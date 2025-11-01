Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не травля, а равнодушие родителей: что на самом деле оставляет самые глубокие шрамы в детстве
Тьма под глазами не прощает ошибок: одно движение утром — и лицо будто после отпуска
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами

Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину

7:29
Наука

Долгое время считалось, что космос — это почти пустое пространство между галактиками. Но новое открытие изменило это представление. Международная команда астрономов впервые получила прямое изображение того, что называют "космической паутиной" — сети тончайших нитей, соединяющих галактики и направляющих их рост. Эта структура — своеобразный "скелет" Вселенной, удерживающий её форму на протяжении миллиардов лет.

Космическая паутина Вселенной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космическая паутина Вселенной

Как удалось увидеть невидимое

До сих пор космическая паутина существовала только в моделях и симуляциях. Теперь же астрономы впервые увидели одну из её нитей. На расстоянии более 11 миллиардов световых лет от Земли два древних квазара своим светом осветили тонкий водородный мост, протянувшийся между ними. Чтобы обнаружить это слабое свечение, понадобились сотни часов наблюдений и самые чувствительные инструменты.

"Запечатлев слабый свет, испускаемый этой нитью, который шел к Земле почти 12 миллиардов лет, мы смогли точно определить её форму", — объяснил астроном Давиде Торнотти.

Наблюдения велись с помощью прибора MUSE, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. Этот спектрограф собирает данные для каждого пикселя изображения, позволяя выделять тончайшее свечение газа из общего потока света.

Сравнение: методы исследования космической паутины

Метод Принцип работы Преимущества Недостатки
Спектроскопия MUSE Разделение света по длинам волн для выявления слабого излучения Высокая точность, прямое наблюдение Требует длительных наблюдений
Компьютерные симуляции Моделирование тёмной материи и газа Воспроизводит крупномасштабную структуру Нет прямых данных
Радионаблюдения Фиксация водородных линий Позволяет изучать движение газа Слабый сигнал, ограниченное разрешение

Как нити соединяют молодые галактики

Свету требуется миллиарды лет, чтобы достичь Земли, поэтому учёные видят Вселенную такой, какой она была в период своего зарождения. На изображении запечатлено, как газ движется по гравитационным "трассам", питая галактики и помогая им расти. Эти потоки служат сырьём для звёздообразования, подтверждая теорию холодной тёмной материи: галактики не просто поглощают отдельные облака, а питаются через систему невидимых "трубопроводов".

"Впервые мы смогли проследить границу между газом, находящимся в галактиках, и веществом, содержащимся в космической паутине", — отметил Торнотти.

Советы шаг за шагом: как увидеть космическую нить

  1. Определить участок неба с активными квазарами — их свет служит подсветкой.

  2. Использовать спектрограф высокого разрешения, способный фиксировать слабое водородное излучение.

  3. Проводить наблюдения длительное время (не менее 100 часов) для накопления сигнала.

  4. Сравнить полученные данные с компьютерными моделями, чтобы подтвердить структуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать фоновое свечение за структуру паутины.
    Последствие: ложная интерпретация данных.
    Альтернатива: использовать многократные измерения и независимые модели.

  • Ошибка: полагаться только на симуляции без прямых наблюдений.
    Последствие: невозможность проверить точность теорий.
    Альтернатива: объединение данных MUSE с результатами моделирования.

От симуляции к небу

В симуляциях, выполненных в Институте Макса Планка, гравитация выступает архитектором, формирующим каркас из тёмной материи. Газ оседает на нём, как туман в долинах. Когда учёные наложили результаты моделирования на реальное изображение, совпадение оказалось почти идеальным. Это подтвердило, что современные космологические модели точно отражают устройство Вселенной.

Плюсы и минусы наблюдений MUSE

Параметр Плюсы Минусы
Чувствительность Улавливает слабейшие сигналы водорода Требует длительного времени
Разрешение Детализирует структуру нитей Малое поле зрения
Точность данных Совмещает спектр и изображение Ограничено атмосферными условиями
Совместимость с моделями Проверяет гипотезы о тёмной материи Высокая стоимость оборудования

Как нити питают галактики

Газ, текущий вдоль нитей, играет ключевую роль в жизни галактик. Он поставляет свежий водород, который становится топливом для звёзд и элементом химического обновления. Без этих потоков галактики погасли бы, лишившись материала для формирования новых звёзд. Новое изображение также позволило впервые увидеть, где именно межгалактический газ переходит в вещество самих галактик — на этой границе зарождаются молодые звёзды и происходит всплеск активности.

Мифы и правда

  • Миф: космос — это пустое пространство между галактиками.
    Правда: он заполнен тончайшими нитями газа, образующими сеть.

  • Миф: тёмная материя не влияет на видимую Вселенную.
    Правда: именно она создаёт гравитационный каркас, по которому течёт газ.

  • Миф: галактики существуют изолированно.
    Правда: они связаны между собой потоками вещества, как города дорогами.

А что если…

Если наблюдения подтвердятся, можно будет создать "карту Вселенной", где нити образуют магистрали, соединяющие кластеры галактик. Это поможет уточнить, как распределена тёмная материя и почему галактики образуют скопления. Новые телескопы, такие как Чрезвычайно большой телескоп (ELT), позволят увидеть больше подобных структур и, возможно, создать трёхмерную модель космоса.

Частые вопросы

Что такое космическая паутина?
Это сеть нитей из газа и тёмной материи, соединяющих галактики и скопления. Она формирует крупномасштабную структуру Вселенной.

Почему наблюдения так трудны?
Излучение от нитей крайне слабое — его яркость в миллионы раз меньше света звёзд. Только сверхчувствительные приборы способны его зафиксировать.

Как тёмная материя связана с нитями?
Тёмная материя создаёт гравитационную основу, удерживающую газ в нитях. Без неё структура распалась бы.

Интересные факты

  1. Свет от обнаруженной нити путешествовал к нам почти 12 миллиардов лет.

  2. Её длина составляет около 3 миллионов световых лет.

  3. Водород в этих нитях — источник большинства звёзд во Вселенной.

Исторический контекст

Первые упоминания о космической паутине появились в 1980-х годах, когда компьютеры впервые показали распределение тёмной материи. Но прямое наблюдение оставалось мечтой. Только с появлением MUSE учёные смогли различить слабое свечение водорода, исходящее от нитей. Исследование стало результатом сотрудничества Миланского университета Бикокка и Института Макса Планка.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Последние материалы
От скромной рыбки до хита продаж: минтай удивляет ростом популярности
Мы думаем, что спим ради отдыха, а на самом деле — ради выживания
Главный предмет гостиной уходит в прошлое: через пять лет он станет таким же редким, как сервант из 90-х
Холодные макароны — как разбитые отношения: чуть тепла, и всё снова работает
Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу
Снег укроет, мороз закалит: однолетники, что не погибнут даже в капризную весну
Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами
Куда ехать за вкусом детства в Центральной России: гастронаходки, о которых молчат
Космос сплёлся в сеть: найдено звено, связывающее галактики в единую паутину
Молодёжь фотографирует машины без спроса: как снимки машин попадают в руки угонщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.