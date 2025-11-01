Гриб, который пахнет как цветок: новое оружие против комаров

Каждый год комары убивают больше людей, чем любые другие животные на Земле.

Малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика — вместе они заражают до 700 миллионов человек и уносят около миллиона жизней ежегодно.

Химические инсектициды и фумигация уже не справляются: насекомые выработали устойчивость. Но теперь биологи предлагают не убивать их напрямую, а… заставить их погибнуть от собственного любопытства.

Metarhizium: гриб, который заманивает смерть

На прошлой неделе в журнале Nature Microbiology группа международных исследователей представила неожиданный подход: они генетически модифицировали гриб Metarhizium, давно известный как природный паразит насекомых, чтобы он пах как цветок.

Гриб выделяет ароматическое соединение лонгифолен - смолисто-древесный запах, который парфюмеры ценят за "тёплый, сладкий" оттенок.

Для комаров этот аромат — как сигнал о цветущем нектаре.

Но внутри ловушки их ждёт не угощение, а гибель: споры гриба прорастают прямо в тело насекомого, постепенно разрушая его изнутри.

В природе Metarhizium выделяет запах уже после того, как убил жертву, но учёные вставили ген синтеза лонгифолена из сосен и "научили" гриб производить аромат постоянно — чтобы комары сами летели на его запах.

Как это работает

Исследователи выращивали генетически модифицированные грибы на дешёвой питательной среде — смеси риса и пшеницы, а затем помещали их в небольшие ловушки размером с журнал.

В ходе экспериментов, проводимых в помещениях, где комары имели выбор между человеческим запахом и ароматом гриба, результат оказался ошеломляющим:

от 90 до 100 процентов насекомых погибали в течение нескольких дней.

"Гриб работает как биологическая ловушка, — говорит миколог Рэймонд Сент-Леджер из Университета Мэриленда, один из авторов работы. -

Он привлекает комаров и убивает их без необходимости распылять яды или загрязнять окружающую среду".

Безвредно, доступно, масштабируемо

Метод имеет целый ряд преимуществ перед химическими инсектицидами.

Гриб легко выращивать в полевых условиях — даже на рисе или курином помёте, что делает технологию доступной для тропических стран с ограниченными ресурсами.

Китайские партнёры исследователей уже запустили завод, производящий тонны Metarhizium для биологической борьбы с вредителями.

Кроме того, учёные разработали патентованные ловушки, куда могут залетать только комары. Это снимает экологические риски: полезные насекомые, такие как пчёлы, не пострадают.

Эволюция как союзник

Ноа Роуз, биолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не участвовал в исследовании, считает идею особенно сильной. Это пример того, как можно использовать миллионы лет эволюции грибов и насекомых, чтобы решить современные проблемы человека. Комары вряд ли смогут выработать устойчивость к подобному механизму — ведь он встроен в саму их биологию".

В отличие от химических ядов, к которым популяции быстро адаптируются, биологические агенты вроде Metarhizium взаимодействуют с насекомыми на уровне природной коэволюции.

По сути, человек просто возвращает грибам их естественную роль в экосистеме — роль санитаров и регуляторов численности.

Смертельный аромат будущего

Команда Сент-Леджера не рассматривает этот метод как замену другим стратегиям борьбы с комарами — например, стерилизации самцов или заражения Wolbachia-бактериями, препятствующими развитию вирусов.

Скорее, речь идёт о новом инструменте в арсенале экологичной биотехнологии.

Следующий шаг — полевые испытания в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии, где малярия по-прежнему остаётся угрозой № 1.

Когда наука пахнет надеждой

Metarhizium — не просто гриб. Это символ того, как наука XXI века учится не воевать с природой, а сотрудничать с ней.

Победа над комарами может прийти не из лаборатории с пестицидами, а из тихого спора гриба, который когда-то научился пахнуть цветком, чтобы заманить своих жертв.

FAQ: гриб против комаров

1. Что такое Metarhizium?

Это род грибов, паразитирующих на насекомых. Они прорастают через хитиновую оболочку и убивают жертву, используя её как источник питательных веществ.

2. Насколько безопасен метод для человека и животных?

Metarhizium не поражает млекопитающих и не выживает в теплокровных организмах. Ловушки ограничены по размеру, что предотвращает воздействие на полезных насекомых.

3. Могут ли комары выработать устойчивость к грибку?

Маловероятно: гриб воздействует на физиологические механизмы, к которым у комаров нет естественной защиты.

4. Когда возможны полевые испытания?

Исследователи планируют начать тесты на открытых площадках в течение ближайших двух лет.

5. Может ли метод заменить химические инсектициды?

Нет, но он может дополнить существующие стратегии и снизить экологическую нагрузку.