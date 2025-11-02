Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Наука

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Но эта идиллия — хитрая обманка перспективы. На деле наша звезда — колоссальная бурлящая сфера плазмы, чьи масштабы ставят в тупик воображение. Сколько Земель влезет в эту космическую бездну? Ответ поражает: около 1,3 миллиона. Чтобы осознать глубину, нужно нырнуть в цифры и заглянуть в будущее, где защитник превратится в пожирателя.

Масштабы, от которых кружится голова

Диаметр Земли — всего 12 742 километра, в то время как Солнце растягивается на 1,39 миллиона километров. Если выстроить планеты в ряд, понадобится 109 штук, чтобы пересечь его экватор. А по объему? Представьте Солнце как пустую сферу диаметром 1,5 метра — размером с баскетбольный мяч. Земля в этом масштабе — крохотная бусинка диаметром 1 сантиметр. Чтобы набить "резервуар" такими шариками, уйдет 1,3 миллиона штук — процесс, который занял бы 15 дней непрерывной работы конвейера.

Плотность: почему гигант легче, чем кажется

Хотя объем Солнца в миллионы раз превышает земной, его масса "всего" в 333 тысячи раз больше. Загадка в составе: наша планета — плотный комок из камня, расплава и тяжелых металлов вроде железа и никеля. Звезда же на 74% — водород, на 24% — гелий, самые легкие элементы космоса. Средняя плотность Солнца близка к воде, в то время как Земля в четыре раза тяжелее. И все равно Солнце — хозяин Солнечной системы, владеющий 99,86% ее массы. Остальное — на долю планет, лун, астероидов и комет.

Грядущий апокалипсис: рождение красного гиганта

Солнцу 4,6 миллиарда лет, и оно питается водородом в ядре, превращая его в гелий через термоядерный синтез. Эта реакция рождает энергию, которая балансирует гравитацию, не давая звезде схлопнуться. Но запасов хватит на пять миллиардов лет. Когда водород иссякнет, синтез замедлится, давление упадет, и гравитация сожмет ядро. Жар вырастет, запустив вспышку в оболочке водорода — звезда раздуется, остынет снаружи и покраснеет, став красным гигантом.

Финал: от туманности к черной тишине

Расширение будет катастрофическим: Меркурий канет в плазму, Венера выгорит, а Земля — если выживет — лишится океанов от жара за миллиарды лет до поглощения. Затем ядро сожмется, зажжет гелий, рождая углерод и кислород. Когда гелий кончится, повторный взрыв отбросит внешние слои в планетарную туманность — ослепительную завесу газа. Останется белый карлик размером с Землю, но невероятно плотный. Он остынет миллиарды лет, превратившись в черный карлик — relic, которого мы еще не видели в старой Вселенной.

  • Диаметр Земли: 12 742 км.
  • Диаметр Солнца: 1,39 млн км (109 Земель в ряд).
  • Объем Солнца: в 1,3 млн раз больше земного.
  • Масса Солнца: в 333 тыс. раз больше земной (99,86% массы Солнечной системы).
  • Плотность Солнца: близка к воде (Земля в 4 раза плотнее).
  • Возраст Солнца: 4,6 млрд лет.
  • Конец водорода: через 5 млрд лет.
  • Финальная стадия: белый карлик, остывающий в черный.
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
