Космический шепот из прошлого: сигналы ожившей кометы поймалина Земле

2:25
Наука

Неожиданный "голос" из глубин Солнечной системы заставил ученых затаить дыхание: комета 12P/Понса-Брукса начала излучать радиоволны, раскрывая тайны своего ледяного сердца.

Звезды
Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Звезды

Это не фантастический сюжет, а реальное эхо химических процессов, где молекулы воды превращаются в сигналы, несущие информацию о температуре и движении газов.

Специалисты в 2023–2024 годах направили мощные антенны на этот небесный странник, фиксируя так называемую 18-сантиметровую линию гидроксила. Когда солнечные лучи разлагают водяной пар, возникают радикалы OH, которые оставляют характерный отпечаток в спектре — словно комета делится своими секретами через невидимые нити эфира.

Анализ этих волн позволяет оценить остаток льда в ядре, темпы расширения газовой оболочки и внезапные всплески активности, известные как "pöffentések" — короткие извержения. В итоге радиовспышки превращаются в ценный код, описывающий внутренний мир объекта и окружающую среду, без всякой мистики.

Но что скрывается за этими сигналами? Астрономы поясняют: это не язык инопланетян, а настоящие научные данные. По характеристикам радиоволн можно точно оценить:

  • Сколько воды осталось в ядре кометы.
  • С какой скоростью газ выходит в космос при очередном "извержении".
  • Как меняется структура льда при приближении к Солнцу.

Чем тщательнее мы расшифровываем эти импульсы, тем яснее становится механизм грандиозных выбросов — и в целом поведение древних ледяных тел. Такие открытия приближают нас к разгадке происхождения комет, которые несут в себе следы рождения Солнечной системы.

Параметр Описание
Название кометы 12P/Понса–Брукса
Тип сигнала Радиоспектр от гидроксильных радикалов (OH)
Длина волны 18 сантиметров
Период наблюдений 2023–2024 годы
Значение сигнала Оценка температуры льда, скорости расширения газа, внезапных извержений
Интерпретация Химические и физические процессы, раскрывающие состав и активность кометы
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
