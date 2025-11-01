Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в пределы Солнечной системы, неожиданно изменил траекторию движения. Это отклонение зафиксировали научные инструменты, а информацию опубликовал известный гарвардский астрофизик Ави Леб на платформе Medium. По его словам, данные могут свидетельствовать о необычном происхождении небесного тела — возможно, даже искусственном.

Неожиданное поведение космического странника

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля сетью телескопов NASA. Он стал лишь третьим известным межзвёздным телом, пересёкшим Солнечную систему, после знаменитых 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. К 29 октября 3I/ATLAS достиг перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем.

Именно тогда астрономы зафиксировали отклонение его траектории от рассчитанной гравитационной модели. Согласно данным исследователя NASA Дэвида Фарноччия, сдвиг составил около четырёх угловых секунд вдоль оси прямого восхождения. Этот показатель означает, что на движение объекта влияют не только гравитационные силы, как предполагалось изначально.

"Вероятное объяснение — дегазация поверхности. Но если её следов не удастся обнаружить, это станет серьёзным аргументом в пользу искусственного происхождения объекта", — отметил астрофизик Ави Леб.

Возможная причина — испарение вещества

При сближении с Солнцем многие кометы начинают "таять": солнечное излучение вызывает испарение летучих элементов, и образуется характерный хвост. Леб предположил, что именно такая дегазация могла изменить траекторию 3I/ATLAS. Однако масштабы сдвига оказались столь значительными, что, по расчётам учёного, объект должен был потерять как минимум одну шестую своей массы.

Если эта гипотеза верна, телескопы должны зафиксировать огромное облако испаряющегося вещества. Его можно будет наблюдать как с Земли, так и с орбиты. Однако пока убедительных данных о наличии подобного облака не получено.

Альтернатива — инопланетный корабль

Если же дегазация не подтвердится, остаётся другая версия — искусственное происхождение. По мнению Леба, 3I/ATLAS может быть не природным телом, а гигантским инопланетным аппаратом, который способен самостоятельно корректировать курс, используя некий двигатель или реактивный механизм.

Эта гипотеза кажется смелой, но Леб уже не впервые высказывает подобные идеи. Он был одним из первых, кто предположил, что и объект Оумуамуа, зафиксированный в 2017 году, мог быть фрагментом технологии инопланетной цивилизации.

Кто такой Ави Леб

Ави Леб — признанный специалист в области астрофизики, директор-основатель Инициативы по изучению чёрных дыр Гарварда и Института теории и вычислений при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. Он также руководит проектом Galileo, целью которого является поиск доказательств существования внеземных технологий в пределах Солнечной системы.

Учёный подчеркивает, что его цель — не сенсация, а научный анализ аномалий, которые не вписываются в привычные модели. По его мнению, человечество должно открыто рассматривать все варианты, даже если они выходят за рамки привычного.

Что дальше

Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются. В ближайшие недели астрономы планируют провести серию наблюдений при помощи телескопов на Гавайях и в Чили. Если удастся обнаружить признаки выбросов вещества, объект окончательно признают кометой. Но если их не будет — история 3I/ATLAS может стать самым интригующим астрономическим событием десятилетия.

В любом случае этот межзвёздный визит вновь напоминает о том, что Солнечная система не изолирована — и что во Вселенной могут существовать явления, природу которых человечество пока не до конца понимает.