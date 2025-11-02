Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раковина дышит, а вы задыхаетесь: как избавиться от вони и пробки за 20 минут
Эта модель брюк делает ноги длиннее, а талию — тоньше: хит, который покорил подиумы
Меньше деревьев, больше яблок: формула идеального сада в 3 сортах — урожай обеспечен на круглый год
Карманные сокровища: где чаще всего россияне находят забытые деньги
Конец бесконечным кремам и таблеткам: новая вакцина обещает стереть акне навсегда — но есть одно но
Грызёт лапы и не спит ночами: что скрывает собачий синдром тревоги и как с ним справиться
Эти тренировки превращают даже офисного работника в бойца — ММА, которое меняет характер
Когда фары слепят, а глаза предают: простые правила уверенного ночного вождения
В финале ВИА Суперстар борьба стала жаркой: кто выиграл и стал настоящим героем шоу

Тайны Антарктиды: подводный аппарат раскрыл секреты тающего ледника

3:41
Наука

В 2022 году коллектив международных исследователей направил автономный аппарат длиной 6 метров под лед шельфового гиганта Дотсона в Западной Антарктиде.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Это устройство, названное "Ран", нырнуло в неизведанную зону, чтобы осветить механизмы ускоренного распада льда. Новые экспедиции в 2024-м подтвердили тревожные тенденции, но и принесли неожиданный удар: сам аппарат исчез в пасти ледяных течений, подчеркивая риски в этой зоне глобальных перемен.

Погружение в неизвестность: путь через 600 миль

За 27 суток "Ран" проплыл свыше 1000 километров, включая 16 километров внутри полости ледника. Цель — разобраться в ускоренном таянии у основания, где подводные потоки подтачивают массив. Аппарат фиксировал топографию дна, выявляя асимметрию: западный фланг тает быстрее из-за тонкости льда, в то время как восточный, более массивный, сопротивляется дольше. Такие открытия меняют взгляд на динамику шельфов, выступающих барьером для континентального льда.

Открытия подо льдом: карты, которые меняют модели

Используя эхолокацию, "Ран" составил детальные карты 80 квадратных километров основания. На них проступили загадочные формы: каплевидные натеки, ровные плато и следы эрозии от течений. Эти данные опровергли старые гипотезы о равномерном распаде снизу. Исследователи отметили, что модифицированная циркумполярная вода — смесь потоков из Тихого и Индийского океанов — усиливает эрозию на западе, а измерения скоростей подтвердили быстрый рост трещин. Результаты легли в фундаментальную статью в Science Advances.

Роль шельфов: стражи, на грани краха

В отличие от наземных ледников, шельфы — это плавучие платформы в океане, удерживающие внутренние массы от спуска в море. Их ослабление грозит подъемом уровня океанов и хаосом в полярных экосистемах. Погружение под них — единственный способ увидеть "обратную сторону", как выразилась ведущая специалистка Анна Волин. Ранее полагались на спутники и керны, но теперь карты высокого разрешения раскрывают нюансы, недоступные сверху.

Потерянный герой: уроки 2024 года

Вернувшись в 2024-м для фиксации сдвигов, команда столкнулась с бедой: "Ран" не вышел на связь, вероятно, зацепившись за рельеф или отвлеченный морскими жителями. Несмотря на 14 успешных вылазок — от часов до суток, — аппарат не вернул все запланированные данные. Волин подчеркнула ценность собранного: это шаг к пониманию эволюции антарктического покрова. Надежда — на замену, чтобы продолжить миссию в зоне, где климат диктует судьбу планеты.

  • Длина аппарата: 6 метров (20 футов).
  • Путь в 2022 году: более 1000 км, включая 16 км в полости.
  • Площадь карт: 80 км² основания ледника.
  • Асимметрия таяния: запад — быстрее (тоньше), восток — медленнее (толще).
  • Причина ускорения: модифицированная циркумполярная вода (mCDW).
  • Публикация: Science Advances.
  • Миссии в 2024: 14 вылазок, аппарат потерян.
  • Роль шельфов: барьер для подъема уровня моря.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Раковина дышит, а вы задыхаетесь: как избавиться от вони и пробки за 20 минут
Эта модель брюк делает ноги длиннее, а талию — тоньше: хит, который покорил подиумы
Меньше деревьев, больше яблок: формула идеального сада в 3 сортах — урожай обеспечен на круглый год
Карманные сокровища: где чаще всего россияне находят забытые деньги
Конец бесконечным кремам и таблеткам: новая вакцина обещает стереть акне навсегда — но есть одно но
Грызёт лапы и не спит ночами: что скрывает собачий синдром тревоги и как с ним справиться
Эти тренировки превращают даже офисного работника в бойца — ММА, которое меняет характер
Когда фары слепят, а глаза предают: простые правила уверенного ночного вождения
Тайны Антарктиды: подводный аппарат раскрыл секреты тающего ледника
В финале ВИА Суперстар борьба стала жаркой: кто выиграл и стал настоящим героем шоу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.