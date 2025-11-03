Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот
Белые доспехи для сада: простое средство, которое продлевает жизнь деревьям
3 дня без кофе: что произойдет с вашим телом и разумом
Сбежавшая в Дубай блогер Лиза Миллер объявлена банкротом: детали скандала
То, что считали невозможным, оказалось правдой: океан сам греет планету — и делает это втайне от нас
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно

Черви вместо водорослей: редкая находка изменила взгляд на жизнь в пермский период

6:12
Наука

Учёные из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН вместе с коллегами из Эстонии сделали редкое открытие, уточнив представления о фауне позднего палеозоя. Исследование, опубликованное в Journal of Paleontology, показало: таинственные фоссилии Пермского периода, которые десятилетиями считали остатками растений, на самом деле были яйцевыми коконами древних червей.

Студенты проводят раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Студенты проводят раскопки

Что на самом деле нашли палеонтологи

Речь идёт о микроскопических окаменелостях, найденных в Караунгире — месторождении возрастом более 250 миллионов лет. Форма образований — округлая или вытянутая, с двумя характерными отростками — сбивала исследователей с толку: их относили то к водорослям, то к зооспорам.

Теперь установлено: это коконы олигохет, представителей класса малощетинковых кольчатых червей — родичей современных дождевых червей и трубочников. Такие организмы откладывают яйца в защитные капсулы, внутри которых формируются личинки. Когда развитие завершено, молодые черви покидают кокон через узкое отверстие — "шейку".

Современные аналоги и микроструктура

По микроскопическому строению древние коконы оказались почти идентичны тем, что создаёт современный червь Rhynchelmis из семейства Lumbriculidae. Эти черви и сегодня обитают в пресных водах Европы и России.

"По форме, структуре и даже по расположению "ножки" и "шейки" древние экземпляры совпадают с коконами современных видов", — отмечают авторы работы.

Анализ состава показал, что стенки коконов полностью состоят из углерода и имеют тонкую морщинистую поверхность, типичную для белковых волокон. Это подтверждает их органическое происхождение — не минеральное, как предполагалось ранее.

Почему открытие важно

Эти находки — самые древние достоверные свидетельства существования малощетинковых червей и всей группы Clitellata, куда входят и пиявки. Возраст образцов оценивается в 259-251 млн лет — это лопинская эпоха поздней перми, незадолго до крупнейшего массового вымирания на Земле.

Для науки это значит, что

  • кольчатые черви с развитой системой размножения существовали уже в конце палеозоя;
  • их экосистемная роль в пресноводных водоёмах была значительна задолго до появления современных форм;
  • эволюция Clitellata шла медленно и стабильно: за сотни миллионов лет их коконы почти не изменились.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Позволяет точнее датировать появление олигохет и пиявок Сохранившиеся коконы редки и плохо изучены
Уточняет состав позднепермской фауны и флоры Трудно установить конкретный вид червя
Подтверждает, что Clitellata появились задолго до мезозоя Образцы требуют бережного хранения и сложного анализа
Даёт новые данные об экологии древних пресноводных систем Возможны ошибки при интерпретации структуры
Расширяет базу сравнительной палеонтологии Нужны дополнительные находки для статистики

Как проводили исследование

Палеонтологи использовали электронную микроскопию, элементный анализ и спектроскопию. Снимки показали продольную морщинистость "шейки" и поперечные складки на капсуле — типичные признаки белковой структуры.

Учёные также сравнили размеры и геометрию с современными коконами — разница оказалась минимальной: длина около 1-2 мм, толщина стенок — доли миллиметра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Принять кокон за остаток растения → неверная реконструкция древней экосистемы → использование электронно-микроскопических методов для уточнения структуры.
  • Считать находку единичной → недооценка распространения олигохет → поиск аналогов в других пермских слоях.
  • Игнорировать органический состав → потеря данных о биохимии → комплексный элементный анализ перед консервированием.

FAQ

Что такое олигохеты?

Это малощетинковые кольчатые черви, близкие к дождевым, обитающие в воде и почве.

Почему находка уникальна?

Она подтверждает, что сложные пресноводные экосистемы с многоклеточными беспозвоночными существовали уже 250 миллионов лет назад.

Чем ценны коконы?

Они помогают проследить эволюцию размножения и адаптаций древних организмов к разным условиям среды.

Мифы и правда

  • Миф: в палеозое черви не откладывали коконов.
  • Правда: найденные образцы доказывают, что механизм яйцевого кокона существовал уже тогда.
  • Миф: подобные следы — всегда растения или споры.
  • Правда: анализ показал белковую структуру, невозможную для растений.
  • Миф: древние черви сильно отличались от современных.
  • Правда: их коконы почти идентичны нынешним — пример "эволюционного консерватизма".

3 интересных факта

  1. Коконы червей считаются одной из самых долговечных органических структур — они могут сохраняться миллионы лет.
  2. Состав стенок помогает судить о химии древних водоёмов: больше углерода — значит, среда была бедна кислородом.
  3. Такие находки позволяют сопоставить эволюцию червей и пиявок с глобальными катастрофами, включая пермское вымирание.

Долгое время загадочные окаменелости поздней перми считались растительными остатками. Теперь ясно: это коконы древних кольчатых червей, возрастом более 250 миллионов лет. Находка палеонтологов РАН не только исправила ошибку в классификации, но и стала важным свидетельством раннего развития сложных экосистем на рубеже палеозоя и мезозоя.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Наука и техника
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал
Бассейн будто стирает лишние килограммы — но причина заставляет насторожиться
Пар в плену стекла: одно движение полотенцем — и посуда сухая, как под солнцем
Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились
Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа
Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.