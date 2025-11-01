Манускрипты из плоти и меха: волосатые книги Средневековья раскрыли страшную тайну

На полках монастырских библиотек Европы до сих пор хранятся десятки старинных манускриптов, чьи обложки словно покрыты пушком. Эти "волосатые книги" столетиями вызывали недоумение у исследователей: откуда у средневековых переплётов шерсть и кто стал их источником?
Ответ нашёлся лишь недавно — и оказался неожиданно северным.
Когда реставраторы брали в руки книги XII-XIII веков из библиотек аббатств Франции, Англии и Бельгии, они замечали странную деталь — на кожаных переплётах остались тонкие светлые волоски. Долгое время предполагалось, что это просто плохо выделанные шкуры оленей или кабанов.
Однако группа международных учёных решила проверить догадки с помощью анализов древней ДНК и масс-спектрометрии. Исследования 19 манускриптов из цистерцианского аббатства Клерво (регион Шампань, Франция) показали сенсационный результат: ни один из переплётов не принадлежал наземным животным.
"Все образцы оказались кожей представителей семейства ластоногих — в первую очередь тюленей", — говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.
Аббатство Клерво в XII веке было одним из богатейших центров христианской культуры. В его скриптории переписывали и украшали книги — Библии, жития святых, хроники. Из 1450 сохранившихся манускриптов 19 имели меховые переплёты — дорогие, плотные и необычайно долговечные.
Позже аналогичные образцы нашли ещё в 13 монастырях по всей Европе. Анализ подтвердил: все они сделаны из кожи тюленя-ларги, гренландского тюленя и морского зайца — обитателей северо-западной Атлантики.
Учёные проследили путь, по которому северные шкуры попадали в руки монахов.
В XII-XIII веках активно развивались торговые маршруты потомков викингов — из Норвегии, Дании и Исландии через Шотландию во Францию и Фландрию. Вместе с мехами, рыбой и моржовой костью везли и тюленьи шкуры.
На одной из реконструированных карт того времени видно: именно вдоль этих путей располагались аббатства, где обнаружены "меховые книги".
Вероятно, монахи покупали материал у купцов или получали его как десятину, ведь исторические источники XIII века упоминают, что норвежцы нередко платили церковный налог шкурами морских зверей.
Интересно, что во французском языке XII века не существовало слова "тюлень". Поэтому мастера, изготовлявшие переплёты, могли просто считать, что работают с редкой разновидностью гладкой, блестящей "морской кожи".
К тому же тюленьи шкуры отличались прочностью, мягкостью и природной водоотталкивающей поверхностью, что делало их идеальными для обложек книг, предназначенных для использования десятилетиями.
Монахи, вероятно, ценили такие переплёты за красоту — светлые оттенки, бархатистую фактуру — и даже не догадывались, что держат в руках арктический мех.
|Вид животного
|Регион происхождения
|Период использования
|Особенности кожи
|Тюлень-ларга
|Скандинавия, Исландия
|XII-XIII вв.
|Мягкий мех, светлый цвет
|Морской заяц
|Северная Атлантика
|XII-XIII вв.
|Толстая кожа, блестящий ворс
|Гренландский тюлень
|Арктические воды
|XII-XIII вв.
|Прочная и эластичная кожа
Современные методы позволили извлечь фрагменты древней ДНК даже из дублёной кожи. Учёные использовали щадящие методы, не повреждая книги: микрочастицы брались с помощью ватных палочек и обрабатывались в стерильных условиях.
Результаты подтвердили:
