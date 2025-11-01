Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Более полувека антропологи считали, что первые Homo sapiens покинули Африку примерно 60-70 тысяч лет назад, продвигаясь через восточное побережье — Сомали, Эфиопию, Красное море — к Аравии. Эта версия вошла во все учебники.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Но новое международное исследование, опубликованное в Journal of Anthropological Archaeology (Tandfonline), заставляет пересмотреть эту картину.

По словам авторов, исходной точкой расселения могло быть вовсе не восточное, а южное побережье Африки — территория современной ЮАР.

Пещеры, где начиналась цивилизация

Главное внимание исследователей приковано к комплексу Пиннакл-Пойнт - цепочке прибрежных пещер у мыса Южный Кейп.

Здесь были найдены следы человеческой деятельности возрастом до 162 тысяч лет: костяные орудия, каменные наконечники, остатки костров и — самое важное — раковины морских моллюсков.

Эти находки показывают, что древние Homo sapiens впервые начали систематически использовать ресурсы океана — собирать моллюсков, крабов, рыбу.

В условиях изменения климата и засушливости внутренних территорий прибрежная диета дала людям решающее эволюционное преимущество.

Путь вдоль моря

Новая гипотеза предполагает, что около 70 тысяч лет назад небольшие группы людей начали двигаться вдоль побережья Индийского океана, следуя на северо-восток.

Такой маршрут обеспечивал постоянный доступ к воде и пище — ключевой фактор выживания.

Примерно между 50 и 40 тысячами лет назад они достигли Аравийского полуострова, пересекши Красное море, и оттуда распространились по Азии, а затем и в Европу.

Технологический скачок древности

В этих пещерах также были обнаружены древнейшие луки и стрелы - вероятно, старше 65 тысяч лет.

Именно здесь человек впервые создал дистанционное оружие, что радикально изменило охоту и стратегию выживания.

Кроме того, археологи нашли пигменты охры — раннее свидетельство символического поведения и, возможно, зарождения искусства.

Такие признаки говорят о том, что на юге Африки формировались когнитивные основы современного сознания — способности к абстракции, коммуникации и планированию.

Почему это важно

Если новая теория подтвердится, она изменит не только географию миграции Homo sapiens, но и понимание того, где именно родилась культура.

Южная Африка окажется не периферией, а центром зарождения человеческой цивилизации.

"Мы начинаем понимать, что история человечества — это не одна стрела, выпущенная с восточного побережья Африки, а сеть путей, взаимодействий и адаптаций", — подчёркивает профессор Марко Ди Стефано из Университета Пизы.

FAQ

1. Когда Homo sapiens покинули Африку?

Основная волна миграции, по современным данным, произошла около 60-70 тысяч лет назад, хотя отдельные группы могли уходить раньше.

2. Почему южное побережье важно?

Оно давало стабильную пищу, мягкий климат и ресурсы для выживания — идеальные условия для долгосрочного развития и адаптации.

3. Как это проверяют?

Учёные анализируют изотопный состав раковин, пыльцу и ДНК древних останков, чтобы установить климат и маршруты миграций.

4. Что будет дальше?

Планируются новые буровые работы в прибрежных отложениях Южной Африки и Оманского побережья — чтобы найти следы древних стоянок.

5. Меняет ли это представление о "африканском происхождении"?

Нет. Все современные люди происходят из Африки, но теперь становится ясно, что выход из неё был не одномоментным, а многоступенчатым.