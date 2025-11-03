Находка века: в Ленобласти обнаружен окаменевший пень возрастом 385 млн лет

В Ленинградской области, неподалёку от города Луга, российские палеонтологи сделали открытие, которое уже называют сенсацией: здесь нашли окаменевший пень возрастом около 385 миллионов лет. Это время, когда на Земле только начинали появляться первые леса.
Находку сделал палеонтолог-любитель Денис Гогуев, участник сообщества "Палеопитер". Раскопками руководил директор палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Григорьев.
Обнаружен древнейший пень Ленобласти возрастом 385 млн лет. Настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней.
Палеонтологи предполагают, что находка может принадлежать неизвестному ранее виду древних деревьев, обитавших в девонском периоде — времени, когда на планете только формировались первые лесные экосистемы.
Возраст пня — около 385 миллионов лет — относит его к раннему девону, эпохе, когда сушу начали заселять крупные растения, похожие на папоротники. Именно они дали старт будущим лесам.
По словам учёных, найденный фрагмент может оказаться самым древним древесным остатком, обнаруженным на территории России. Структура каменевшей породы указывает, что перед исследователями не просто корневище, а основание настоящего ствола дерева, имевшего развитую корневую систему.
После завершения раскопок находку направят в лаборатории СПбГУ, где специалисты проведут анализ породы, внутренней структуры и возрастной датировки с помощью изотопных методов.
|Плюсы
|Минусы
|Находка помогает понять, как формировались первые леса Земли
|Возраст и вид растения ещё предстоит уточнить
|Расширяет знания о флоре девонского периода
|Окаменелость фрагментарна и требует бережного анализа
|Может оказаться новым видом древних деревьев
|Исследование займёт месяцы и потребует дорогостоящих методов
|Укрепляет значение российской палеонтологии на мировой арене
|Место находки нуждается в охране от "чёрных копателей"
|Создаёт основу для будущего музея древних растений Ленобласти
|Требуется консервация образца для предотвращения разрушения
Датировка основана на породах девонского периода, где был найден пень. Эти слои хорошо изучены и имеют устойчивую стратиграфическую границу.
Окаменелость сохраняет радиальные годичные слои и структуру древесных волокон, которые видны под микроскопом.
Пень отправят в Санкт-Петербургский университет для анализа, сканирования и консервации. После исследования он, вероятно, займёт место в экспозиции музея.
Пень, найденный под Петербургом, — не просто геологический артефакт, а свидетель зарождения лесов на планете. Возраст 385 миллионов лет делает его одним из старейших в мире. Российская находка может стать важным ключом к пониманию того, как зелёная суша начала менять облик Земли задолго до появления животных и человека.
