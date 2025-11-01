Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот кит обманул время: долгожитель Арктики помог учёным понять, как замедлить старение человека

4:52
Наука

В ледяных водах Гренландии медленно движется существо, жившее ещё до изобретения парового двигателя.

Гренландский кит под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландский кит под водой

Гренландский кит (Balaena mysticetus) может прожить более 200 лет, переживая поколения людей, революции и изменения климата.
Это самое долгоживущее млекопитающее на планете, и лишь недавно учёные начали понимать, как ему это удаётся.

Исследователи из Рочестерского университета (США) и Кембриджского института деменции (Великобритания) пришли к выводу: секрет долголетия этих гигантов — в исключительной способности их клеток восстанавливать повреждения ДНК, а в центре этой стратегии — белок под названием CIRBP, активируемый холодом.

Когда холод лечит

Каждый день в клетках любого живого организма происходят сотни тысяч микроповреждений ДНК.
Большинство исправляются, но часть остаётся — и именно эти сбои приводят к старению, мутациям и раку.

Команда профессора Веры Горбуновой, биолога из Рочестера, обнаружила, что у гренландских китов этот механизм работает в сотни раз эффективнее, чем у людей.
Клетки животных способны чинить даже двойные разрывы ДНК, которые для большинства видов становятся фатальными.

Учёные выяснили, что в клетках китов вырабатывается в 100 раз больше белка CIRBP, чем у человека.
Этот белок активируется под воздействием холода — и именно холодная арктическая среда может быть тем естественным стимулом,
который поддерживает генетическую стабильность этих гигантов веками.

От кита — к человеку

Чтобы проверить, можно ли применить этот биологический механизм к людям, исследователи повысили уровень CIRBP в человеческих клетках.
Результаты оказались ошеломляющими:
число успешно восстановленных двухцепочечных разрывов выросло вдвое.

В экспериментах с мухами дополнительный CIRBP увеличивал продолжительность жизни и устойчивость к радиации.
Теперь группа Горбуновой выращивает мышей с повышенным уровнем этого белка, чтобы проверить, замедлится ли их старение.

Биология холода

Идея о том, что холод защищает, не нова.
Многие животные — от белых медведей до земноводных — используют понижение температуры для замедления метаболизма.
Теперь эта концепция возвращается в лаборатории: в медицине уже исследуются криопротекторы, которые сохраняют органы для трансплантации при сверхнизких температурах.

Белок CIRBP открывает новое направление: не просто сохранить тело, а помочь ему самоисцеляться на молекулярном уровне.
Если учёным удастся создать препараты, активирующие этот белок в человеческих клетках,
мы сможем предотвратить возрастные заболевания, защищать ткани во время операций и, возможно, продлить активное долголетие.

Цена вечности

Однако специалисты предупреждают: усиление репарации ДНК — двуострый меч.
Если вмешаться в этот процесс без понимания всех последствий, можно нарушить естественный баланс обновления клеток, что приведёт к непредсказуемым эффектам — от аутоиммунных реакций до онкологии.

"Повышение способности клеток к восстановлению — потенциально революционный путь к замедлению старения", —
комментирует профессор Габриэль Балмус из Кембриджского института деменции.

Что это значит для нас

Возможно, ответ на загадку долголетия скрыт не в высоких технологиях, а в самом естественном элементе Земли — холоде.
Мир гренландских китов — это лаборатория времени, где жизнь научилась чинить себя сама.

И если наука сумеет перенести этот принцип на человека, то через несколько десятилетий фраза "замедлить старение" перестанет быть метафорой.

FAQ

1. Почему гренландские киты живут так долго?
Потому что их клетки необычайно эффективно восстанавливают повреждения ДНК, в частности двойные разрывы спирали.

2. Что делает белок CIRBP?
Он активируется холодом и усиливает механизмы репарации ДНК, помогая клеткам выживать без накопления мутаций.

3. Можно ли активировать CIRBP у человека?
Предположительно — да. Исследователи проверяют влияние холодной воды и фармакологических стимуляторов.

4. Может ли это замедлить старение?
Потенциально — да. Улучшение восстановления ДНК связано с увеличением продолжительности жизни у разных видов.

5. Почему не всё так просто?
Избыточная репарация может нарушить естественный баланс клеточных процессов. Наука ищет безопасные границы вмешательства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
