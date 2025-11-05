Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу

На юго-востоке Ирана, у самой границы с Пакистаном, учёные зафиксировали признаки пробуждения древнего вулкана Тафтана (Taftan), который считался "спящим" уже более 700 тысяч лет. Новые данные заставили геологов насторожиться: возможно, гигант снова готовится напомнить о себе.

Вулкан, просыпающийся после веков

Тафтана — крупнейший вулкан региона, высотой около 3 900 метров, — возвышается над горным массивом, сформированным из коры Персидского залива. До недавнего времени специалисты полагали, что активность вулкана прекратилась навсегда. Однако спутниковые наблюдения выявили тревожные изменения: его вершина поднялась почти на 9 сантиметров за один год - с июля 2023-го по май 2024-го.

Эти данные были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. По словам авторов исследования, такое поднятие свидетельствует о росте давления газов под поверхностью вулкана, что может указывать на движение магмы.

Ведущий автор, вулканолог Пабло Гонсалес, в интервью Live Science отметил:

"Все шлейфы, которые создаются из этого, должны освободиться каким-то образом в будущем, либо жестоко, либо более спокойно”, — сказал вулканолог Пабло Гонсалес.

Учёный подчеркнул, что немедленного риска извержения нет, но вулкан необходимо постоянно мониторить.

Почему вершина поднимается

Тафтана находится в труднодоступной горной местности, поэтому наблюдать за ним напрямую сложно. Чтобы отследить изменения, аспирант Мохаммадхосейн Мохаммадния совместно с Гонсалесом применил спутниковые снимки высокого разрешения.

Исследователи объясняют, что подъем вулкана, скорее всего, вызван гидротермальными процессами - изменениями в системе подземных каналов, через которые циркулируют горячие жидкости и газы. Возможные причины:

• накопление газа под поверхностью;

• смещение магмы в подземных каналах;

• перегрев гидротермальных пластов, создающих эффект "раздувания".

Наблюдения и тревожные сигналы

Местные жители сообщали, что ещё в 2023 году в окрестностях вулкана ощущался резкий запах газа, распространявшийся на расстояние до 48 километров. Это указывает на усиление выбросов сернистых соединений, типичных для активных вулканов.

Учёные предполагают, что подземные скопления газа уже начали искать выход. Если давление продолжит расти, в будущем это может привести к парогазовому выбросу или небольшому локальному извержению.

Геодинамические данные

Показатель Значение Источник Высота вулкана 3 900 м Геол. служба Ирана Подъём вершины 8,9 см/год (2023-2024) Geophysical Research Letters Температура фумарол до 120°C Спутниковые данные Расстояние запаха газов до 48 км Отчёты местных жителей

Возможные сценарии развития

Сценарий Вероятность Последствия Медленное рассеивание газов Средняя Давление постепенно снижается, активность стихает Парогазовое извержение Низкая Выброс пара и пепла, локальные последствия Подъём магмы к поверхности Очень низкая Возможное извержение в течение десятилетий

Геологи на страже

Исследовательская группа продолжает мониторинг региона, используя спутниковые наблюдения и тепловизионный анализ. Из-за удалённости района учёные опираются на данные дистанционного зондирования. Новые измерения показывают, что процесс деформации пока не прекращается, а значит, под вулканом по-прежнему активна гидротермальная система.