Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать

Клетки как нанокомпьютеры: ДНК не только кодирует жизнь

4:37
Наука

На протяжении десятилетий биология представляла ДНК как молекулу-текст — четырёхбуквенный алфавит, где комбинации A, T, C и G определяют всё живое.
Но теперь учёные из Северо-Западного университета утверждают: настоящий смысл кроется не только в последовательности, но и в форме.

днк
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
днк

Их исследование показало, что геометрия ДНК — её пространственная свёртка, изгибы и узлы — несёт собственный уровень информации, с которым клетки умеют работать.
ДНК, по сути, не просто кодирует жизнь — она думает о том, как быть жизнью.

Геном как архитектура, а не библиотека

Исследователи использовали новейшие методы атомно-силовой микроскопии и наноспектроскопии, чтобы изучить, как двойная спираль упаковывается внутри ядра клетки.
Они обнаружили, что ДНК образует компактные узловые домены — участки, где спирали нитей взаимодействуют особым образом, формируя топологические "петли памяти".

Эти зоны работают как биологические вычислители: регулируют активность генов, координируют их включение и выключение и даже "запоминают" предыдущее состояние клетки.

Когда геометрия становится разумом

Оказалось, что эти узлы и петли могут менять конфигурацию в ответ на внешние сигналы - стресс, температуру, химические вещества.

Иными словами, сама структура ДНК адаптируется, а значит, выполняет функции, аналогичные алгоритмам самообучения.

Это открытие сближает биологию и информатику: живые клетки оказываются физическими аналогами вычислительных систем, способных хранить и обрабатывать данные не только через последовательности нуклеотидов, но и через пространственную логику формы.

Эволюция как искусство упаковки

По мнению авторов, именно эволюция упаковки ДНК, а не появление новых генов, могла стать двигателем усложнения жизни на Земле.

Организмы, научившиеся эффективно "складывать" свой геном, получили преимущество —
они могли быстрее включать нужные гены, адаптироваться и экономить энергию.

Сравнение с другими видами подтвердило: чем выше уровень организации хроматина — тем сложнее биология.

У человека, например, пространственная структура ДНК более иерархична, чем у рыб или амфибий — как будто природа оптимизировала архитектуру сознания.

Когда форма теряет смысл

Но этот совершенный порядок не вечен.
С возрастом узлы и петли ДНК начинают распадаться — и геометрия теряет точность.
Исследователи связывают это с процессами старения и с повышенным риском рака и нейродегенеративных заболеваний.

Учёные надеются, что понимание принципов этой "геометрической логики" поможет в будущем восстанавливать правильные формы ДНК и, возможно, продлевать клеточную молодость без редактирования самих генов.

ДНК как новый компьютер природы

Идея "живого кода" выходит на новый уровень.
Если ранее наука искала смысл в химии, теперь она обращает внимание на информацию в топологии — как в древнем искусстве узелков или в алгоритмах машинного обучения.

Каждая клетка становится чем-то вроде нанокомпьютера, где инструкции и сама форма данных переплетены в едином процессе.

Эта концепция не просто меняет биологию — она приближает нас к новой философии живого: жизнь — это не текст, а алгоритм в пространстве.

FAQ

1. Что именно открыли учёные?
Они доказали, что пространственная упаковка ДНК внутри ядра клетки несёт самостоятельную информацию, регулирующую активность генов.

2. Это новая форма генетического кода?
Да — не химическая, а топологическая. Она описывает, как ДНК сложена, а не только что в ней записано.

3. Как клетки "читают" геометрию?
Белки-регуляторы чувствуют изгибы и узлы спирали, определяя, какие участки активировать.

4. Связано ли это со старением?
Да. С возрастом структура хроматина разрушается, что приводит к ошибкам в работе генов.

5. Можно ли этим управлять?
Пока нет, но в будущем возможны технологии, корректирующие геометрию ДНК для восстановления функций тканей — без редактирования генов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.