Когда вода пахнет смертью: 5 рек, от которых отворачивается даже природа

Вода, когда-то считавшаяся символом чистоты, сегодня стала зеркалом человеческой небрежности. Ещё несколько десятилетий назад жители Индонезии, Индии или Китая могли пить воду из рек и ловить в них рыбу. Теперь же эти водоёмы превратились в источники ядовитых стоков, мусора и микробов. Некоторые из них настолько загрязнены, что в них не осталось даже микроорганизмов. Разберёмся, какие реки называют "мёртвыми водами" и почему.
Почти трёхсоткилометровая Цитарум когда-то кормила тысячи деревень, но сегодня считается одной из самых грязных рек планеты. Её воды напоминают вязкое месиво из мусора, пластика и промышленных отходов.
Поверхность реки буквально скрыта под слоем мусора — в некоторых местах вода не видна вовсе. Причина проста: более 500 фабрик сливают в реку химические вещества, а на её берегах живёт около пяти миллионов человек. Для местных жителей Цитарум — и источник воды, и место, где можно найти что-то ценное в мусоре. Люди поливают грядки и поят скот из реки, не имея другой альтернативы.
Экологи называют Цитарум "экологической катастрофой в замедленном действии". В последние годы власти Индонезии начали масштабную очистку реки, но полностью восстановить экосистему может занять десятилетия.
Ямуна, крупнейший приток священного Ганга, берёт начало в Гималаях. Её воды когда-то были кристально чистыми, но всё изменилось с ростом городов. Уже в середине XX века река превратилась в коллектор для промышленных и бытовых стоков.
Сегодня поверхность Ямуны покрыта белыми островками токсичной пены — следствие попадания в воду фосфатов из моющих средств и косметики. Запах химии стоит такой, что к воде невозможно подойти. Тем не менее индусы продолжают считать реку священной и совершают в ней ритуальные омовения, особенно во время праздников.
Для жителей Нью-Дели это ещё и основной источник питьевой воды. У одних есть фильтры, другие просто кипятят воду, не подозревая, что многие загрязнения термоустойчивы.
На первый взгляд Буриганга выглядит оживлённо: по ней курсируют лодки, лайнеры и торговые баржи. Но если заглянуть глубже, становится ясно — река мертва. Здесь не водится ни рыба, ни водоросли, ни даже бактерии, способные выживать в экстремальных условиях.
Чёрная, густая вода — результат многолетних сливов промышленных отходов. Химические предприятия Бангладеш сбрасывают всё подряд прямо в реку. Теперь вода настолько токсична, что непригодна даже для технических нужд. Но жители продолжают стирать, купаться и перевозить продукты по этой реке, не имея выбора.
Вдоль берегов Буриганги возвышаются мусорные холмы, запах которых смешивается с ароматом фруктов, продаваемых на рынках. Контраст символичный — жизнь и разложение буквально соседствуют.
Хуанхэ — вторая по длине река Китая, когда-то воспетая в поэзии и мифах. Её воды изначально мутные из-за ила, но теперь этот природный цвет трудно отличить от техногенного загрязнения.
По данным ООН, вода ниже города Ланьчжоу непригодна для употребления. В неё попадают отходы с нефтеперерабатывающих заводов и стоки с ферм, насыщенные удобрениями и пестицидами.
Раньше Хуанхэ кормила миллионы людей, а теперь стала источником болезней и бедствий. Несмотря на это, крестьяне продолжают использовать её для полива — без воды урожай просто погибнет. Так замкнулся круг: загрязнение становится неизбежной частью выживания.
Эта река начинается в Андах, но её живописные воды превращены в химический суп. В русло Кали без очистки попадают промышленные и бытовые стоки. Анализы показывают: содержание тяжёлых металлов и пестицидов в десятки раз превышает норму.
На отдельных участках вода содержит свинец, кадмий, цинк и ртуть — вещества, способные вызывать тяжёлые отравления и мутации. Купаться и тем более пить воду здесь запрещено. Но для фермеров река остаётся единственным способом орошения полей.
Власти запускают программы очистки и создают заповедные зоны, но даже при идеальном сценарии вернуть реку к жизни удастся не раньше, чем через сто лет.
Согласно последним экологическим исследованиям, качество воды в Волге остаётся "стабильно неудовлетворительным". В 2024 году купание запретили в Самарской, Волгоградской, Ярославской и Ульяновской областях.
Проблема не только в строительных отходах и промышленных сбросах. В бассейне Волги живёт треть населения страны, а очистные сооружения не справляются с объёмами. Однако ситуация постепенно улучшается — федеральный проект "Оздоровление Волги" уже дал первые результаты: количество загрязняющих веществ сократилось на 15%.
Выбирайте экологичные средства. Обращайте внимание на упаковку — надпись "без ПАВ" или "низкое содержание фосфатов" (до 5%) действительно имеет значение.
Сортируйте отходы. Вымывайте упаковки и разделяйте пластик, стекло, металл и органику. Это снижает нагрузку на водные ресурсы.
Отдавайте вещи на переработку. Старую одежду, бытовую технику и электронику принимают во многих пунктах утилизации.
Откажитесь от одноразового пластика. Шоперы и многоразовые мешочки для фруктов давно стали нормой.
Начните с малого. Каждое ответственное решение приближает нас к моменту, когда вода снова станет чистой.
