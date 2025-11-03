Новый путь загрязнения: морские птицы разносят пластик и превращают чистые острова в свалки

6:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Пластиковое загрязнение оказалось ещё масштабнее, чем считалось ранее. Новое исследование российских экологов показало: морские птицы, в частности серебристые чайки, становятся переносчиками пластика. Они приносят его с городских свалок на удалённые острова, где гнездятся, тем самым "заражая" даже заповедные зоны, куда люди не добираются.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain чайка на море

Как птицы разносят пластик

Команда исследователей из Москвы, Мурманска и Великого Новгорода изучила поведение чаек в районе Кольского залива Баренцева моря. Эти птицы нередко кормятся на свалках — в их рационе всё чаще встречаются пищевые отходы и остатки упаковки.

"Когда запасы рыбы снизились, в рационе чаек появились отходы человеческой деятельности, в том числе пластик", — пояснил научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Игорь Жданов.

Птицы проглатывают кусочки пластика вместе с едой, а затем отрыгивают их в виде плотных комков — так называемых погадок — уже в местах гнездования. Таким образом отходы попадают в экосистемы, где человек физически не присутствует.

Что нашли на островах

Исследователи собрали и проанализировали погадки на верхнем плато острова Сальный. На участке длиной 1,5 км и шириной 3 м они обнаружили 68 образцов пластика общей массой свыше 130 граммов.

Состав отходов оказался типичным для городских свалок:

50% - фрагменты пакетов,

- фрагменты пакетов, 38% - обёртки от колбасных изделий и сливочного масла,

- обёртки от колбасных изделий и сливочного масла, 12% - куски жёсткого пластика и упаковки.

По химическому составу преобладали:

полиэтилен — 32%,

нейлон — 21%,

полистирол — 11%,

полипропилен — 10%,

ПВХ — 5%.

Средняя масса одного фрагмента составляла около 2 г, а концентрация пластика достигла 15 тысяч частиц на квадратный километр — колоссальное загрязнение для территории, где нет людей.

Почему это важно

Учёные зафиксировали новый механизм переноса отходов: от свалки — через пищевую цепь — в удалённые природные зоны. Так пластик "путешествует" по экосистемам без прямого участия человека.

В гнёздах чаек на соседнем острове Шалим даже в рационе птенцов нашли фрагменты полиэтиленовых пакетов (частота встречаемости — 2,9%). Это доказывает, что загрязнение уже встроено в биологические циклы птиц.

"Даже чистые острова, где нет мусора, теперь получают пластиковое загрязнение вместе с птицами", — подчёркивают исследователи.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Помогает понять новые механизмы миграции пластика в экосистемах Птицы становятся непредсказуемым фактором загрязнения Расширяет представления о круговороте антропогенных отходов Трудно контролировать процесс — птицы летают на большие расстояния Даёт повод пересмотреть экологические модели и политику обращения с отходами Загрязнение распространяется даже в заповедники Помогает выявить ключевые источники и зоны риска Проблему невозможно решить локально — она становится глобальной Подчёркивает необходимость сокращать пластиковые отходы на уровне производства Требуются дорогостоящие полевые исследования

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать влияние птиц → недооценка реального масштаба загрязнения → включить животных-переносчиков в экологический мониторинг.

Сосредоточиться только на морском мусоре → упустить наземные каналы переноса → учитывать связь суши и моря.

Не ограничивать доступ птиц к свалкам → рост переносимого пластика → развивать закрытые полигоны и утилизацию пищевых отходов.

Как бороться с новой формой загрязнения

Закрытые свалки и переработка. Чем меньше открытых полигонов, тем меньше шансов у птиц контактировать с отходами. Системы наблюдения. Установка камер и датчиков для отслеживания поведения птиц и загрязнения гнездовий. Экопросвещение. Понимание связи между городской свалкой и заповедным островом помогает менять отношение к мусору. Сокращение одноразового пластика. Упаковка и пакеты — главные компоненты, попадающие в экосистему через птиц.

FAQ

Почему именно чайки стали переносчиками?

Они живут у моря, но часто питаются на свалках, где легко найти пищевые отходы.

Насколько далеко может улететь пластик вместе с птицами?

Серебристые чайки способны преодолевать десятки километров — достаточно, чтобы принести мусор на удалённые острова.

Вредит ли пластик самим птицам?

Да, его фрагменты вызывают воспаления, закупорку желудка и снижение выживаемости птенцов.

Мифы и правда

Миф: загрязнение появляется только там, где живут люди.

загрязнение появляется только там, где живут люди. Правда: животные способны переносить отходы на большие расстояния.

животные способны переносить отходы на большие расстояния. Миф: пластик оседает только в воде.

пластик оседает только в воде. Правда: он перемещается между сушей, морем и воздухом — и теперь известно, что и через живые организмы.

он перемещается между сушей, морем и воздухом — и теперь известно, что и через живые организмы. Миф: чайки приносят вред только городам.

Правда: именно они распространяют мусор в чистейшие природные районы.

3 интересных факта

По оценкам ООН, к 2050 году масса пластика в океанах превысит массу всей рыбы. В желудках морских птиц находят до 200 кусочков пластика — от микрофрагментов до целых упаковок. Некоторые чайки уже адаптировались к жизни рядом со свалками, выбирая их как основное место кормления.

Исследование российских учёных показало: морские птицы стали новым каналом переноса пластикового мусора. Вместе с ними отходы попадают в самые удалённые уголки планеты — от Кольского полуострова до арктических островов. Это означает, что пластиковое загрязнение давно вышло за пределы городов и требует не только переработки, но и системного изменения отношения человека к отходам.