Конец матрицы? Вселенная не подчиняется коду

5:50
Наука

Можно ли представить, что Вселенная — это гигантская симуляция, управляемая кодом?
С тех пор как философ Ник Бостром предложил свою знаменитую гипотезу симулированной реальности, мысль о том, что всё вокруг — лишь "модель", стала притчей во языцех цифровой эпохи.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Но теперь группа учёных из Канады, США, Великобритании и Италии выдвинула аргумент, который может поставить крест на этой идее.

Их исследование показало: реальность нельзя смоделировать — потому что она основана на принципах, недоступных ни одному алгоритму.

От Ньютона к коду — и обратно

В течение столетий физика шла по пути всё большей точности и формализации.
Сначала была ньютоновская механика — предсказуемая, механистичная, где Вселенная напоминала огромный часовой механизм.
Потом Эйнштейн разрушил этот порядок, показав, что пространство и время — эластичны.
Квантовая механика пошла ещё дальше: в её мире частица может быть и здесь, и там одновременно.

Современная наука ищет Теорию всего - универсальную формулу, объединяющую все законы природы.
И в последние десятилетия казалось, что путь к ней лежит через вычисления.
Если Вселенная — это информация, думали учёные, значит, её можно описать алгоритмами.
Но Мир Файзал, физик из Университета Британской Колумбии, утверждает обратное.

"Мы показали, что фундаментальная структура реальности не может быть смоделирована. Алгоритмы не способны постичь её полностью", — говорит он.

Теорема, которая сломала Вселенную

Ключ к открытию — старая, почти столетняя идея математика Курта Гёделя.
Он доказал, что в любой логической системе существуют утверждения, которые невозможно доказать или опровергнуть в рамках самой этой системы.
Другими словами: любая замкнутая модель мира всегда будет неполной.

Файзал и его коллеги перенесли эту идею на физику.
Используя инструменты квантовой гравитации и теорию информации, они показали, что никакая вычислительная система не может полностью описать реальность.

"Даже если пространство и время возникают из чистой информации, — объясняет Файзал, — эта информация не подчиняется алгоритмическим правилам.
Для её понимания нужно то, что мы называем неалгоритмическим мышлением."

Что такое неалгоритмическое понимание

Если компьютер следует инструкциям шаг за шагом, то неалгоритмическое мышление — это интуитивное, внезапное постижение истины, которое не сводится к формуле.
Это не мистицизм, а логическое следствие теоремы Гёделя.
Некоторые истины просто нельзя получить из набора правил.

Так, утверждение "Это предложение недоказуемо" становится примером истины, которую можно понять, но нельзя вывести.
В этом смысле, по мнению исследователей, сама природа бытия основана на "гёделевских истинах" - тех, что выходят за пределы формальных систем.

Вселенная вне кода

Если принять этот вывод, гипотеза симулированной Вселенной рушится.
Любая симуляция — по определению — алгоритмична.
Она должна подчиняться чётким правилам, пусть даже невероятно сложным.
Но если фундамент реальности неалгоритмичен, то никакая симуляция не может его воспроизвести.

"Мы живём не в вычислительной модели, а в системе, которая глубже, чем сами вычисления", — говорит Файзал.

Это означает, что даже самая совершенная машина не сможет смоделировать всё - не потому, что она недостаточно мощна, а потому что сама реальность не подчиняется вычислительным законам.

Философия, которую подтверждает физика

Эта идея сближает науку и философию.
Она напоминает, что разум и бытие - не просто результат алгоритма, а нечто большее.
Возможно, человеческое сознание — один из проявлений того самого "неалгоритмического понимания", о котором говорят учёные.
Мозг может быть биологическим компьютером, но мышление — не просто вычисление.

Что это значит для науки

Практические последствия этого открытия — колоссальны.
Если Вселенная не подчиняется алгоритмам, то все наши модели — от квантовых симуляций до климатических прогнозов — всегда будут неполными.
Это не значит, что они бесполезны, но означает, что наука никогда не сможет "закончить" своё описание мира.

FAQ

1. Что доказали учёные?
Что фундаментальная природа реальности не подчиняется алгоритмам — то есть её нельзя смоделировать или просчитать с помощью компьютера.

2. Как они это сделали?
Они применили теорему Гёделя о неполноте и математические принципы квантовой гравитации, чтобы показать: любая вычислительная модель мира будет неполной.

3. Что такое неалгоритмическое понимание?
Это форма постижения истины, не сводимая к логическим или пошаговым вычислениям — аналог интуиции, но в строгом математическом смысле.

4. Значит ли это, что гипотеза симуляции ошибочна?
Да. Любая симуляция требует алгоритмической структуры, а если реальность неалгоритмична, то она не может быть симуляцией.

5. Что это меняет в физике?
Это подрывает идею "Теории всего" как чисто вычислимой системы и открывает путь к новой науке — той, где понимание важнее расчёта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
