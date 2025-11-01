Это подводный космос: экспедиция в бездну открыла новые формы жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:19
Наука

Мы привыкли считать, что знаем Землю. Мы видели спутниковые снимки Луны, Марса, даже далёких астероидов, но дно океана остаётся для нас чужим миром.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Как говорят океанологи, "мы лучше знаем кратеры на Марсе, чем-то, что лежит под нашими ногами". Именно поэтому экспедиция "Огненное кольцо", организованная японскими исследователями, стала настоящим рубежом.

Она впервые позволила учёным вживую увидеть и задокументировать жизнь в хадальной зоне — там, где давление в тысячу раз превышает земное, где вечная тьма и температура воды близка к нулю.

Путешествие в глубины: 9775 метров под водой

В 2024–2025 годах команда исследователей отправилась к трём глубоководным желобам Тихого океана — Японскому, Рюкю и Идзу-Огасавара, — чтобы изучить экосистемы, скрытые в этих почти недостижимых глубинах.
Пилотируемые аппараты опускались на глубину от 6 900 до 9 775 метров, в зону, которую учёные называют хадальной — от древнегреческого "хадес", подземный мир мёртвых.

"Каждое погружение — это шаг в неизвестность, — говорит руководитель проекта доктор Дениз Суонборн из Центра глубоководных исследований Миндеру (Университет Западной Австралии). — Вы понимаете, что видите пейзажи, которых никто никогда не видел прежде. Это почти как космос — только под водой".

30 000 открытий в одном путешествии

Результаты экспедиции, опубликованные в журнале Biogeography, поражают:
учёные зарегистрировали почти 30 000 живых организмов, включая виды, которых раньше не наблюдали.

Среди самых ярких открытий — подводные "луга" морских лилий на глубине более 9 километров, стайные колонии огурцов-элпидий, переливающихся перламутром, и тонкотелые рыбы псевдолипарисы, обитающие там, где человеческий организм не выдержал бы ни секунды.

Но главная находка — это взаимосвязь между жизнью и геологией.
Биоразнообразие здесь определяется не только глубиной и количеством питательных веществ, но и историей самих желобов:
землетрясения, оползни и подводные лавины создают уникальные микроэкосистемы, где каждая трещина и склон формируют собственную "экологическую нишу".

Когда Земля дрожит — рождается жизнь

Команда Суонборн установила, что геологические нарушения - землетрясения и оползни — буквально создают новую жизнь.
Они перемешивают донные осадки, приносят органику из верхних слоёв и создают "оазисы", где поселяются организмы, устойчивые к экстремальным условиям.

"Мы видим, что биоразнообразие на глубине — это не хаос, а отражение истории планеты, записанной в слоях донных пород", — объясняет Суонборн.

Там, где человек — гость

Для съёмок и исследований использовались роботизированные камеры и батискафы с людьми на борту - редкость для таких глубин.
Эти аппараты фиксировали каждый метр дна, создавая видеотрансекты, которые позже позволили учёным сопоставить ландшафт и виды обитателей.

"Просматривать эти кадры — всё равно что читать чужую планету", — признаётся участница экспедиции биолог Мика Иноуэ.

Что это значит для нас

Исследование "Огненного кольца" не просто пополнило каталоги морских организмов.
Оно меняет наше представление о границах жизни.
Там, где раньше мы видели лишь безжизненную бездну, оказалось царство сложных экосистем, связанных с ритмами планеты — от тектонических разломов до миграции питательных потоков.

А ещё - это напоминание: глубины океана остаются последним великим неизвестным на Земле.
Только 20% морского дна сегодня картографировано.
Остальные 80% — terra incognita, которая ждёт своих исследователей.

FAQ

1. Что такое хадальная зона?
Это самая глубокая часть океана, начиная примерно с 6 000 метров. Название происходит от греческого "хадес" — подземный мир.

2. Почему она так мало изучена?
Из-за экстремального давления: на глубине 10 км на каждый квадратный сантиметр приходится тонна воды. Большинство аппаратов просто не выдерживают.

3. Есть ли там жизнь?
Да, и в огромном разнообразии. Бактерии, губки, морские огурцы, рыбы, лилии — тысячи видов, многие из которых эндемичны.

4. Что нового показала японская экспедиция?
Что биоразнообразие хадальной зоны напрямую связано с геологическими процессами — землетрясениями и оползнями.

5. Почему это важно для науки?
Понимание глубинных экосистем помогает прогнозировать реакции океанов на климатические изменения и оценивать пределы выживания жизни на Земле — и, возможно, за её пределами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
