Битва за сов: план уничтожения 500 000 птиц вызвал бурю негодования в США

Можно ли спасти один вид, уничтожив другой?

Этот вопрос сегодня раскалывает экологическое сообщество США.

Фото: commons.wikimedia.org by Gyft Xelz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Неясыть на ветке сосны, 2015.P6821

В октябре Министерство внутренних дел и Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) объявили о реализации масштабной программы по отстрелу до 500 000 полосатых неясытей (Strix varia).

Цель — защитить их близких родственников, пятнистых неясытей (Strix occidentalis), чья популяция в лесах северо-запада США продолжает стремительно сокращаться.

Но как только новость стала достоянием общественности, страна разделилась: учёные спорят, политики возмущаются, а защитники животных говорят о "биологическом безумии".

Две совы, одна экосистема

Полосатая и пятнистая неясыти — сёстры по эволюции и соперницы по среде обитания.

Внешне они почти неразличимы: округлые головы, большие тёмные глаза, буро-белое оперение.

Различие — лишь в нюансах: пятнистая немного меньше и живёт в старовозрастных лесах Калифорнии, Орегона и Вашингтона, тогда как полосатая — более универсальный охотник, приспособленный к разнообразным ландшафтам.

Когда из-за вырубки лесов и изменения климата в XX веке на северо-востоке США исчезли привычные биотопы, полосатые неясыти мигрировали на запад, вторгнувшись в владения пятнистых.

Там они быстро заняли охотничьи территории, начали скрещиваться с местными совами и вытеснять их из экологической ниши.

План по спасению через уничтожение

Чтобы сохранить пятнистую неясыть, внесённую в список исчезающих видов ещё в 1990 году, USFWS предлагает регулировать популяцию полосатой - фактически уничтожить около 10-12% её численности.

В план входят обученные охотники, которые будут использовать территориальные крики сов для привлечения, а затем — стрелять на месте.

В районах, где оружие применять нельзя, птиц будут отлавливать и усыплять.

Служба утверждает, что действия будут избирательными и направлены только на те регионы, где конкуренция между видами наиболее остра.

Критика: "самая глупая идея, которая не сработает”

Не все разделяют эту позицию.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди публично осудил инициативу, назвав её "самой глупой идеей, которая не сработает".

Против выступили и 75 природоохранных организаций, включая Animal Wellness Action и Center for a Humane Economy.

Они направили открытое письмо министру внутренних дел Деборе Хааланд, обвинив её в "безрассудстве" и предупредив о риске "ошибочной идентификации", когда под прицел могут попасть другие виды сов.

Уроки "Лесных войн”

Этот спор — отголосок старого конфликта.

В конце 1980-х годов США пережили так называемые "Лесные войны", когда экологи и лесозаготовительные компании столкнулись из-за права рубить древние леса Тихоокеанского северо-запада.

Тогда пятнистая неясыть стала символом борьбы за природу, а ограничения на вырубку стоили тысяч рабочих мест.

Сегодня ситуация повторяется: только теперь враг — не человек, а другая сова, успешно адаптировавшаяся к изменениям, вызванным деятельностью людей.

Экосистемная этика: вмешательство или баланс

С научной точки зрения, проблема не в самих совах, а в человеческом вмешательстве в экосистему, которое разрушило природные границы между их ареалами.

Когда леса были уничтожены, экология изменилась — и природа начала искать новое равновесие.

Некоторые биологи считают, что вмешательство в "естественную” конкуренцию - ошибка:

"Мы пытаемся повернуть эволюцию вспять, — говорит эколог Кейт Кросс из Вашингтонского университета. — Возможно, лучше сосредоточиться на восстановлении лесов, а не на убийстве птиц".

Сторонники плана, напротив, утверждают, что вмешательство неизбежно, если речь идёт о предотвращении полного исчезновения вида, зависимого от старовозрастных лесов, которых почти не осталось.

Полмиллиона сов и цена спасения

План рассчитан на 30 лет и охватывает три штата — Калифорнию, Орегон и Вашингтон.

В случае реализации это будет одна из крупнейших программ контролируемого отстрела диких птиц в истории США.

Сторонники уверяют, что без этих мер пятнистая неясыть исчезнет в течение нескольких десятилетий.

Противники говорят, что это морально недопустимо и практически бесполезно.

Совы и человек: кто кого спасает

История сов на северо-западе США — не только об экологии. Это история о попытке человека управлять природой, исправляя последствия собственных ошибок.

"Мы уничтожили леса, изменили климат, а теперь решаем, какие виды имеют право жить, а какие — нет", — говорит орнитолог Энн Хейес. — Но природа не просила нас быть её судьями".

FAQ

1. Почему план вообще появился?

Пятнистая неясыть находится под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и конкуренции с полосатой неясытью.

2. Сколько сов планируется уничтожить?

Около 500 000 за 30 лет — примерно 10-12% от всей популяции полосатых неясытей.

3. Где это произойдёт?

В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон, где пересекаются ареалы обоих видов.

4. Есть ли альтернативы?

Да — восстановление старовозрастных лесов, переселение пятнистых сов, а также запреты на дальнейшую вырубку.

5. Поддерживает ли общественность план?

Большинство природоохранных организаций — против, считая, что это создаёт опасный прецедент "биологического отбора по заказу человека".