Тайны Антарктиды: подводный аппарат раскрыл секреты тающего ледника

3:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2022 году коллектив международных исследователей направил автономный аппарат длиной 6 метров под лед шельфового гиганта Дотсона в Западной Антарктиде.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктические ледяные утёсы

Это устройство, названное "Ран", нырнуло в неизведанную зону, чтобы осветить механизмы ускоренного распада льда. Новые экспедиции в 2024-м подтвердили тревожные тенденции, но и принесли неожиданный удар: сам аппарат исчез в пасти ледяных течений, подчеркивая риски в этой зоне глобальных перемен.

Погружение в неизвестность: путь через 600 миль

За 27 суток "Ран" проплыл свыше 1000 километров, включая 16 километров внутри полости ледника. Цель — разобраться в ускоренном таянии у основания, где подводные потоки подтачивают массив. Аппарат фиксировал топографию дна, выявляя асимметрию: западный фланг тает быстрее из-за тонкости льда, в то время как восточный, более массивный, сопротивляется дольше. Такие открытия меняют взгляд на динамику шельфов, выступающих барьером для континентального льда.

Открытия подо льдом: карты, которые меняют модели

Используя эхолокацию, "Ран" составил детальные карты 80 квадратных километров основания. На них проступили загадочные формы: каплевидные натеки, ровные плато и следы эрозии от течений. Эти данные опровергли старые гипотезы о равномерном распаде снизу. Исследователи отметили, что модифицированная циркумполярная вода — смесь потоков из Тихого и Индийского океанов — усиливает эрозию на западе, а измерения скоростей подтвердили быстрый рост трещин. Результаты легли в фундаментальную статью в Science Advances.

Роль шельфов: стражи, на грани краха

В отличие от наземных ледников, шельфы — это плавучие платформы в океане, удерживающие внутренние массы от спуска в море. Их ослабление грозит подъемом уровня океанов и хаосом в полярных экосистемах. Погружение под них — единственный способ увидеть "обратную сторону", как выразилась ведущая специалистка Анна Волин. Ранее полагались на спутники и керны, но теперь карты высокого разрешения раскрывают нюансы, недоступные сверху.

Потерянный герой: уроки 2024 года

Вернувшись в 2024-м для фиксации сдвигов, команда столкнулась с бедой: "Ран" не вышел на связь, вероятно, зацепившись за рельеф или отвлеченный морскими жителями. Несмотря на 14 успешных вылазок — от часов до суток, — аппарат не вернул все запланированные данные. Волин подчеркнула ценность собранного: это шаг к пониманию эволюции антарктического покрова. Надежда — на замену, чтобы продолжить миссию в зоне, где климат диктует судьбу планеты.