Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему новые фары видят то, чего не замечает водитель
Питомец демонстративно грустит: он подаёт явный сигнал, который владельцы упорно игнорируют
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке
Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров

Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу

4:06
Наука

На юго-востоке Ирана, у самой границы с Пакистаном, учёные зафиксировали признаки пробуждения древнего вулкана Тафтана (Taftan), который считался "спящим" уже более 700 тысяч лет. Новые данные заставили геологов насторожиться: возможно, гигант снова готовится напомнить о себе.

Извержение вулкана на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана на закате

Вулкан, просыпающийся после веков

Тафтана — крупнейший вулкан региона, высотой около 3 900 метров, — возвышается над горным массивом, сформированным из коры Персидского залива. До недавнего времени специалисты полагали, что активность вулкана прекратилась навсегда. Однако спутниковые наблюдения выявили тревожные изменения: его вершина поднялась почти на 9 сантиметров за один год - с июля 2023-го по май 2024-го.

Эти данные были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. По словам авторов исследования, такое поднятие свидетельствует о росте давления газов под поверхностью вулкана, что может указывать на движение магмы.

Ведущий автор, вулканолог Пабло Гонсалес, в интервью Live Science отметил:

"Все шлейфы, которые создаются из этого, должны освободиться каким-то образом в будущем, либо жестоко, либо более спокойно”, — сказал вулканолог Пабло Гонсалес.

Учёный подчеркнул, что немедленного риска извержения нет, но вулкан необходимо постоянно мониторить.

Почему вершина поднимается

Тафтана находится в труднодоступной горной местности, поэтому наблюдать за ним напрямую сложно. Чтобы отследить изменения, аспирант Мохаммадхосейн Мохаммадния совместно с Гонсалесом применил спутниковые снимки высокого разрешения.

Исследователи объясняют, что подъем вулкана, скорее всего, вызван гидротермальными процессами - изменениями в системе подземных каналов, через которые циркулируют горячие жидкости и газы. Возможные причины:

• накопление газа под поверхностью;
• смещение магмы в подземных каналах;
• перегрев гидротермальных пластов, создающих эффект "раздувания".

Наблюдения и тревожные сигналы

Местные жители сообщали, что ещё в 2023 году в окрестностях вулкана ощущался резкий запах газа, распространявшийся на расстояние до 48 километров. Это указывает на усиление выбросов сернистых соединений, типичных для активных вулканов.

Учёные предполагают, что подземные скопления газа уже начали искать выход. Если давление продолжит расти, в будущем это может привести к парогазовому выбросу или небольшому локальному извержению.

Геодинамические данные

Показатель Значение Источник
Высота вулкана 3 900 м Геол. служба Ирана
Подъём вершины 8,9 см/год (2023-2024) Geophysical Research Letters
Температура фумарол до 120°C Спутниковые данные
Расстояние запаха газов до 48 км Отчёты местных жителей

Возможные сценарии развития

Сценарий Вероятность Последствия
Медленное рассеивание газов Средняя Давление постепенно снижается, активность стихает
Парогазовое извержение Низкая Выброс пара и пепла, локальные последствия
Подъём магмы к поверхности Очень низкая Возможное извержение в течение десятилетий

Геологи на страже

Исследовательская группа продолжает мониторинг региона, используя спутниковые наблюдения и тепловизионный анализ. Из-за удалённости района учёные опираются на данные дистанционного зондирования. Новые измерения показывают, что процесс деформации пока не прекращается, а значит, под вулканом по-прежнему активна гидротермальная система.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
Наука и техника
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке
Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров
Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу
Осеннее удобрение по снегу: невероятный метод, который гарантирует лучший урожай на следующий год
Замок, где оживают кадры из Джейн Эйр: где в Англии встретить самую кинематографичную осень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.