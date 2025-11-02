Космический шепот из прошлого: сигналы ожившей кометы поймалина Земле

Неожиданный "голос" из глубин Солнечной системы заставил ученых затаить дыхание: комета 12P/Понса-Брукса начала излучать радиоволны, раскрывая тайны своего ледяного сердца.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Это не фантастический сюжет, а реальное эхо химических процессов, где молекулы воды превращаются в сигналы, несущие информацию о температуре и движении газов.

Специалисты в 2023–2024 годах направили мощные антенны на этот небесный странник, фиксируя так называемую 18-сантиметровую линию гидроксила. Когда солнечные лучи разлагают водяной пар, возникают радикалы OH, которые оставляют характерный отпечаток в спектре — словно комета делится своими секретами через невидимые нити эфира.

Анализ этих волн позволяет оценить остаток льда в ядре, темпы расширения газовой оболочки и внезапные всплески активности, известные как "pöffentések" — короткие извержения. В итоге радиовспышки превращаются в ценный код, описывающий внутренний мир объекта и окружающую среду, без всякой мистики.

Но что скрывается за этими сигналами? Астрономы поясняют: это не язык инопланетян, а настоящие научные данные. По характеристикам радиоволн можно точно оценить:

Сколько воды осталось в ядре кометы.

С какой скоростью газ выходит в космос при очередном "извержении".

Как меняется структура льда при приближении к Солнцу.

Чем тщательнее мы расшифровываем эти импульсы, тем яснее становится механизм грандиозных выбросов — и в целом поведение древних ледяных тел. Такие открытия приближают нас к разгадке происхождения комет, которые несут в себе следы рождения Солнечной системы.