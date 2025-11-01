Обычная булка с дрожжами открыла путь к звёздам — учёные заговорили о жизни за пределами Земли

Пекарские дрожжи, которых мы привыкли видеть в тесте для хлеба, неожиданно проявили качества настоящих выживальщиков. Учёные проверили, смогут ли эти микроскопические грибы выдержать условия, близкие к марсианским, — и результаты оказались ошеломляющими. Обычные дрожжи не просто выжили, но и показали способность адаптироваться к экстремальной среде, где даже микробы чувствовали бы себя чужаками.
Атмосфера на Марсе крайне разреженная, температура может опускаться ниже -100 °C, а радиация превышает земной уровень в десятки раз. Но главным врагом земной биологии стали перхлораты — соли хлорной кислоты, покрывающие поверхность планеты. Они образуются под воздействием ультрафиолета и окислов металлов, превращая марсианскую пыль в токсичный коктейль, разрушающий белки и ДНК. Добавим ударные волны от частых метеоритных столкновений — и получим мир, в котором, казалось бы, нет шансов на жизнь.
Для экспериментов в экстремальных условиях учёные обычно выбирают экстремофилов — бактерий, привыкших к кипящим источникам, кислотным озёрам или ледяным пустыням. Однако исследователи решили проверить экстремотолерантов — существ, предпочитающих нормальные условия, но способных адаптироваться к стрессу. Так выбор пал на пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae — один из самых изученных организмов на Земле. Эти грибы используются не только в выпечке и виноделии, но и в биотехнологиях, где служат моделью для понимания механизмов клеточной устойчивости.
В лаборатории воссоздали среду, насыщенную перхлоратом натрия — аналогом марсианской пыли. Затем к ней добавили дрожжи и подвергли их ударным волнам, моделирующим метеоритные удары. Это позволило проверить двойную нагрузку — химическую и механическую. Большинство микроорганизмов погибают в таких условиях почти мгновенно, но дрожжи повели себя иначе.
В ответ на стресс дрожжи перестраивали свою внутреннюю работу. Они прекращали деление и направляли энергию на выживание: повреждённые белки и РНК "упаковывались" в рибонуклеопротеиновые конденсаты — своеобразные защитные капсулы. Это позволяло клетке экономить ресурсы и защищать важнейшие молекулы до лучших времён. Такой механизм можно сравнить с "биологическим сейфом", который активируется в момент опасности.
"Секрет — в их способности быстро включать "аварийный режим" при сильном стрессе", — отметила редактор Татьяна Афонина.
Этот эксперимент доказывает, что даже привычные земные организмы способны временно адаптироваться к среде, казавшейся полностью непригодной для жизни. Для астробиологии это важный сигнал: возможно, на Марсе могли существовать (или до сих пор существуют) формы жизни, схожие по поведению с дрожжами. Они могли спрятаться под поверхностью планеты, ожидая лучших условий, например, во время периодов повышения температуры или таяния льда.
|Категория
|Где обитают
|Механизм выживания
|Примеры
|Экстремофилы
|горячие источники, кислотные среды, ледяные пустыни
|изначально приспособлены к экстремумам
|археи, бактерии из серных гейзеров
|Экстремотолеранты
|обычные условия, но способны к адаптации
|временно включают защитные механизмы
|пекарские дрожжи, лишайники, споры грибов
Если отправить контейнер с дрожжами на Красную планету, они, вероятно, смогут какое-то время существовать под поверхностью, где температура выше и меньше радиации. Это открывает путь для экспериментов по терраформированию: дрожжи могли бы стать частью биосистем, вырабатывающих кислород или перерабатывающих отходы. Конечно, до реального внедрения ещё далеко, но идея уже активно обсуждается в научных кругах NASA.
Как дрожжи помогают в космических исследованиях?
Они служат моделью для изучения устойчивости клеток к радиации и вакууму. Эти данные помогают создавать более стойкие биоматериалы и лекарства.
Можно ли использовать дрожжи для получения кислорода на Марсе?
Теоретически — да, если объединить их с фотосинтезирующими микроорганизмами. Но на практике пока таких систем не существует.
Почему именно перхлораты выбрали для эксперимента?
Потому что они составляют значительную часть марсианской пыли и являются одним из главных факторов, ограничивающих жизнь на планете.
Первые эксперименты по выживанию микроорганизмов в условиях вакуума проводились ещё в 1960-х в рамках программы "Аполлон".
В 1976 году зонд Viking впервые доставил на Марс оборудование для поиска следов жизни.
Только в XXI веке учёные начали моделировать марсианские условия с использованием перхлоратов — до этого считалось, что они несущественны.
Эксперимент с пекарскими дрожжами показал, что даже самые привычные земные организмы способны удивлять, когда сталкиваются с экстремальными условиями. Возможно, именно такие скромные организмы станут первыми земными "первопроходцами" на Марсе, а их генная память о выживании поможет учёным создать технологии, способные адаптировать человека к новым мирам.
Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.