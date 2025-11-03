Новый путь загрязнения: морские птицы разносят пластик и превращают чистые острова в свалки

Пластиковое загрязнение оказалось ещё масштабнее, чем считалось ранее. Новое исследование российских экологов показало: морские птицы, в частности серебристые чайки, становятся переносчиками пластика. Они приносят его с городских свалок на удалённые острова, где гнездятся, тем самым "заражая" даже заповедные зоны, куда люди не добираются.
Команда исследователей из Москвы, Мурманска и Великого Новгорода изучила поведение чаек в районе Кольского залива Баренцева моря. Эти птицы нередко кормятся на свалках — в их рационе всё чаще встречаются пищевые отходы и остатки упаковки.
"Когда запасы рыбы снизились, в рационе чаек появились отходы человеческой деятельности, в том числе пластик", — пояснил научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Игорь Жданов.
Птицы проглатывают кусочки пластика вместе с едой, а затем отрыгивают их в виде плотных комков — так называемых погадок — уже в местах гнездования. Таким образом отходы попадают в экосистемы, где человек физически не присутствует.
Исследователи собрали и проанализировали погадки на верхнем плато острова Сальный. На участке длиной 1,5 км и шириной 3 м они обнаружили 68 образцов пластика общей массой свыше 130 граммов.
Средняя масса одного фрагмента составляла около 2 г, а концентрация пластика достигла 15 тысяч частиц на квадратный километр — колоссальное загрязнение для территории, где нет людей.
Учёные зафиксировали новый механизм переноса отходов: от свалки — через пищевую цепь — в удалённые природные зоны. Так пластик "путешествует" по экосистемам без прямого участия человека.
В гнёздах чаек на соседнем острове Шалим даже в рационе птенцов нашли фрагменты полиэтиленовых пакетов (частота встречаемости — 2,9%). Это доказывает, что загрязнение уже встроено в биологические циклы птиц.
"Даже чистые острова, где нет мусора, теперь получают пластиковое загрязнение вместе с птицами", — подчёркивают исследователи.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает понять новые механизмы миграции пластика в экосистемах
|Птицы становятся непредсказуемым фактором загрязнения
|Расширяет представления о круговороте антропогенных отходов
|Трудно контролировать процесс — птицы летают на большие расстояния
|Даёт повод пересмотреть экологические модели и политику обращения с отходами
|Загрязнение распространяется даже в заповедники
|Помогает выявить ключевые источники и зоны риска
|Проблему невозможно решить локально — она становится глобальной
|Подчёркивает необходимость сокращать пластиковые отходы на уровне производства
|Требуются дорогостоящие полевые исследования
Они живут у моря, но часто питаются на свалках, где легко найти пищевые отходы.
Серебристые чайки способны преодолевать десятки километров — достаточно, чтобы принести мусор на удалённые острова.
Да, его фрагменты вызывают воспаления, закупорку желудка и снижение выживаемости птенцов.
Исследование российских учёных показало: морские птицы стали новым каналом переноса пластикового мусора. Вместе с ними отходы попадают в самые удалённые уголки планеты — от Кольского полуострова до арктических островов. Это означает, что пластиковое загрязнение давно вышло за пределы городов и требует не только переработки, но и системного изменения отношения человека к отходам.
