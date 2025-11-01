Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка бодается при знакомстве: это проверка, которую проходят далеко не все
Потратили миллионы — и пожалели через три месяца: эти новые авто оказались разочарованием года НЕАКТУАЛЬНО БЫЛО 30 ОКТЯБРЯ
А была когда-то горячей: найдена температура Вселенной в молодости
Euroclear ломает лёд: активы российских инвесторов начали таять по негласным правилам
Испанцы раскрыли тайну долголетия: в привычном продукте найден защитник мозга от старения
Прошлое встречается с будущим: что удивляет русских туристов в Пекине
Французский гратен по-русски: картофельная запеканка, которая пахнет уютом
Медный эликсир против ледяного проклятья: старое французское средство спасает молодые розы
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года

Гриб, который пахнет как цветок: новое оружие против комаров

Наука

Каждый год комары убивают больше людей, чем любые другие животные на Земле.
Малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика — вместе они заражают до 700 миллионов человек и уносят около миллиона жизней ежегодно.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's
Комар

Химические инсектициды и фумигация уже не справляются: насекомые выработали устойчивость. Но теперь биологи предлагают не убивать их напрямую, а… заставить их погибнуть от собственного любопытства.

Metarhizium: гриб, который заманивает смерть

На прошлой неделе в журнале Nature Microbiology группа международных исследователей представила неожиданный подход: они генетически модифицировали гриб Metarhizium, давно известный как природный паразит насекомых, чтобы он пах как цветок.

Гриб выделяет ароматическое соединение лонгифолен - смолисто-древесный запах, который парфюмеры ценят за "тёплый, сладкий" оттенок.
Для комаров этот аромат — как сигнал о цветущем нектаре.
Но внутри ловушки их ждёт не угощение, а гибель: споры гриба прорастают прямо в тело насекомого, постепенно разрушая его изнутри.

В природе Metarhizium выделяет запах уже после того, как убил жертву, но учёные вставили ген синтеза лонгифолена из сосен и "научили" гриб производить аромат постоянно — чтобы комары сами летели на его запах.

Как это работает

Исследователи выращивали генетически модифицированные грибы на дешёвой питательной среде — смеси риса и пшеницы, а затем помещали их в небольшие ловушки размером с журнал.

В ходе экспериментов, проводимых в помещениях, где комары имели выбор между человеческим запахом и ароматом гриба, результат оказался ошеломляющим:
от 90 до 100 процентов насекомых погибали в течение нескольких дней.

"Гриб работает как биологическая ловушка, — говорит миколог Рэймонд Сент-Леджер из Университета Мэриленда, один из авторов работы. -
Он привлекает комаров и убивает их без необходимости распылять яды или загрязнять окружающую среду".

Безвредно, доступно, масштабируемо

Метод имеет целый ряд преимуществ перед химическими инсектицидами.
Гриб легко выращивать в полевых условиях — даже на рисе или курином помёте, что делает технологию доступной для тропических стран с ограниченными ресурсами.

Китайские партнёры исследователей уже запустили завод, производящий тонны Metarhizium для биологической борьбы с вредителями.

Кроме того, учёные разработали патентованные ловушки, куда могут залетать только комары. Это снимает экологические риски: полезные насекомые, такие как пчёлы, не пострадают.

Эволюция как союзник

Ноа Роуз, биолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не участвовал в исследовании, считает идею особенно сильной. Это пример того, как можно использовать миллионы лет эволюции грибов и насекомых, чтобы решить современные проблемы человека. Комары вряд ли смогут выработать устойчивость к подобному механизму — ведь он встроен в саму их биологию".

В отличие от химических ядов, к которым популяции быстро адаптируются, биологические агенты вроде Metarhizium взаимодействуют с насекомыми на уровне природной коэволюции.
По сути, человек просто возвращает грибам их естественную роль в экосистеме — роль санитаров и регуляторов численности.

Смертельный аромат будущего

Команда Сент-Леджера не рассматривает этот метод как замену другим стратегиям борьбы с комарами — например, стерилизации самцов или заражения Wolbachia-бактериями, препятствующими развитию вирусов.
Скорее, речь идёт о новом инструменте в арсенале экологичной биотехнологии.

Следующий шаг — полевые испытания в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии, где малярия по-прежнему остаётся угрозой № 1.

Когда наука пахнет надеждой

Metarhizium — не просто гриб. Это символ того, как наука XXI века учится не воевать с природой, а сотрудничать с ней.
Победа над комарами может прийти не из лаборатории с пестицидами, а из тихого спора гриба, который когда-то научился пахнуть цветком, чтобы заманить своих жертв.

FAQ: гриб против комаров

1. Что такое Metarhizium?
Это род грибов, паразитирующих на насекомых. Они прорастают через хитиновую оболочку и убивают жертву, используя её как источник питательных веществ.

2. Насколько безопасен метод для человека и животных?
Metarhizium не поражает млекопитающих и не выживает в теплокровных организмах. Ловушки ограничены по размеру, что предотвращает воздействие на полезных насекомых.

3. Могут ли комары выработать устойчивость к грибку?
Маловероятно: гриб воздействует на физиологические механизмы, к которым у комаров нет естественной защиты.

4. Когда возможны полевые испытания?
Исследователи планируют начать тесты на открытых площадках в течение ближайших двух лет.

5. Может ли метод заменить химические инсектициды?
Нет, но он может дополнить существующие стратегии и снизить экологическую нагрузку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Потратили миллионы — и пожалели через три месяца: эти новые авто оказались разочарованием года НЕАКТУАЛЬНО БЫЛО 30 ОКТЯБРЯ
А была когда-то горячей: найдена температура Вселенной в молодости
Euroclear ломает лёд: активы российских инвесторов начали таять по негласным правилам
Испанцы раскрыли тайну долголетия: в привычном продукте найден защитник мозга от старения
Прошлое встречается с будущим: что удивляет русских туристов в Пекине
Французский гратен по-русски: картофельная запеканка, которая пахнет уютом
Медный эликсир против ледяного проклятья: старое французское средство спасает молодые розы
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Бабушка-феномен: как память о Наталье Пугачёвой жива до сих пор в родной деревне
Кожа живёт по своим часам: как подстроить уход под биоритмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.