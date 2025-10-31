Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Сравнение с Беллингемом: Кисляк отреагировал на неожиданный комплимент
Аромат, от которого кружится голова: зелёная адыгейская аджика покоряет с первой ложки
Система стабильности: как три шага делают кожу здоровой
Ваш рост тает, пока вы сидите: вот что реально помогает остановить процесс
Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону
Киберштурм на Киев: русские хакеры вскрыли секреты украинской обороны
Ужасающая авария на орловских трассах: щебень и металл в смертельной хватке
Трагедия на путях Подмосковья: машина против локомотива в сумерках

Тихий океан дрожит — думает, как ему быть дальше: тектонические плиты начали ломаться

Наука

На глубине нескольких километров под северо-западом Тихого океана — у побережья США и Канады — происходит нечто, чего прежде никто не видел. Учёные впервые зафиксировали, как зона субдукции — одна из самых мощных геологических структур планеты — начинает разрушаться изнутри.

Глубоководный аппарат исследует океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководный аппарат исследует океан

Это открытие, сделанное в регионе Каскадия и опубликованное в журнале Science Advances, стало сенсацией: впервые исследователи наблюдают момент, когда фундаментальный механизм тектоники плит даёт трещину.

Что такое субдукция — и почему без неё не было бы континентов

Зоны субдукции — это геологические швы, где сталкиваются две тектонические плиты, и одна погружается под другую.

В этих местах рождаются вулканы, возникают землетрясения и постепенно формируются горные цепи.

Без субдукции Земля давно бы застыла, как мёртвая планета: именно она перерабатывает земную кору, создавая новые участки океанического дна и уничтожая старые.

Это — дыхание планеты, цикл, который длится миллионы лет.

Но, как показало новое исследование, даже такие "вечные" механизмы могут распадаться.

Место, где ломается Тихий океан

В центре внимания геологов оказалась плита Хуан-де-Фука (Juan de Fuca) — небольшой, но крайне активный фрагмент океанической коры, расположенный между плитами Тихого океана и Северной Америки. Именно она уходит под континент в районе Каскадии — регионе, известном потенциально катастрофическими землетрясениями.

С помощью сети подводных сейсмических датчиков и отражающих волн, исследователи из Университета штата Луизиана смогли создать трёхмерную модель внутренних разломов.
Результаты оказались неожиданными: вместо цельной пластины учёные увидели геологическую мозаику, где кора буквально трескается и разделяется на отдельные микроплиты.

Когда плита устаёт жить

Чтобы понять масштаб открытия, стоит вспомнить, что каждая зона субдукции существует десятки миллионов лет.
Она питается внутренним жаром планеты и движением мантии.
Но теперь стало ясно: эти зоны не вечны.

Когда внутренняя энергия региона ослабевает, а плита теряет сцепление с мантией, система может "сломаться".
Вместо плавного погружения под соседнюю плиту, она растрескивается, деформируется и распадается на части, как лед под ногами весной.

В долгосрочной перспективе такие процессы могут заново перекроить карту Земли - изменяя континенты, порождая новые океаны и уничтожая старые.

Почему это открытие важно для человечества

Хотя разрушение плиты Хуан-де-Фука не несёт немедленной угрозы, оно может изменить понимание происхождения землетрясений и вулканов в Тихоокеанском регионе.
Каскадия — один из самых опасных участков на планете: здесь возможно землетрясение магнитудой свыше 9 баллов.

Понимание того, как именно ведёт себя разрушающаяся зона субдукции, поможет учёным точнее моделировать подобные катастрофы и предсказывать долгосрочные риски для прибрежных регионов США и Канады.

Как увидеть невидимое: технологии под поверхностью

Исследование стало возможным благодаря новому поколению подводных сенсоров, улавливающих отражённые сейсмические волны с точностью до нескольких миллиметров.
Данные из десятков таких датчиков были объединены с записями микроземлетрясений, позволив создать карту подповерхностных структур, простирающихся на сотни километров.

Эта технология — прорыв для геофизики.
Раньше такие процессы приходилось изучать по косвенным признакам, теперь же мы можем буквально "заглянуть под кору" и увидеть, как она гнётся и ломается.

Когда Земля перезапишет себя

Учёные не исключают, что разрушение субдукционной зоны — это первый шаг к новой тектонической эпохе.
Если механизм субдукции прекращает существование, континенты могут снова начать сближаться, сливаясь в суперконтинент — подобие древней Панге́и.

Такие циклы происходят каждые 400-600 миллионов лет, и, возможно, человечество впервые наблюдает начало одного из них.

FAQ

1. Что такое зона субдукции?
Это место столкновения тектонических плит, где одна погружается под другую, уходя в мантию. Такие зоны вызывают землетрясения и формируют вулканы.

2. Где находится плита Хуан-де-Фука?
В Тихом океане, у побережья США и Канады, между плитами Тихого океана и Северной Америки. Она является частью Каскадийской зоны субдукции.

3. Что значит, что зона "разрушается"?
Это означает, что плита теряет свою целостность, трескается и разделяется на более мелкие части, из-за чего процесс погружения под соседнюю плиту нарушается.

4. Повысится ли риск землетрясений?
Пока нет. Но понимание механизма разрушения поможет лучше прогнозировать долгосрочные сейсмические изменения.

5. Почему это открытие важно для науки?
Оно впервые показывает, что зоны субдукции не вечны. Это меняет представления о том, как Земля "переписывает" собственную геологическую историю.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
1 ноября: Сикстинская капелла, день рождения покера и первый советский грузовик
Ваш рост тает, пока вы сидите: вот что реально помогает остановить процесс
Небесный щит в действии: дроны Киева разбиваются о российскую оборону
Киберштурм на Киев: русские хакеры вскрыли секреты украинской обороны
Ужасающая авария на орловских трассах: щебень и металл в смертельной хватке
Трагедия на путях Подмосковья: машина против локомотива в сумерках
Страна на пределе: тело кричит о помощи — хроническая усталость больше не лечится сном и кофе
Зима близко, а ваши георгины ещё не готовы: вот что нужно сделать, чтобы они пережили морозы
Секретный беспилотник взлетел: США впервые показали мощь YFQ-44A в небе
Санкциям конец: США внезапно поддержали Сирию – всё дело в ИГИЛ*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.