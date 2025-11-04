Разрыв под Тихим океаном может изменить карту мира: земная кора разрывается, рождая новые плиты

Под поверхностью северной части Тихого океана разворачивается драматический геологический процесс, который можно сравнить с медленным, но неотвратимым распадом гиганта. Новые данные показывают, что одна из тектонических плит региона буквально рвётся на части, а это значит, что целая зона субдукции — один из ключевых "двигателей" планеты — приближается к своему концу.
В северо-восточной части Тихого океана, у побережья острова Ванкувер, сходятся четыре тектонические плиты:
Первая и вторая медленно погружаются под материковую плиту Северной Америки, формируя зону субдукции Каскадия - один из самых потенциально опасных регионов планеты. Именно здесь происходят мощные землетрясения и зарождаются вулканы Тихоокеанского огненного кольца.
Но новое исследование, проведённое группой учёных под руководством геолога Брэндона Шака из Университета штата Луизиана, показало: система Каскадии начала разрушаться изнутри.
Зоны субдукции — это области, где одна литосферная плита "ныряет" под другую. Это процесс, благодаря которому Земля обновляет свою кору, перерабатывая старые участки дна в мантии.
Однако, как и у всего живого, у таких зон есть жизненный цикл.
"Начать формирование зоны субдукции — всё равно что толкнуть поезд в гору. Но когда она запущена, остановить её почти невозможно. Чтобы это произошло, требуется крушение поезда". — поясняет Шак.
Именно такое "крушение" исследователи зафиксировали под Тихим океаном.
Используя сейсмическую томографию и акустические отражения, учёные буквально "просветили" кору и верхнюю мантию под дном океана.
Результаты оказались ошеломляющими:
Некоторые зоны уже потеряли связь с основной плитой и перестали быть сейсмически активными.
Это значит, что процесс погружения, или субдукции, замедляется и постепенно угасает.
"Мы впервые получили чёткую картину умирающей зоны субдукции. Плита не просто исчезает — она разваливается, вагон за вагоном, как поезд, сходящий с рельсов". — говорит Шак.
Когда субдуцирующая плита теряет массу и целостность, она перестаёт "тянуть" остальную часть вниз. В итоге вулканическая активность уменьшается, а геологическая энергия перераспределяется.
Для региона Каскадии это может означать изменение характера землетрясений и постепенное "затухание" вулканической дуги, которая сегодня простирается от северной Калифорнии до Британской Колумбии.
Но процесс этот не быстрый — речь идёт о миллионах лет. Тем не менее, для науки это уникальная возможность наблюдать конец геологического цикла в реальном времени.
|Этап
|Процесс
|Результат
|Рождение
|Плиты начинают сталкиваться и одна погружается под другую
|Возникает дуга вулканов и глубоководный желоб
|Зрелость
|Субдукция стабилизируется, создавая мощные землетрясения и вулканические цепи
|Активная переработка земной коры
|Угасание
|Плита трескается, фрагменты теряют сцепление
|Образуются микроплиты и новые границы
|Конец
|Субдукция прекращается, регион стабилизируется
|Старый цикл завершается, может начаться новый
По словам Шака, данные из Каскадии полностью совпадают с тем, что учёные видят в древних породах других регионов. В слоях старых вулканических поясов наблюдается "омоложение" пород — след разрушения субдуцирующих плит, которые переставали погружаться и "отрывались" от мантии.
"Это постепенное разрушение, по одному эпизоду за раз. Так формировались новые микроплиты и рельефы, которые сегодня мы называем древними континентальными швами". — уточняет Шак.
