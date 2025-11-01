Кусочек времени в ладони: учёные нашли замёрзший архив климата возрастом в миллионы лет

На холмах Аллан в Восточной Антарктиде исследователи обнаружили удивительную находку — древнейший лёд на Земле, возраст которого достигает шести миллионов лет. Этот лёд сохранил в себе воздух древней атмосферы, став естественным архивом климата и уровней углекислого газа. Для науки это — окно в эпоху, когда Земля была значительно теплее, а уровень мирового океана выше современного.
Впервые учёным удалось напрямую измерить, насколько остыла Антарктида за этот период — примерно на 12 °C. Такие данные раньше можно было получить только по косвенным признакам, например по отложениям на дне морей. Теперь же учёные получили живое подтверждение климатической эволюции.
"Ледяные керны — это как машины времени, которые позволяют учёным взглянуть на то, какой была наша планета в прошлом", — сказал геолог Сара Шеклтон.
Образцы извлекали не из глубинных скважин, а с участков, где лёд выходит ближе к поверхности. Эти места формируются благодаря особенностям рельефа и движения ледников. Такой подход позволил отказаться от бурения на километровые глубины и получить доступ к древнейшим слоям.
Команда исследователей из Принстонского университета и Института океанографии Вудс-Хоул использовала метод анализа аргоновых изотопов, заключённых в пузырьках воздуха. Это позволило точно определить возраст без зависимости от толщины слоёв и скорости снегопадов.
|Источник данных
|Возраст, млн лет
|Метод датировки
|Преимущества
|Недостатки
|Лёд Аллан-Хиллс
|6
|Изотопы аргона
|Сохранившийся воздух, высокая точность
|Непрерывность нарушена
|Морские отложения
|до 3
|Радиоизотопы
|Большие временные интервалы
|Нет данных об атмосфере
|Кора континентов
|до 1,2
|Геохимический анализ
|Хорошо описывает геологию
|Нет климатических показателей
Отбор льда проводят в районах с устойчивым ветром и низкой температурой — они предотвращают накопление свежего снега.
Извлечённые фрагменты сохраняют при температуре ниже -40 °C, чтобы не допустить таяния и потери газов.
В лаборатории каждый пузырёк воздуха анализируется масс-спектрометром для определения изотопов кислорода, углерода и аргона.
Сопоставляя эти данные с морскими и геохимическими записями, исследователи создают карту температур и уровня CO₂ за миллионы лет.
Ошибка: попытка оценить возраст льда по внешнему виду слоёв.
Последствие: искажение временной шкалы на сотни тысяч лет.
Альтернатива: применение аргоновой изотопной хронологии.
Ошибка: бурение слишком глубоко в нестабильных районах.
Последствие: потеря образцов из-за давления и деформации.
Альтернатива: выбор зон, где лёд естественно выходит на поверхность, как в Аллан-Хиллс.
Учёные из Центра изучения древнейших льдов (COLDEX) уже планируют новые экспедиции. Если удастся найти слои старше шести миллионов лет, можно будет заглянуть в эпоху до формирования современных ледников. Это поможет понять, как быстро Земля реагировала на изменения концентрации парниковых газов и что происходило до наступления ледниковых циклов.
"Мы надеялись найти лёд возрастом до трёх миллионов лет, но результат превзошёл все ожидания", — отметил директор центра Эд Брук.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Доступность
|Не требуется глубокое бурение
|Ограниченные участки
|Точность
|Прямое датирование по изотопам
|Нарушена последовательность слоёв
|Логистика
|Быстрее и дешевле классических бурений
|Экстремальные условия работы
|Научная ценность
|Сохранившийся древний воздух
|Малый объём выборки
Как определить возраст древнего льда?
Возраст определяется по содержанию радиоактивных изотопов аргона в пузырьках воздуха. Этот метод даёт точность до сотен тысяч лет.
Почему лёд Аллан-Хиллс сохранился так близко к поверхности?
Сочетание сильных ветров и постоянного холода предотвращает накопление новых слоёв снега и замедляет движение ледника.
Что показывает изотопный анализ?
Он позволяет измерить изменение температуры и концентрации CO₂, показывая, как климат остывал и какие были всплески парниковых газов.
Миф: старый лёд всегда находится глубоко под землёй.
Правда: в некоторых районах, как Аллан-Хиллс, он выходит на поверхность из-за движения ледников.
Миф: все ледяные керны дают непрерывную хронологию.
Правда: многие образцы представляют собой фрагменты разных эпох, что требует объединения данных.
Миф: древний лёд бесполезен без геологических записей.
Правда: именно лёд содержит атмосферные газы, которых нет в других архивах.
Возраст старейшего найденного образца — около шести миллионов лет.
Температура в Антарктиде снизилась на 12 °C с момента его формирования.
Этот лёд содержит воздух, который дышали обитатели планеты задолго до появления человека.
Исследование древнего льда началось ещё в 1960-х годах, когда первые керны добывали на станции Восток. Тогда возраст составлял менее миллиона лет. С тех пор технологии бурения и анализа газа совершили революцию. Метод аргоновых изотопов стал новым шагом, позволив учёным пробиться за грань хронологии ледникового периода.
