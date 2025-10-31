Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека

На юго-востоке Антарктиды, среди ослепительно белых холмов Аллен-Хиллз, группа исследователей пробурила лёд, который оказался старше всего человечества — старше даже Гималаев в их нынешнем виде.
Возраст найденного слоя — около шести миллионов лет, и это делает его самым древним образцом льда, когда-либо найденным на Земле.
Внутри этого ледяного времени - не просто замёрзшая вода. Это воздух доисторической Земли, заключённый в микроскопические пузырьки. И с его помощью учёные получили возможность впервые "вдохнуть" атмосферу планеты такой, какой она была задолго до появления человека.
"Эти образцы — как капсулы времени. Они рассказывают, какой была атмосфера в эпоху, когда Земля была гораздо теплее, а Антарктида ещё не полностью покрыта льдом", — говорит доктор Сара Шеклтон, геофизик из Океанографического института Вудс-Хоул и ведущий автор исследования.
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало: этот лёд образовался в период миоцена, когда уровень углекислого газа в атмосфере был в два раза выше современного, а температура — на 10-12 °C теплее.
Чтобы изучить прошлое, команда использовала лазерную спектроскопию - метод, позволяющий по соотношению изотопов кислорода и аргона определить возраст и температуру образования льда.
По сути, это анализ ДНК климата: каждая молекула газа в пузырьке — свидетель эпохи, когда Земля жила по иным законам.
Большинство ледовых кернов добываются в глубинах Антарктиды — чем глубже, тем старше образцы. Но Аллен-Хиллз нарушает это правило.
Здесь мощные ветра и движение ледников выталкивают древние пласты на поверхность, словно сама планета делится своими секретами.
Такой "всплывший" лёд позволяет учёным исследовать древние эпохи без необходимости бурения на экстремальных глубинах — процесс, который занимает годы.
Образцы, найденные в Аллен-Хиллз, показывают постепенное охлаждение региона за последние миллион лет на 12 °C.
Но один из фрагментов — так называемый базальный лёд - хранит ещё более древнюю историю. Он почти не содержит газов, что указывает на его формирование при более высоких температурах — вероятно, в период, когда Антарктида только начинала покрываться первыми ледниками.
Это значит, что учёные держат в руках физическое свидетельство рождения антарктического ледового щита - события, изменившего климат всей планеты.
Понимание того, как атмосфера Земли выглядела миллионы лет назад, даёт ключ к будущему.
Период миоцена, к которому относится найденный лёд, был временем естественного потепления, сравнимого с тем, что человечество вызывает сегодня своими выбросами.
Сравнивая данные древних пузырьков с современными измерениями, исследователи смогут смоделировать, как изменится климат, если уровень CO₂ вновь достигнет миоценовых значений.
Каждый миллиметр этого льда — как страница дневника Земли.
В нём записано, как менялись ветра, как смещались океанические течения, как жизнь адаптировалась к теплу и холоду.
И теперь, благодаря новым технологиям анализа изотопов и микроскопическим пузырькам воздуха, мы можем читать эти записи.
1. Почему это открытие так важно?
Потому что оно позволяет напрямую изучить состав атмосферы 6 миллионов лет назад и понять, как Земля реагировала на естественное потепление.
2. Как определяют возраст льда?
С помощью лазерной спектроскопии и анализа изотопов аргона и кислорода, которые "запоминают" температуру и время образования льда.
3. Почему старый лёд оказался близко к поверхности?
Ветры и движение ледников в регионе Аллен-Хиллз выталкивают древние пласты наверх — редкий природный процесс.
4. Можно ли использовать эти данные для прогнозирования климата?
Да. Сравнение древних и современных атмосферных данных помогает уточнять климатические модели XXI века.
5. Что этот лёд говорит о будущем планеты?
Он показывает, что при высоких уровнях CO₂ Земля становится теплее, а лёд уязвим. Эти процессы уже начинаются сегодня.
