Черви вместо водорослей: редкая находка изменила взгляд на жизнь в пермский период

Учёные из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН вместе с коллегами из Эстонии сделали редкое открытие, уточнив представления о фауне позднего палеозоя. Исследование, опубликованное в Journal of Paleontology, показало: таинственные фоссилии Пермского периода, которые десятилетиями считали остатками растений, на самом деле были яйцевыми коконами древних червей.
Речь идёт о микроскопических окаменелостях, найденных в Караунгире — месторождении возрастом более 250 миллионов лет. Форма образований — округлая или вытянутая, с двумя характерными отростками — сбивала исследователей с толку: их относили то к водорослям, то к зооспорам.
Теперь установлено: это коконы олигохет, представителей класса малощетинковых кольчатых червей — родичей современных дождевых червей и трубочников. Такие организмы откладывают яйца в защитные капсулы, внутри которых формируются личинки. Когда развитие завершено, молодые черви покидают кокон через узкое отверстие — "шейку".
По микроскопическому строению древние коконы оказались почти идентичны тем, что создаёт современный червь Rhynchelmis из семейства Lumbriculidae. Эти черви и сегодня обитают в пресных водах Европы и России.
"По форме, структуре и даже по расположению "ножки" и "шейки" древние экземпляры совпадают с коконами современных видов", — отмечают авторы работы.
Анализ состава показал, что стенки коконов полностью состоят из углерода и имеют тонкую морщинистую поверхность, типичную для белковых волокон. Это подтверждает их органическое происхождение — не минеральное, как предполагалось ранее.
Эти находки — самые древние достоверные свидетельства существования малощетинковых червей и всей группы Clitellata, куда входят и пиявки. Возраст образцов оценивается в 259-251 млн лет — это лопинская эпоха поздней перми, незадолго до крупнейшего массового вымирания на Земле.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет точнее датировать появление олигохет и пиявок
|Сохранившиеся коконы редки и плохо изучены
|Уточняет состав позднепермской фауны и флоры
|Трудно установить конкретный вид червя
|Подтверждает, что Clitellata появились задолго до мезозоя
|Образцы требуют бережного хранения и сложного анализа
|Даёт новые данные об экологии древних пресноводных систем
|Возможны ошибки при интерпретации структуры
|Расширяет базу сравнительной палеонтологии
|Нужны дополнительные находки для статистики
Палеонтологи использовали электронную микроскопию, элементный анализ и спектроскопию. Снимки показали продольную морщинистость "шейки" и поперечные складки на капсуле — типичные признаки белковой структуры.
Учёные также сравнили размеры и геометрию с современными коконами — разница оказалась минимальной: длина около 1-2 мм, толщина стенок — доли миллиметра.
Это малощетинковые кольчатые черви, близкие к дождевым, обитающие в воде и почве.
Она подтверждает, что сложные пресноводные экосистемы с многоклеточными беспозвоночными существовали уже 250 миллионов лет назад.
Они помогают проследить эволюцию размножения и адаптаций древних организмов к разным условиям среды.
Долгое время загадочные окаменелости поздней перми считались растительными остатками. Теперь ясно: это коконы древних кольчатых червей, возрастом более 250 миллионов лет. Находка палеонтологов РАН не только исправила ошибку в классификации, но и стала важным свидетельством раннего развития сложных экосистем на рубеже палеозоя и мезозоя.
