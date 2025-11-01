Арктика преподнесла невозможное: подо льдами обнаружили форму жизни, которой там быть не должно

Учёные из Копенгагенского университета сделали открытие, которое может изменить наше понимание жизни в Арктике и роли океанов в климатических процессах. Под толщей арктического морского льда обнаружены нецианобактериальные диазотрофы — микроорганизмы, способные фиксировать азот. Ранее считалось, что в таких экстремальных условиях этот процесс невозможен.
Фиксация азота — один из ключевых биохимических процессов на планете. Благодаря ему неактивный азот из атмосферы превращается в аммиак и аммоний — соединения, которые служат пищей для микроводорослей. Эти микроскопические растения стоят у основания всей морской пищевой цепи, обеспечивая питанием планктон, рыбу и другие организмы.
До последнего времени считалось, что азотфиксация возможна только в тёплых морях, где воды бедны кислородом и благоприятны для бактерий, вырабатывающих фермент нитрогеназу. Арктические же воды, насыщенные кислородом и покрытые льдом, считались слишком враждебной средой для таких процессов.
Однако исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, доказало обратное.
"До сих пор считалось, что азотфиксация невозможна подо льдом, поскольку условия жизни слишком суровые. Мы ошибались", — заявила аспирантка Копенгагенского университета Лиза фон Фризен.
До этого считалось, что основными "работниками" азотного цикла в океане являются цианобактерии — фотосинтезирующие микроорганизмы, обитающие в тёплых водах.
Новое открытие показало: в арктических глубинах существуют другие типы бактерий, не связанные с цианобактериями, но способные выполнять ту же функцию — связывать атмосферный азот.
Это значит, что в Арктике есть целый невидимый пласт жизни, который до сих пор не учитывался в глобальных климатических моделях.
Учёные объясняют: ключевая трудность фиксации азота заключается в чувствительности фермента нитрогеназы к кислороду. В более тёплых водах кислорода меньше, поэтому бактерии могут спокойно выполнять свою работу.
Арктика, напротив, богата кислородом, и до недавнего времени никто не ожидал, что этот процесс вообще возможен в таких условиях.
Тем не менее образцы, взятые у кромки морского льда, показали наличие высокой активности диазотрофов — именно там, где лёд постепенно тает из-за изменения климата.
Открытие может значительно скорректировать представления учёных о том, как работает углеродно-азотный баланс океана.
Если подо льдом действительно идёт фиксация азота, значит, в Арктике присутствует дополнительный источник питания для микроводорослей. А это, в свою очередь, влияет на весь пищевой каскад — от планктона до рыбы и морских млекопитающих.
"Количество доступного азота в Северном Ледовитом океане, вероятно, недооценено. Это может означать, что потенциал производства водорослей также недооценён, особенно по мере сокращения морского льда". — подчеркнула Лиза фон Фризен
Водоросли не только кормят морских обитателей, но и активно поглощают углекислый газ. Если новые микроорганизмы действительно усиливают рост водорослей, это значит, что океан может забирать из атмосферы больше углерода, чем предполагалось.
Однако эффект не обязательно будет положительным: повышение биологической активности может изменить баланс между выделением и поглощением углерода, а также повлиять на содержание метана в донных слоях.
"Мы пока не знаем, будет ли общий эффект благоприятным для климата. Но очевидно, что фиксацию азота необходимо включить в климатические модели, чтобы понять, как изменится Арктика в ближайшие десятилетия". — отметил соавтор исследования, профессор Лассе Риман
|Регион
|Тип организмов
|Температура воды
|Уровень кислорода
|Интенсивность фиксации
|Тропические моря
|Цианобактерии
|+20…+30 °C
|Низкий
|Высокая
|Умеренные широты
|Симбиотические бактерии
|+10…+20 °C
|Средний
|Средняя
|Арктика (подо льдом)
|Нецианобактериальные диазотрофы
|0…-2 °C
|Высокий
|Неожиданно высокая
Открытие нецианобактериальных диазотрофов может быть только началом. Учёные предполагают, что под толщей льда существуют целые уникальные микробные экосистемы, приспособленные к темноте, холоду и высоким концентрациям кислорода.
Эти формы жизни могут помочь понять, как зарождалась биосфера на Земле и существуют ли похожие условия на других планетах, например подо льдом Европы — спутника Юпитера.
|Положительные эффекты
|Потенциальные риски
|Новое понимание арктических экосистем
|Изменение баланса углерода
|Возможность пересмотра климатических моделей
|Рост биомассы может изменить кислородный режим
|Открытие новых микроорганизмов
|Непредсказуемое влияние на пищевые цепи
