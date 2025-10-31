Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека

4:55
Наука

На юго-востоке Антарктиды, среди ослепительно белых холмов Аллен-Хиллз, группа исследователей пробурила лёд, который оказался старше всего человечества — старше даже Гималаев в их нынешнем виде.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Возраст найденного слоя — около шести миллионов лет, и это делает его самым древним образцом льда, когда-либо найденным на Земле.

Внутри этого ледяного времени - не просто замёрзшая вода. Это воздух доисторической Земли, заключённый в микроскопические пузырьки. И с его помощью учёные получили возможность впервые "вдохнуть" атмосферу планеты такой, какой она была задолго до появления человека.

"Эти образцы — как капсулы времени. Они рассказывают, какой была атмосфера в эпоху, когда Земля была гораздо теплее, а Антарктида ещё не полностью покрыта льдом", — говорит доктор Сара Шеклтон, геофизик из Океанографического института Вудс-Хоул и ведущий автор исследования.

Когда лёд вспоминает, каким было солнце

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало: этот лёд образовался в период миоцена, когда уровень углекислого газа в атмосфере был в два раза выше современного, а температура — на 10-12 °C теплее.

Чтобы изучить прошлое, команда использовала лазерную спектроскопию - метод, позволяющий по соотношению изотопов кислорода и аргона определить возраст и температуру образования льда.
По сути, это анализ ДНК климата: каждая молекула газа в пузырьке — свидетель эпохи, когда Земля жила по иным законам.

Аллен-Хиллз: место, где лёд выходит на свет

Большинство ледовых кернов добываются в глубинах Антарктиды — чем глубже, тем старше образцы. Но Аллен-Хиллз нарушает это правило.
Здесь мощные ветра и движение ледников выталкивают древние пласты на поверхность, словно сама планета делится своими секретами.

Такой "всплывший" лёд позволяет учёным исследовать древние эпохи без необходимости бурения на экстремальных глубинах — процесс, который занимает годы.

Шесть миллионов лет в одном пузырьке

Образцы, найденные в Аллен-Хиллз, показывают постепенное охлаждение региона за последние миллион лет на 12 °C.
Но один из фрагментов — так называемый базальный лёд - хранит ещё более древнюю историю. Он почти не содержит газов, что указывает на его формирование при более высоких температурах — вероятно, в период, когда Антарктида только начинала покрываться первыми ледниками.

Это значит, что учёные держат в руках физическое свидетельство рождения антарктического ледового щита - события, изменившего климат всей планеты.

Климатическое зеркало будущего

Понимание того, как атмосфера Земли выглядела миллионы лет назад, даёт ключ к будущему.
Период миоцена, к которому относится найденный лёд, был временем естественного потепления, сравнимого с тем, что человечество вызывает сегодня своими выбросами.

Сравнивая данные древних пузырьков с современными измерениями, исследователи смогут смоделировать, как изменится климат, если уровень CO₂ вновь достигнет миоценовых значений.

Когда планета дышит временем

Каждый миллиметр этого льда — как страница дневника Земли.
В нём записано, как менялись ветра, как смещались океанические течения, как жизнь адаптировалась к теплу и холоду.
И теперь, благодаря новым технологиям анализа изотопов и микроскопическим пузырькам воздуха, мы можем читать эти записи.

FAQ

1. Почему это открытие так важно?
Потому что оно позволяет напрямую изучить состав атмосферы 6 миллионов лет назад и понять, как Земля реагировала на естественное потепление.

2. Как определяют возраст льда?
С помощью лазерной спектроскопии и анализа изотопов аргона и кислорода, которые "запоминают" температуру и время образования льда.

3. Почему старый лёд оказался близко к поверхности?
Ветры и движение ледников в регионе Аллен-Хиллз выталкивают древние пласты наверх — редкий природный процесс.

4. Можно ли использовать эти данные для прогнозирования климата?
Да. Сравнение древних и современных атмосферных данных помогает уточнять климатические модели XXI века.

5. Что этот лёд говорит о будущем планеты?
Он показывает, что при высоких уровнях CO₂ Земля становится теплее, а лёд уязвим. Эти процессы уже начинаются сегодня.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
