средиземного моря. Такие изменения заставляют переосмыслить привычные карты погоды, где ранее тропические ветра казались далекими гостями.

  • Сдвиг центра активности: 56 км за 10 лет в северных широтах.
  • Рост температуры океанов: +1,1°C по сравнению с XX веком.
  • Прогноз к 2100 году: смещение границ штормов на 500-700 км к полюсам.
  • Новые зоны риска: Япония, Южная Корея, Средиземноморье, Балканы.
  • Скорость ветров в медиканах: свыше 160 км/ч.

Теплые океаны как катализатор хаоса

Причиной этих трансформаций служит глобальное потепление, особенно заметное в морских водах. Поверхностные слои тропических океанов нагрелись на 1,1°C выше средних показателей прошлого века, что усиливает энергетический потенциал циклонов. В результате бури формируются дальше от экватора и устремляются в более прохладные широты, где атмосферные условия способствуют их дальнейшему развитию и нестабильности. Специалисты подчеркивают, что океаны выступают в роли "топливного бака" для этих систем, и их перегрев провоцирует цепную реакцию в глобальной погодной динамике.

Европа на грани турбулентности

Европейский континент особенно уязвим к этим переменам. В последние годы здесь фиксируют рост "медиканов" — гибридных образований, сочетающих черты тропических ураганов и средиземноморских штормов. Эти феномены уже обрушивались на Италию, Грецию и юг Франции, принося ветры скоростью более 160 км/ч и вызывая значительные разрушения. Климатологи прогнозируют, что следующей целью могут стать Балканы, где нестабильная атмосфера усилит вероятность подобных событий. Профессор Джеймс Котт из Университета Висконсина в Мадисоне отметил, что такие бури не угасают по пути, а продолжают эволюционировать, адаптируясь к новым условиям.

Северные широты под прицелом

Даже регионы, традиционно ассоциируемые с умеренным климатом, теперь сталкиваются с эхом далеких ураганов. В Северной Европе и Канаде участились случаи вторжения посттропических систем — ослабленных, но все еще мощных остатков циклонов. Благодаря более теплой атмосфере эти вихри сохраняют силу дольше, чем раньше, сея хаос в неожиданных местах. Профессор Кэтрин Дюран из Французского национального центра научных исследований (CNRS) сравнила циклоны с отражением состояния океанов: когда водные просторы меняют свой ритм, это неизбежно искажает контуры погоды на всей планете.

Будущее в вихре неопределенности

Этот процесс эволюции штормов протекает постепенно, но неотвратимо. К концу века эксперты ожидают дальнейшего дрейфа тропических зон на 500-700 километров к полюсам, что приведет к росту опасных ветров в умеренных широтах, хаосу в сезонных циклах и появлению совершенно новых климатических угроз. Мир стоит на пороге перерисовки погодных границ, где привычная стабильность уступает место непредсказуемым бурям.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
