Разрыв под Тихим океаном может изменить карту мира: земная кора разрывается, рождая новые плиты

Наука

Под поверхностью северной части Тихого океана разворачивается драматический геологический процесс, который можно сравнить с медленным, но неотвратимым распадом гиганта. Новые данные показывают, что одна из тектонических плит региона буквально рвётся на части, а это значит, что целая зона субдукции — один из ключевых "двигателей" планеты — приближается к своему концу.

Подводный разлом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводный разлом

Где всё происходит

В северо-восточной части Тихого океана, у побережья острова Ванкувер, сходятся четыре тектонические плиты:

  • Эксплорер (Explorer),
  • Хуан-де-Фука (Juan de Fuca),
  • Тихоокеанская (Pacific)
  • Североамериканская (North American).

Первая и вторая медленно погружаются под материковую плиту Северной Америки, формируя зону субдукции Каскадия - один из самых потенциально опасных регионов планеты. Именно здесь происходят мощные землетрясения и зарождаются вулканы Тихоокеанского огненного кольца.

Но новое исследование, проведённое группой учёных под руководством геолога Брэндона Шака из Университета штата Луизиана, показало: система Каскадии начала разрушаться изнутри.

Как умирает зона субдукции

Зоны субдукции — это области, где одна литосферная плита "ныряет" под другую. Это процесс, благодаря которому Земля обновляет свою кору, перерабатывая старые участки дна в мантии.
Однако, как и у всего живого, у таких зон есть жизненный цикл.

"Начать формирование зоны субдукции — всё равно что толкнуть поезд в гору. Но когда она запущена, остановить её почти невозможно. Чтобы это произошло, требуется крушение поезда". — поясняет Шак.

Именно такое "крушение" исследователи зафиксировали под Тихим океаном.

Что увидели под водой

Используя сейсмическую томографию и акустические отражения, учёные буквально "просветили" кору и верхнюю мантию под дном океана.

Результаты оказались ошеломляющими:

  • на глубине зафиксировано множество крупных трещин и разломов,
  • один из них протянулся на 75 километров,
  • структура указывает, что плита Эксплорер раскалывается на микрофрагменты.

Некоторые зоны уже потеряли связь с основной плитой и перестали быть сейсмически активными.
Это значит, что процесс погружения, или субдукции, замедляется и постепенно угасает.

"Мы впервые получили чёткую картину умирающей зоны субдукции. Плита не просто исчезает — она разваливается, вагон за вагоном, как поезд, сходящий с рельсов". — говорит Шак.

Почему это важно

Когда субдуцирующая плита теряет массу и целостность, она перестаёт "тянуть" остальную часть вниз. В итоге вулканическая активность уменьшается, а геологическая энергия перераспределяется.

Для региона Каскадии это может означать изменение характера землетрясений и постепенное "затухание" вулканической дуги, которая сегодня простирается от северной Калифорнии до Британской Колумбии.

Но процесс этот не быстрый — речь идёт о миллионах лет. Тем не менее, для науки это уникальная возможность наблюдать конец геологического цикла в реальном времени.

Как формируется и умирает зона субдукции

Этап Процесс Результат
Рождение Плиты начинают сталкиваться и одна погружается под другую Возникает дуга вулканов и глубоководный желоб
Зрелость Субдукция стабилизируется, создавая мощные землетрясения и вулканические цепи Активная переработка земной коры
Угасание Плита трескается, фрагменты теряют сцепление Образуются микроплиты и новые границы
Конец Субдукция прекращается, регион стабилизируется Старый цикл завершается, может начаться новый

Что говорит геологическая летопись

По словам Шака, данные из Каскадии полностью совпадают с тем, что учёные видят в древних породах других регионов. В слоях старых вулканических поясов наблюдается "омоложение" пород — след разрушения субдуцирующих плит, которые переставали погружаться и "отрывались" от мантии.

"Это постепенное разрушение, по одному эпизоду за раз. Так формировались новые микроплиты и рельефы, которые сегодня мы называем древними континентальными швами". — уточняет Шак.

Возможные последствия

  • Изменение вулканической активности: со временем потухнет часть вулканов северной Каскадии.
  • Снижение частоты сильных землетрясений: трещины "глушат" передачу напряжения.
  • Формирование новых микроплит: возможно, появление новой тектонической системы у побережья Канады.
  • Перестройка океанского дна: через десятки миллионов лет здесь может возникнуть новая граница плит.

Три интересных факта

  • Плита Хуан-де-Фука - одна из самых молодых на Земле: её возраст менее 10 млн лет.
  • Зона Каскадии считается способной породить землетрясение магнитудой 9,0 — аналогично катастрофе в Японии 2011 года.
  • Подобное "распадение" плит ранее зафиксировали в Индонезии и в древних поясах Южной Америки.

Исторический контекст

  • Зона субдукции Каскадии сформировалась около 35 млн лет назад.
  • Именно она создала Каскадные горы, включая вулканы Рейнир, Сент-Хеленс и Худ.
  • Сейчас учёные впервые фиксируют финальную стадию её эволюции — распад и постепенное исчезновение.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
