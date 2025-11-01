Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта

Факт, который переворачивает привычное представление: Эверест — вовсе не самая высокая гора на Земле. Да, это звучит неожиданно, ведь именно она считается "крышей мира" и символом высоты. Но если рассматривать гору не с точки зрения отметки над уровнем моря, а по реальному расстоянию от основания до вершины, первенство принадлежит вовсе не Гималаям.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Почему Эверест стал знаменитым

Гора Эверест возвышается на 8848 метров над уровнем моря и действительно является самой высокой точкой земной поверхности. Однако подножие горы расположено не у самого моря, а на Гималайском плато, которое само по себе находится примерно на высоте 4500 метров. Если измерять высоту от основания плато, северный склон Эвереста имеет около 4600 метров, а южный — 3600.

То есть фактически гора не так уж и "высока" — её вершина просто стартует с уже приподнятой точки планеты. Именно поэтому, если говорить строго, Эверест — это не самая высокая гора, а лишь вершина, находящаяся на наибольшей отметке над уровнем моря.

Кто действительно выше

Если брать за основу расстояние от подножия до вершины, пальма первенства достаётся вовсе не Эвересту. На суше самой высокой считается гора Мак-Кинли (Денали) в США — её высота от основания до вершины составляет 6193 метра.

Но на Земле есть и ещё более впечатляющие гиганты, скрытые под водой.

Подводная гигантомания: вулкан Мауна-Кеа

Главный остров Гавайев — это верхушка огромного вулкана Мауна-Кеа. Его вершина поднимается на 4200 метров над уровнем моря, но если учитывать основание, которое покоится на дне Тихого океана, общая высота превышает 10 200 метров. Получается, что именно Мауна-Кеа — самая высокая гора планеты, просто большая её часть скрыта в океане.

Таким образом, можно сказать, что Эверест — это вершина, расположенная выше всех над уровнем моря, а Мауна-Кеа — гора, имеющая наибольшую протяжённость от основания до вершины.

Как появились Гималаи

История Эвереста началась около 50 миллионов лет назад, когда Индийская плита, некогда изолированный остров, начала двигаться к северу и столкнулась с Евразией. Это столкновение привело к сжатию земной коры, её "сморщиванию" и поднятию — так сформировались Гималаи.

Процесс не завершён и сегодня: плиты продолжают сталкиваться, и горы всё ещё растут. Именно поэтому Эверест ежегодно увеличивает свою высоту примерно на несколько миллиметров. Под горным массивом действует сила, компенсирующая вес хребта и препятствующая его опусканию в мантию.

Когда рост остановится

Учёные считают, что через 20 миллионов лет Гималаи достигнут своего пика развития. Столкновение плит постепенно ослабеет, и горы начнут опускаться под собственным весом, пока не достигнут состояния равновесия.

Когда это случится, вершины вроде Эвереста и Чогори (К2) постепенно потеряют высоту, хотя эрозия и климатические процессы будут работать медленно. Этот процесс займёт десятки миллионов лет, поэтому пока можно не спешить прощаться с Гималайской "крышей мира".

Сравнение горных гигантов

Гора Местоположение Высота над уровнем моря (м) Реальная высота от подножия (м) Примечание Эверест Непал/Китай 8848 3600-4600 Самая высокая точка планеты Мак-Кинли (Денали) США 6193 6193 Самая высокая на суше Мауна-Кеа Гавайи 4200 10 200 Самая высокая от основания

Эта таблица наглядно показывает, что звание "самой высокой горы" зависит от того, какую систему отсчёта мы выбираем.

А что если бы измерять по-другому

Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самым "высоким" пиком станет вовсе не Эверест и не Мауна-Кеа, а вулкан Чимборасо в Эквадоре. Он расположен почти на экваторе, где радиус Земли больше всего. В результате его вершина ближе к космосу, чем вершина Эвереста — разница составляет около двух километров.

Плюсы и минусы разных способов измерения

Подход Плюсы Минусы По уровню моря Универсальный, легко сравнивать Не отражает реальную высоту горы От подножия Реалистично показывает масштаб Сложно определить точное основание От центра Земли Показывает "близость к небу" Сложные расчёты, неочевидная логика

Мифы и правда

Миф: Эверест — самая высокая гора во всех смыслах.

Правда: только по высоте над уровнем моря. Реально выше Мауна-Кеа.

Миф: Гималаи больше не растут.

Правда: процесс продолжается, просто замедляется.

Миф: горы вечны.

Правда: со временем они стираются эрозией и могут исчезнуть, как древние Аппалачи.

Исторический контекст

Аппалачские горы в США когда-то были сопоставимы по высоте с современными Гималаями. Они образовались ещё 350 миллионов лет назад, в каменноугольный период, но миллионы лет эрозии превратили их в мягкие холмы. Судьба Гималаев, вероятно, будет такой же — спустя миллионы лет мощные пики станут спокойными плато.

Интересные факты

Эверест ежегодно "растёт" на 3-5 миллиметров.

Первое успешное восхождение на вершину состоялось в 1953 году — его совершили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

На вершине Мауна-Кеа расположены одни из лучших астрономических обсерваторий мира благодаря сухому воздуху и чистому небу.