Арктика преподнесла невозможное: подо льдами обнаружили форму жизни, которой там быть не должно

Учёные из Копенгагенского университета сделали открытие, которое может изменить наше понимание жизни в Арктике и роли океанов в климатических процессах. Под толщей арктического морского льда обнаружены нецианобактериальные диазотрофы — микроорганизмы, способные фиксировать азот. Ранее считалось, что в таких экстремальных условиях этот процесс невозможен.

Почему открытие переворачивает представления о жизни подо льдом

Фиксация азота — один из ключевых биохимических процессов на планете. Благодаря ему неактивный азот из атмосферы превращается в аммиак и аммоний — соединения, которые служат пищей для микроводорослей. Эти микроскопические растения стоят у основания всей морской пищевой цепи, обеспечивая питанием планктон, рыбу и другие организмы.

До последнего времени считалось, что азотфиксация возможна только в тёплых морях, где воды бедны кислородом и благоприятны для бактерий, вырабатывающих фермент нитрогеназу. Арктические же воды, насыщенные кислородом и покрытые льдом, считались слишком враждебной средой для таких процессов.

Однако исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, доказало обратное.

"До сих пор считалось, что азотфиксация невозможна подо льдом, поскольку условия жизни слишком суровые. Мы ошибались", — заявила аспирантка Копенгагенского университета Лиза фон Фризен.

Кто такие нецианобактериальные диазотрофы

До этого считалось, что основными "работниками" азотного цикла в океане являются цианобактерии — фотосинтезирующие микроорганизмы, обитающие в тёплых водах.

Новое открытие показало: в арктических глубинах существуют другие типы бактерий, не связанные с цианобактериями, но способные выполнять ту же функцию — связывать атмосферный азот.

Это значит, что в Арктике есть целый невидимый пласт жизни, который до сих пор не учитывался в глобальных климатических моделях.

Почему фиксация азота подо льдом — сенсация

Учёные объясняют: ключевая трудность фиксации азота заключается в чувствительности фермента нитрогеназы к кислороду. В более тёплых водах кислорода меньше, поэтому бактерии могут спокойно выполнять свою работу.

Арктика, напротив, богата кислородом, и до недавнего времени никто не ожидал, что этот процесс вообще возможен в таких условиях.

Тем не менее образцы, взятые у кромки морского льда, показали наличие высокой активности диазотрофов — именно там, где лёд постепенно тает из-за изменения климата.

Что это значит для экосистемы Арктики

Открытие может значительно скорректировать представления учёных о том, как работает углеродно-азотный баланс океана.

Если подо льдом действительно идёт фиксация азота, значит, в Арктике присутствует дополнительный источник питания для микроводорослей. А это, в свою очередь, влияет на весь пищевой каскад — от планктона до рыбы и морских млекопитающих.

"Количество доступного азота в Северном Ледовитом океане, вероятно, недооценено. Это может означать, что потенциал производства водорослей также недооценён, особенно по мере сокращения морского льда". — подчеркнула Лиза фон Фризен

Экологические последствия: углерод и климат

Водоросли не только кормят морских обитателей, но и активно поглощают углекислый газ. Если новые микроорганизмы действительно усиливают рост водорослей, это значит, что океан может забирать из атмосферы больше углерода, чем предполагалось.

Однако эффект не обязательно будет положительным: повышение биологической активности может изменить баланс между выделением и поглощением углерода, а также повлиять на содержание метана в донных слоях.

"Мы пока не знаем, будет ли общий эффект благоприятным для климата. Но очевидно, что фиксацию азота необходимо включить в климатические модели, чтобы понять, как изменится Арктика в ближайшие десятилетия". — отметил соавтор исследования, профессор Лассе Риман

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: предполагать, что жизнь возможна только в благоприятных условиях.

Последствие: недооценка биологической активности экстремальных экосистем.

Альтернатива: расширить поиск новых форм жизни в регионах, ранее считавшихся "мертвыми".

Последствие: неточность расчётов углеродного баланса планеты.

Альтернатива: включить подлёдную фиксацию азота в глобальные климатические модели.

Где происходит фиксация азота

Регион Тип организмов Температура воды Уровень кислорода Интенсивность фиксации Тропические моря Цианобактерии +20…+30 °C Низкий Высокая Умеренные широты Симбиотические бактерии +10…+20 °C Средний Средняя Арктика (подо льдом) Нецианобактериальные диазотрофы 0…-2 °C Высокий Неожиданно высокая

А что если подо льдом скрыто больше

Открытие нецианобактериальных диазотрофов может быть только началом. Учёные предполагают, что под толщей льда существуют целые уникальные микробные экосистемы, приспособленные к темноте, холоду и высоким концентрациям кислорода.

Эти формы жизни могут помочь понять, как зарождалась биосфера на Земле и существуют ли похожие условия на других планетах, например подо льдом Европы — спутника Юпитера.

Плюсы и минусы открытия

Положительные эффекты Потенциальные риски Новое понимание арктических экосистем Изменение баланса углерода Возможность пересмотра климатических моделей Рост биомассы может изменить кислородный режим Открытие новых микроорганизмов Непредсказуемое влияние на пищевые цепи

Три интересных факта

Азот составляет 78% атмосферы Земли, но лишь микроскопические организмы способны сделать его доступным для жизни.

Аналогичные формы жизни могут существовать подо льдом Антарктиды и на других планетах.

Фиксация азота — процесс древний: ему более трёх миллиардов лет, и он возник задолго до появления кислорода в атмосфере.

Исторический контекст

Первые доказательства азотфиксации в океане были получены в 1940-х годах.

В 2017 году зафиксированы первые следы фиксации азота в Арктике.

В 2025 году доказано, что этот процесс идёт даже подо льдом, открывая новую главу в изучении морской жизни.