Находка века: в Ленобласти обнаружен окаменевший пень возрастом 385 млн лет

В Ленинградской области, неподалёку от города Луга, российские палеонтологи сделали открытие, которое уже называют сенсацией: здесь нашли окаменевший пень возрастом около 385 миллионов лет. Это время, когда на Земле только начинали появляться первые леса.

пень в лесу
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
пень в лесу

Открытие века: кто и где нашёл древний пень

Находку сделал палеонтолог-любитель Денис Гогуев, участник сообщества "Палеопитер". Раскопками руководил директор палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Григорьев.

Обнаружен древнейший пень Ленобласти возрастом 385 млн лет. Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней.

Палеонтологи предполагают, что находка может принадлежать неизвестному ранее виду древних деревьев, обитавших в девонском периоде — времени, когда на планете только формировались первые лесные экосистемы.

Почему находка уникальна

Возраст пня — около 385 миллионов лет — относит его к раннему девону, эпохе, когда сушу начали заселять крупные растения, похожие на папоротники. Именно они дали старт будущим лесам.

По словам учёных, найденный фрагмент может оказаться самым древним древесным остатком, обнаруженным на территории России. Структура каменевшей породы указывает, что перед исследователями не просто корневище, а основание настоящего ствола дерева, имевшего развитую корневую систему.

После завершения раскопок находку направят в лаборатории СПбГУ, где специалисты проведут анализ породы, внутренней структуры и возрастной датировки с помощью изотопных методов.

Что известно о первых лесах

  • Первые древовидные растения появились около 400 млн лет назад.
  • Они напоминали гигантские папоротники или хвощи и достигали 10-12 метров в высоту.
  • Эти растения изменили атмосферу Земли, увеличив содержание кислорода и запустив развитие наземных экосистем.
  • Их окаменевшие остатки крайне редки, особенно в северных регионах Европы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Находка помогает понять, как формировались первые леса Земли Возраст и вид растения ещё предстоит уточнить
Расширяет знания о флоре девонского периода Окаменелость фрагментарна и требует бережного анализа
Может оказаться новым видом древних деревьев Исследование займёт месяцы и потребует дорогостоящих методов
Укрепляет значение российской палеонтологии на мировой арене Место находки нуждается в охране от "чёрных копателей"
Создаёт основу для будущего музея древних растений Ленобласти Требуется консервация образца для предотвращения разрушения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Принять пень за обычный геологический объект → утрата научной ценности → проводить анализ состава породы до перемещения.
  • Попытка извлечь без фиксации структуры → повреждение окаменелости → использовать послойное извлечение и 3D-фотограмметрию.
  • Оставить место без защиты → риск хищения или разрушения находки → оформить памятник геологического наследия.

FAQ

Почему возраст оценивают в 385 млн лет?

Датировка основана на породах девонского периода, где был найден пень. Эти слои хорошо изучены и имеют устойчивую стратиграфическую границу.

Как отличить древний пень от камня?

Окаменелость сохраняет радиальные годичные слои и структуру древесных волокон, которые видны под микроскопом.

Что будет дальше с находкой?

Пень отправят в Санкт-Петербургский университет для анализа, сканирования и консервации. После исследования он, вероятно, займёт место в экспозиции музея.

Мифы и правда

  • Миф: такие пни — результат "ископаемого леса" времён динозавров.
  • Правда: этот экземпляр гораздо старше — он появился задолго до динозавров, в эпоху первых растений.
  • Миф: окаменелости полностью превращаются в камень.
  • Правда: в них сохраняется структура органики, заменённая минералами, но "рисунок" дерева остаётся.
  • Миф: древние деревья были похожи на современные.
  • Правда: они не имели листьев в привычном смысле — только ветви с мелкими выростами.

3 интересных факта

  1. Девон называют "веком рыб и первых лесов" — именно тогда растения впервые покрыли материки сплошным покровом.
  2. Окаменевшие пни подобного возраста встречаются крайне редко: известны лишь несколько в Шотландии и Канаде.
  3. Такие находки помогают реконструировать древний климат и содержание кислорода в атмосфере Земли.

Пень, найденный под Петербургом, — не просто геологический артефакт, а свидетель зарождения лесов на планете. Возраст 385 миллионов лет делает его одним из старейших в мире. Российская находка может стать важным ключом к пониманию того, как зелёная суша начала менять облик Земли задолго до появления животных и человека.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
