Кусочек времени в ладони: учёные нашли замёрзший архив климата возрастом в миллионы лет

На холмах Аллан в Восточной Антарктиде исследователи обнаружили удивительную находку — древнейший лёд на Земле, возраст которого достигает шести миллионов лет. Этот лёд сохранил в себе воздух древней атмосферы, став естественным архивом климата и уровней углекислого газа. Для науки это — окно в эпоху, когда Земля была значительно теплее, а уровень мирового океана выше современного.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что рассказал лёд возрастом 6 миллионов лет

Впервые учёным удалось напрямую измерить, насколько остыла Антарктида за этот период — примерно на 12 °C. Такие данные раньше можно было получить только по косвенным признакам, например по отложениям на дне морей. Теперь же учёные получили живое подтверждение климатической эволюции.

"Ледяные керны — это как машины времени, которые позволяют учёным взглянуть на то, какой была наша планета в прошлом", — сказал геолог Сара Шеклтон.

Образцы извлекали не из глубинных скважин, а с участков, где лёд выходит ближе к поверхности. Эти места формируются благодаря особенностям рельефа и движения ледников. Такой подход позволил отказаться от бурения на километровые глубины и получить доступ к древнейшим слоям.

Команда исследователей из Принстонского университета и Института океанографии Вудс-Хоул использовала метод анализа аргоновых изотопов, заключённых в пузырьках воздуха. Это позволило точно определить возраст без зависимости от толщины слоёв и скорости снегопадов.

Сравнение: ледяные керны и осадочные отложения

Источник данных Возраст, млн лет Метод датировки Преимущества Недостатки Лёд Аллан-Хиллс 6 Изотопы аргона Сохранившийся воздух, высокая точность Непрерывность нарушена Морские отложения до 3 Радиоизотопы Большие временные интервалы Нет данных об атмосфере Кора континентов до 1,2 Геохимический анализ Хорошо описывает геологию Нет климатических показателей

Советы шаг за шагом: как учёные "читают" древний лёд

Отбор льда проводят в районах с устойчивым ветром и низкой температурой — они предотвращают накопление свежего снега. Извлечённые фрагменты сохраняют при температуре ниже -40 °C, чтобы не допустить таяния и потери газов. В лаборатории каждый пузырёк воздуха анализируется масс-спектрометром для определения изотопов кислорода, углерода и аргона. Сопоставляя эти данные с морскими и геохимическими записями, исследователи создают карту температур и уровня CO₂ за миллионы лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка оценить возраст льда по внешнему виду слоёв.

Последствие: искажение временной шкалы на сотни тысяч лет.

Альтернатива: применение аргоновой изотопной хронологии.

Ошибка: бурение слишком глубоко в нестабильных районах.

Последствие: потеря образцов из-за давления и деформации.

Альтернатива: выбор зон, где лёд естественно выходит на поверхность, как в Аллан-Хиллс.

А что если…

Учёные из Центра изучения древнейших льдов (COLDEX) уже планируют новые экспедиции. Если удастся найти слои старше шести миллионов лет, можно будет заглянуть в эпоху до формирования современных ледников. Это поможет понять, как быстро Земля реагировала на изменения концентрации парниковых газов и что происходило до наступления ледниковых циклов.

"Мы надеялись найти лёд возрастом до трёх миллионов лет, но результат превзошёл все ожидания", — отметил директор центра Эд Брук.

Плюсы и минусы подхода Аллан-Хиллс

Параметр Плюсы Минусы Доступность Не требуется глубокое бурение Ограниченные участки Точность Прямое датирование по изотопам Нарушена последовательность слоёв Логистика Быстрее и дешевле классических бурений Экстремальные условия работы Научная ценность Сохранившийся древний воздух Малый объём выборки

FAQ

Как определить возраст древнего льда?

Возраст определяется по содержанию радиоактивных изотопов аргона в пузырьках воздуха. Этот метод даёт точность до сотен тысяч лет.

Почему лёд Аллан-Хиллс сохранился так близко к поверхности?

Сочетание сильных ветров и постоянного холода предотвращает накопление новых слоёв снега и замедляет движение ледника.

Что показывает изотопный анализ?

Он позволяет измерить изменение температуры и концентрации CO₂, показывая, как климат остывал и какие были всплески парниковых газов.

Мифы и правда

Миф: старый лёд всегда находится глубоко под землёй.

Правда: в некоторых районах, как Аллан-Хиллс, он выходит на поверхность из-за движения ледников.

Миф: все ледяные керны дают непрерывную хронологию.

Правда: многие образцы представляют собой фрагменты разных эпох, что требует объединения данных.

Миф: древний лёд бесполезен без геологических записей.

Правда: именно лёд содержит атмосферные газы, которых нет в других архивах.

Три интересных факта

Возраст старейшего найденного образца — около шести миллионов лет. Температура в Антарктиде снизилась на 12 °C с момента его формирования. Этот лёд содержит воздух, который дышали обитатели планеты задолго до появления человека.

Исторический контекст

Исследование древнего льда началось ещё в 1960-х годах, когда первые керны добывали на станции Восток. Тогда возраст составлял менее миллиона лет. С тех пор технологии бурения и анализа газа совершили революцию. Метод аргоновых изотопов стал новым шагом, позволив учёным пробиться за грань хронологии ледникового периода.