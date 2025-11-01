Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о перекусах: 3 продукта на завтрак, и вы точно забудете о голоде до обеда
Волосы благодарят каждое прикосновение: японский ритуал превращает мытьё в рост и блеск
Похудеть и не потерять красоту: как кожа остаётся подтянутой, даже когда уходят килограммы
Вкус Стамбула в вашей тарелке: простой рецепт турецкого плова, где обжарка риса меняет всё
Её мурлыканье — как детектор тёплых сердец: почему кошка спит именно с вами
Пески, которые исцеляют: Египет открывает врата в новый мир медицинского туризма
Батареи жарят, а в квартире ледник: вот куда на самом деле уходит всё тепло из панельных домов
Лёгких денег больше нет: финский регион ищет спасение после закрытия границы с Россией
Гуляю без шапки: как Семён Трескунов* отшутился об оставленных в России долгах

Кусочек времени в ладони: учёные нашли замёрзший архив климата возрастом в миллионы лет

6:19
Наука

На холмах Аллан в Восточной Антарктиде исследователи обнаружили удивительную находку — древнейший лёд на Земле, возраст которого достигает шести миллионов лет. Этот лёд сохранил в себе воздух древней атмосферы, став естественным архивом климата и уровней углекислого газа. Для науки это — окно в эпоху, когда Земля была значительно теплее, а уровень мирового океана выше современного.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что рассказал лёд возрастом 6 миллионов лет

Впервые учёным удалось напрямую измерить, насколько остыла Антарктида за этот период — примерно на 12 °C. Такие данные раньше можно было получить только по косвенным признакам, например по отложениям на дне морей. Теперь же учёные получили живое подтверждение климатической эволюции.

"Ледяные керны — это как машины времени, которые позволяют учёным взглянуть на то, какой была наша планета в прошлом", — сказал геолог Сара Шеклтон.

Образцы извлекали не из глубинных скважин, а с участков, где лёд выходит ближе к поверхности. Эти места формируются благодаря особенностям рельефа и движения ледников. Такой подход позволил отказаться от бурения на километровые глубины и получить доступ к древнейшим слоям.

Команда исследователей из Принстонского университета и Института океанографии Вудс-Хоул использовала метод анализа аргоновых изотопов, заключённых в пузырьках воздуха. Это позволило точно определить возраст без зависимости от толщины слоёв и скорости снегопадов.

Сравнение: ледяные керны и осадочные отложения

Источник данных Возраст, млн лет Метод датировки Преимущества Недостатки
Лёд Аллан-Хиллс 6 Изотопы аргона Сохранившийся воздух, высокая точность Непрерывность нарушена
Морские отложения до 3 Радиоизотопы Большие временные интервалы Нет данных об атмосфере
Кора континентов до 1,2 Геохимический анализ Хорошо описывает геологию Нет климатических показателей

Советы шаг за шагом: как учёные "читают" древний лёд

  1. Отбор льда проводят в районах с устойчивым ветром и низкой температурой — они предотвращают накопление свежего снега.

  2. Извлечённые фрагменты сохраняют при температуре ниже -40 °C, чтобы не допустить таяния и потери газов.

  3. В лаборатории каждый пузырёк воздуха анализируется масс-спектрометром для определения изотопов кислорода, углерода и аргона.

  4. Сопоставляя эти данные с морскими и геохимическими записями, исследователи создают карту температур и уровня CO₂ за миллионы лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка оценить возраст льда по внешнему виду слоёв.
    Последствие: искажение временной шкалы на сотни тысяч лет.
    Альтернатива: применение аргоновой изотопной хронологии.

  • Ошибка: бурение слишком глубоко в нестабильных районах.
    Последствие: потеря образцов из-за давления и деформации.
    Альтернатива: выбор зон, где лёд естественно выходит на поверхность, как в Аллан-Хиллс.

А что если…

Учёные из Центра изучения древнейших льдов (COLDEX) уже планируют новые экспедиции. Если удастся найти слои старше шести миллионов лет, можно будет заглянуть в эпоху до формирования современных ледников. Это поможет понять, как быстро Земля реагировала на изменения концентрации парниковых газов и что происходило до наступления ледниковых циклов.

"Мы надеялись найти лёд возрастом до трёх миллионов лет, но результат превзошёл все ожидания", — отметил директор центра Эд Брук.

Плюсы и минусы подхода Аллан-Хиллс

Параметр Плюсы Минусы
Доступность Не требуется глубокое бурение Ограниченные участки
Точность Прямое датирование по изотопам Нарушена последовательность слоёв
Логистика Быстрее и дешевле классических бурений Экстремальные условия работы
Научная ценность Сохранившийся древний воздух Малый объём выборки

FAQ

Как определить возраст древнего льда?
Возраст определяется по содержанию радиоактивных изотопов аргона в пузырьках воздуха. Этот метод даёт точность до сотен тысяч лет.

Почему лёд Аллан-Хиллс сохранился так близко к поверхности?
Сочетание сильных ветров и постоянного холода предотвращает накопление новых слоёв снега и замедляет движение ледника.

Что показывает изотопный анализ?
Он позволяет измерить изменение температуры и концентрации CO₂, показывая, как климат остывал и какие были всплески парниковых газов.

Мифы и правда

  • Миф: старый лёд всегда находится глубоко под землёй.
    Правда: в некоторых районах, как Аллан-Хиллс, он выходит на поверхность из-за движения ледников.

  • Миф: все ледяные керны дают непрерывную хронологию.
    Правда: многие образцы представляют собой фрагменты разных эпох, что требует объединения данных.

  • Миф: древний лёд бесполезен без геологических записей.
    Правда: именно лёд содержит атмосферные газы, которых нет в других архивах.

Три интересных факта

  1. Возраст старейшего найденного образца — около шести миллионов лет.

  2. Температура в Антарктиде снизилась на 12 °C с момента его формирования.

  3. Этот лёд содержит воздух, который дышали обитатели планеты задолго до появления человека.

Исторический контекст

Исследование древнего льда началось ещё в 1960-х годах, когда первые керны добывали на станции Восток. Тогда возраст составлял менее миллиона лет. С тех пор технологии бурения и анализа газа совершили революцию. Метод аргоновых изотопов стал новым шагом, позволив учёным пробиться за грань хронологии ледникового периода.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Красота и стиль
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Последние материалы
Когда оладьи надоели, этот рецепт удивит — вкусно, просто и без капли лишнего масла
Нашла уход за копейки — и кремы обиделись: секрет прячется в обычном цветке
Водители прячут номера, а камеры всё равно видят: как ГАИ вычисляет хитрецов
Роза Хутор объявил график работы канатных дорог в межсезонье
Тикают часы: почему важно уже сегодня начать копить на пенсию
Ешьте это, чтобы жить дольше: полифенолы в повседневной пище — секрет вашего долголетия
Красная королева против невидимой армии: вот чем клубника отвечает на атаки вредителей
Тайна рождения золота раскрыта: редкий звёздный процесс объяснил происхождение драгоценностей
Гости из тайги под окнами столицы: как сибирские бурундуки захватывают Подмосковье
Жизнь между кратерами и храмами: как Индонезия научилась не бояться своей земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.