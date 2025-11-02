Уникальная машина XVII века под угрозой: Франция на грани потери исторического сокровища

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Наука

В субботу группа видных интеллектуалов обратилась к властям с требованием аннулировать разрешение на вывоз за границу уникального артефакта — механической вычислительной машины, изобретенной Блезом Паскалем.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Этот призыв, размещенный на страницах издания "Монд", подчеркивает необходимость сохранить экспонат в национальных хранилищах, чтобы он оставался доступным для исследований и гордостью страны.

Наследие гения: почему Паскалина — символ Франции

Подписанты, включая Барбару Кассен из Французской академии, Жана-Франсуа Ле Галля из Академии наук и Уго Дюминиля-Копена — лауреата медали Филдса 2022 года, — убеждены, что машина Паскаля должна занять центральное место в музейных коллекциях. Они видят в ней краеугольный камень современной информатики и яркий пример французского вклада в науку и технику. Авторы подчеркивают, что такой объект заслуживает места в публичном доступе, где его смогут изучать специалисты со всего мира.

Рождение машины: от налоговых расчетов к вечности

Созданная в 1642 году, когда Паскалю было всего 19 лет, машина предназначалась для упрощения работы отца — президента налогового суда в Нормандии. Устройство автоматизировало арифметику, избавляя от рутинных ошибок в финансовых отчетах. Из двух десятков собранных экземпляров до наших дней дошло лишь девять, рассеянных по музеям: от парижского Музея искусств и ремесел до клермонского Музея Анри-Дюбуа.

Типы и уникальность: геодезический шедевр под прицелом

Паскалины делились на категории: стандартные для базовых операций, бухгалтерские для валютных вычислений и геодезические для измерений расстояний. Лот, выставленный на торги Christie's 19 ноября в Париже, — единственный сохранившийся геодезический вариант, что делает его бесценным. Эксперты оценивают его в 2-3 миллиона евро; ранее он мелькал на распродажах в Париже, Нью-Йорке и Гонконге.

Битва за артефакт: призыв к действию

Среди соавторов обращения — писатели Эрик Орсена и лауреат Гонкура Эрик Вийяр, которые настаивают: вывоз машины лишит Францию полного набора ее изобретений. Они призывают обеспечить, чтобы relic попал в государственную коллекцию, где сможет вдохновлять поколения и служить мостом к эпохе цифровых революций.

  • Год изобретения: 1642.
  • Возраст Паскаля при создании: 19 лет.
  • Цель машины: помощь в налоговых расчетах.
  • Сохранившиеся экземпляры: 9 из 20.
  • Типы Паскалин: десятичные, бухгалтерские, геодезические.
  • Уникальность лота: единственная геодезическая модель.
  • Оценочная стоимость: 2-3 млн евро.
  • Дата аукциона: 19 ноября в Париже.
  • Подписанты призыва: Барбара Кассен, Жан-Франсуа Ле Галль, Уго Дюминиль-Копен и др.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
