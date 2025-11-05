Бездна вздохнула сквозь лёд: древний хищник шевельнулся там, где миллионы лет царила тишина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:04
Наука

Гигантский кальмар долго считался существом из мифов и морских легенд. Моряки рассказывали о чудовищах, нападавших на корабли, а учёные десятилетиями видели только обрывки щупалец, извлечённые из желудков кашалотов. Но теперь загадка, наконец, получила реальное подтверждение. Впервые в истории удалось снять живого колоссального кальмара в его естественной среде обитания.

Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Первая встреча с морским призраком

Открытие произошло на глубине около 600 метров недалеко от Южных Сандвичевых островов. Экспедиция Океанографического института Шмидта запечатлела молодого представителя Mesonychoteuthis hamiltoni, длиной примерно 30 сантиметров. Это первый случай, когда колоссальный кальмар — крупнейшее беспозвоночное на планете — был замечен живым и движущимся в естественной среде.

Доктор Кэт Болстад из Технологического университета Окленда, проверившая записи, описала опыт как "захватывающий и унизительный”. До этого момента учёные знали об этом виде только по останкам, найденным в желудках китов или на морском дне. Новая съёмка стала настоящим научным прорывом.

Гигант с глубин

Колоссальный кальмар — не просто увеличенная версия гигантского. Он массивнее, плотнее и куда более странен. Его щупальца снабжены вращающимися крючками, глаза размером с футбольный мяч, а репродуктивный орган достигает почти метра. Вес взрослой особи может превышать 500 фунтов (около 225 кг). Уникальная способность регенерировать щупальца делает его одним из самых выносливых существ океана.

В отличие от других моллюсков, кальмар не имеет привычного рта — вместо него у него радулла, как у осьминогов и улиток. Учёные также отметили поведение, напоминающее каннибализм, и химический состав тканей, отличающий его от гигантского кальмара Architeuthis dux.

Сравнение гигантских видов

Вид кальмара Средняя длина Масса Особенности
Mesonychoteuthis hamiltoni (колоссальный) до 12 м до 500 кг Вращающиеся крючки, огромные глаза, антарктические воды
Architeuthis dux (гигантский) до 10 м до 275 кг Длинные щупальца, обитает в умеренных морях
Dosidicus gigas (Гумбольдта) до 2 м до 50 кг Агрессивный, стайный, активный хищник

Море, полное тайн

Экспедиция также подтвердила наблюдения ледяного кальмара, сделанные ранее. По словам директора Института Шмидта Джиотики Вирмани, оба открытия показывают, насколько мало человечество знает о Южном океане и его обитателях. Благодаря изображениям с высоким разрешением исследователи со всего мира смогли подтвердить видовую принадлежность существа.

"Эти незабываемые моменты, — говорит Вирмани, — напоминают нам, что океан всё ещё полон загадок”. Новые данные позволили понять, что колоссальный кальмар не миф, а реальность, скрытая в холодных глубинах.

Что делает его уникальным

Колоссальный кальмар живёт на глубинах до километра, где царят тьма и холод. Его глаза приспособлены к слабым вспышкам биолюминесценции — они фиксируют свет, исходящий от потенциальной добычи. Крючки на щупальцах служат для захвата рыбы, а мощные мышцы — для удержания даже крупных жертв.

Исследователи считают, что колоссальные кальмары питаются крупными антарктическими рыбами, а иногда становятся жертвами кашалотов. Несмотря на внушительные размеры, они передвигаются медленно, используя плавники как крылья.

Анатомия и поведение

Параметр Характеристика
Среда обитания Южный океан, глубина 500-1000 м
Глаза До 30 см в диаметре, самые большие среди животных
Питание Рыба, другие кальмары
Репродуктивный орган До 1 м длиной
Способность Регенерация щупалец
Особенность поведения Каннибализм, одиночный образ жизни

Океан остаётся загадкой

Открытие живого колоссального кальмара стало важной вехой в океанологии. До сих пор этот вид оставался "фантомом морей”, известным лишь по фрагментам. Теперь же перед учёными открываются новые возможности изучения антарктических экосистем.

Как отметила команда экспедиции, такие наблюдения — напоминание о том, что человечество до сих пор исследовало лишь малую часть океана. Гигантский кальмар, скрывавшийся веками, лишь приоткрыл завесу над загадочным подводным миром, где каждое открытие может стать новым шагом в познании жизни на Земле.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
