Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мумифицированные яблоки мстят весной: один пропущенный плод запускает эпидемию в саду
Это подводный космос: экспедиция в бездну открыла новые формы жизни
Макароны с сыром заиграют новыми красками: этот секретный ингредиент добавит блюду ресторанный шик
Больше не нужно умирать с тряпкой: этот подход к уборке работает, пока вы пьете кофе
Фото, изменившее судьбу рыбы: правда о создании, которое никто не должен был видеть
Осознанный цвет: научись слушать оттенки и управлять энергией через них
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Раздевалка кипит: игроки Барселоны раскрыли главный секрет провала в сезоне
Тело подаёт сигнал тревоги: цистит приходит внезапно и не прощает невнимательности

Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация

1:43
Наука

Более полувека антропологи считали, что первые Homo sapiens покинули Африку примерно 60-70 тысяч лет назад, продвигаясь через восточное побережье — Сомали, Эфиопию, Красное море — к Аравии. Эта версия вошла во все учебники.

Наскальные рисунки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наскальные рисунки

Но новое международное исследование, опубликованное в Journal of Anthropological Archaeology (Tandfonline), заставляет пересмотреть эту картину.
По словам авторов, исходной точкой расселения могло быть вовсе не восточное, а южное побережье Африки — территория современной ЮАР.

Пещеры, где начиналась цивилизация

Главное внимание исследователей приковано к комплексу Пиннакл-Пойнт - цепочке прибрежных пещер у мыса Южный Кейп.
Здесь были найдены следы человеческой деятельности возрастом до 162 тысяч лет: костяные орудия, каменные наконечники, остатки костров и — самое важное — раковины морских моллюсков.

Эти находки показывают, что древние Homo sapiens впервые начали систематически использовать ресурсы океана — собирать моллюсков, крабов, рыбу.
В условиях изменения климата и засушливости внутренних территорий прибрежная диета дала людям решающее эволюционное преимущество.

Путь вдоль моря

Новая гипотеза предполагает, что около 70 тысяч лет назад небольшие группы людей начали двигаться вдоль побережья Индийского океана, следуя на северо-восток.
Такой маршрут обеспечивал постоянный доступ к воде и пище — ключевой фактор выживания.

Примерно между 50 и 40 тысячами лет назад они достигли Аравийского полуострова, пересекши Красное море, и оттуда распространились по Азии, а затем и в Европу.

Технологический скачок древности

В этих пещерах также были обнаружены древнейшие луки и стрелы - вероятно, старше 65 тысяч лет.
Именно здесь человек впервые создал дистанционное оружие, что радикально изменило охоту и стратегию выживания.

Кроме того, археологи нашли пигменты охры — раннее свидетельство символического поведения и, возможно, зарождения искусства.
Такие признаки говорят о том, что на юге Африки формировались когнитивные основы современного сознания — способности к абстракции, коммуникации и планированию.

Почему это важно

Если новая теория подтвердится, она изменит не только географию миграции Homo sapiens, но и понимание того, где именно родилась культура.
Южная Африка окажется не периферией, а центром зарождения человеческой цивилизации.

"Мы начинаем понимать, что история человечества — это не одна стрела, выпущенная с восточного побережья Африки, а сеть путей, взаимодействий и адаптаций", — подчёркивает профессор Марко Ди Стефано из Университета Пизы.

FAQ

1. Когда Homo sapiens покинули Африку?
Основная волна миграции, по современным данным, произошла около 60-70 тысяч лет назад, хотя отдельные группы могли уходить раньше.

2. Почему южное побережье важно?
Оно давало стабильную пищу, мягкий климат и ресурсы для выживания — идеальные условия для долгосрочного развития и адаптации.

3. Как это проверяют?
Учёные анализируют изотопный состав раковин, пыльцу и ДНК древних останков, чтобы установить климат и маршруты миграций.

4. Что будет дальше?
Планируются новые буровые работы в прибрежных отложениях Южной Африки и Оманского побережья — чтобы найти следы древних стоянок.

5. Меняет ли это представление о "африканском происхождении"?
Нет. Все современные люди происходят из Африки, но теперь становится ясно, что выход из неё был не одномоментным, а многоступенчатым.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мумифицированные яблоки мстят весной: один пропущенный плод запускает эпидемию в саду
Это подводный космос: экспедиция в бездну открыла новые формы жизни
Макароны с сыром заиграют новыми красками: этот секретный ингредиент добавит блюду ресторанный шик
Больше не нужно умирать с тряпкой: этот подход к уборке работает, пока вы пьете кофе
Фото, изменившее судьбу рыбы: правда о создании, которое никто не должен был видеть
Осознанный цвет: научись слушать оттенки и управлять энергией через них
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Раздевалка кипит: игроки Барселоны раскрыли главный секрет провала в сезоне
Тело подаёт сигнал тревоги: цистит приходит внезапно и не прощает невнимательности
Я опасен для замужних: Дибров дал понять, что его тандем с Карауловой — больше, чем просто игра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.