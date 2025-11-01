Обычная булка с дрожжами открыла путь к звёздам — учёные заговорили о жизни за пределами Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:33
Наука

Пекарские дрожжи, которых мы привыкли видеть в тесте для хлеба, неожиданно проявили качества настоящих выживальщиков. Учёные проверили, смогут ли эти микроскопические грибы выдержать условия, близкие к марсианским, — и результаты оказались ошеломляющими. Обычные дрожжи не просто выжили, но и показали способность адаптироваться к экстремальной среде, где даже микробы чувствовали бы себя чужаками.

Планета Марс
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Марс

Почему Марс считается смертельно опасным

Атмосфера на Марсе крайне разреженная, температура может опускаться ниже -100 °C, а радиация превышает земной уровень в десятки раз. Но главным врагом земной биологии стали перхлораты — соли хлорной кислоты, покрывающие поверхность планеты. Они образуются под воздействием ультрафиолета и окислов металлов, превращая марсианскую пыль в токсичный коктейль, разрушающий белки и ДНК. Добавим ударные волны от частых метеоритных столкновений — и получим мир, в котором, казалось бы, нет шансов на жизнь.

Почему именно дрожжи

Для экспериментов в экстремальных условиях учёные обычно выбирают экстремофилов — бактерий, привыкших к кипящим источникам, кислотным озёрам или ледяным пустыням. Однако исследователи решили проверить экстремотолерантов — существ, предпочитающих нормальные условия, но способных адаптироваться к стрессу. Так выбор пал на пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae — один из самых изученных организмов на Земле. Эти грибы используются не только в выпечке и виноделии, но и в биотехнологиях, где служат моделью для понимания механизмов клеточной устойчивости.

Как проходил эксперимент

В лаборатории воссоздали среду, насыщенную перхлоратом натрия — аналогом марсианской пыли. Затем к ней добавили дрожжи и подвергли их ударным волнам, моделирующим метеоритные удары. Это позволило проверить двойную нагрузку — химическую и механическую. Большинство микроорганизмов погибают в таких условиях почти мгновенно, но дрожжи повели себя иначе.

Аварийный режим клеток

В ответ на стресс дрожжи перестраивали свою внутреннюю работу. Они прекращали деление и направляли энергию на выживание: повреждённые белки и РНК "упаковывались" в рибонуклеопротеиновые конденсаты — своеобразные защитные капсулы. Это позволяло клетке экономить ресурсы и защищать важнейшие молекулы до лучших времён. Такой механизм можно сравнить с "биологическим сейфом", который активируется в момент опасности.

"Секрет — в их способности быстро включать "аварийный режим" при сильном стрессе", — отметила редактор Татьяна Афонина.

Что это значит для науки

Этот эксперимент доказывает, что даже привычные земные организмы способны временно адаптироваться к среде, казавшейся полностью непригодной для жизни. Для астробиологии это важный сигнал: возможно, на Марсе могли существовать (или до сих пор существуют) формы жизни, схожие по поведению с дрожжами. Они могли спрятаться под поверхностью планеты, ожидая лучших условий, например, во время периодов повышения температуры или таяния льда.

Сравнение: экстремофилы против экстремотолерантов

Категория Где обитают Механизм выживания Примеры
Экстремофилы горячие источники, кислотные среды, ледяные пустыни изначально приспособлены к экстремумам археи, бактерии из серных гейзеров
Экстремотолеранты обычные условия, но способны к адаптации временно включают защитные механизмы пекарские дрожжи, лишайники, споры грибов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование неподготовленных дрожжей без адаптации к стрессу.
    Последствие: гибель культуры за считанные часы.
    Альтернатива: предварительное "закаливание" — поэтапное увеличение концентрации солей, чтобы стимулировать защитные механизмы.
  • Ошибка: недостаточный контроль температуры.
    Последствие: клетки не входят в режим защиты и погибают.
    Альтернатива: поддерживать условия, близкие к марсианским (низкие температуры, слабое давление, высокая радиация — имитируется с помощью УФ-излучения).

Если дрожжи полетят на Марс

Если отправить контейнер с дрожжами на Красную планету, они, вероятно, смогут какое-то время существовать под поверхностью, где температура выше и меньше радиации. Это открывает путь для экспериментов по терраформированию: дрожжи могли бы стать частью биосистем, вырабатывающих кислород или перерабатывающих отходы. Конечно, до реального внедрения ещё далеко, но идея уже активно обсуждается в научных кругах NASA.

FAQ

Как дрожжи помогают в космических исследованиях?
Они служат моделью для изучения устойчивости клеток к радиации и вакууму. Эти данные помогают создавать более стойкие биоматериалы и лекарства.

Можно ли использовать дрожжи для получения кислорода на Марсе?
Теоретически — да, если объединить их с фотосинтезирующими микроорганизмами. Но на практике пока таких систем не существует.

Почему именно перхлораты выбрали для эксперимента?
Потому что они составляют значительную часть марсианской пыли и являются одним из главных факторов, ограничивающих жизнь на планете.

Мифы и правда

  • Миф: на Марсе нет ни одного живого организма.
    Правда: пока прямых доказательств жизни нет, но эксперименты с дрожжами показывают, что микроорганизмы могут адаптироваться даже там.
  • Миф: радиация уничтожит любые клетки.
    Правда: при определённых условиях микроорганизмы способны временно защитить ДНК от разрушения.
  • Миф: дрожжи бесполезны вне пищевой промышленности.
    Правда: они активно применяются в фармацевтике и космической биотехнологии.

Три интересных факта

  1. Saccharomyces cerevisiae использовались в генетике раньше, чем мыши — на них впервые изучили механизм деления клеток.
  2. В некоторых миссиях NASA дрожжи уже летали в космосе — в герметичных капсулах для проверки влияния радиации.
  3. До сих пор нет точных данных, могут ли дрожжи пережить многомесячный полёт к Марсу без снабжения питательными веществами.

Исторический контекст

  1. Первые эксперименты по выживанию микроорганизмов в условиях вакуума проводились ещё в 1960-х в рамках программы "Аполлон".

  2. В 1976 году зонд Viking впервые доставил на Марс оборудование для поиска следов жизни.

  3. Только в XXI веке учёные начали моделировать марсианские условия с использованием перхлоратов — до этого считалось, что они несущественны.

Эксперимент с пекарскими дрожжами показал, что даже самые привычные земные организмы способны удивлять, когда сталкиваются с экстремальными условиями. Возможно, именно такие скромные организмы станут первыми земными "первопроходцами" на Марсе, а их генная память о выживании поможет учёным создать технологии, способные адаптировать человека к новым мирам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
