СМС не приходят: правда и слухи о сбое Telegram, которые взбудоражили сеть

7:59 Your browser does not support the audio element. Наука

За последние сутки соцсети и новостные ленты заполнил один вопрос: "Что с Telegram?" Пользователи из разных регионов России жаловались, что не могут получить СМС-коды для входа или регистрации. Паника росла — якобы операторы по требованию регулятора прекратили передачу сообщений для новых пользователей популярных мессенджеров. Но оказалось, всё не так драматично.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain телеграм

Откуда взялась тревога

Первыми новость запустили анонимные каналы, заявив, что отечественным операторам приказано ограничить доставку СМС и звонков, необходимых для активации аккаунтов Telegram и WhatsApp*. Источником слуха стал канал "Код Дурова", где утверждалось, что "регистрация новых пользователей может быть невозможна, а авторизация старых усложнится".

По их данным, часть номеров действительно не получала сообщения — особенно абоненты "Билайна". При этом пользователи "МТС" и "Мегафона" сообщали, что коды всё-таки приходят. Вскоре новость подхватили крупные издания и блоги, превратив частичный сбой в общероссийскую сенсацию.

"Регистрация новых пользователей в Telegram и WhatsApp* может совсем скоро стать невозможной", — отмечалось в сообщении канала "Код Дурова".

Паника усилилась после того, как один из источников в сфере информационной безопасности подтвердил, что некие ограничения действительно обсуждаются. — сообщает "Царьград"

Что показала реальная проверка

Редакция "Царьграда" решила не полагаться на слухи и провела собственную проверку. География теста охватила Москву, Подмосковье, Татарстан, Сибирь, Дальний Восток, Нижегородскую и Ленинградскую области. Результат оказался однозначным: все коды приходят, регистрация и вход работают штатно.

Проверка показала

пользователи, у которых аккаунты уже активны, без проблем получают коды для авторизации;

операторы " Мегафон", МТС, "Билайн" продолжают доставлять СМС без задержек;

Мегафон", МТС, "Билайн" продолжают доставлять СМС без задержек; массовых сбоев не зафиксировано.

По сути, это не масштабная блокировка, а единичные технические неполадки, которые могли возникнуть у отдельных подрядчиков.

Telegram и WhatsApp*: в чём разница подходов

Параметр Telegram WhatsApp* Способы авторизации СМС, звонок, QR-код, активная сессия СМС, звонок Альтернативы при сбое Получение кода на другое устройство, e-mail Только мобильная верификация Уязвимость при блокировках Минимальная — есть внутренние обходные механизмы Более чувствителен к ограничениям операторов Региональные сбои В основном в Крыму и частично в закадровых сетях Фиксируются чаще

Советы шаг за шагом: как действовать, если код не приходит

Проверьте связь. Убедитесь, что телефон ловит сеть и на балансе есть средства для приёма СМС от коротких номеров. Перезагрузите устройство. Иногда помогает простая перезагрузка или смена сим-карты на другом телефоне. Используйте альтернативные методы. В Telegram можно получить код через активную сессию на другом устройстве или по QR-коду. Подождите несколько минут. При высокой нагрузке оператор может задерживать доставку сообщений. Свяжитесь с поддержкой. Если СМС не приходят дольше 30 минут, обратитесь в поддержку оператора или самого мессенджера. Проверьте настройки защиты от спама. Иногда блокировка коротких номеров активируется автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: паниковать и создавать новый аккаунт.

паниковать и создавать новый аккаунт. Последствие: риск блокировки или дублирования.

риск блокировки или дублирования. Альтернатива: используйте вход через активную сессию или резервный способ авторизации.

используйте вход через активную сессию или резервный способ авторизации. Ошибка: доверять непроверенным новостям.

доверять непроверенным новостям. Последствие: распространение слухов.

распространение слухов. Альтернатива: проверяйте информацию в официальных источниках или крупных СМИ.

проверяйте информацию в официальных источниках или крупных СМИ. Ошибка: отключать защиту СМС.

отключать защиту СМС. Последствие: уязвимость перед фишингом.

уязвимость перед фишингом. Альтернатива: используйте двухфакторную аутентификацию, но не меняйте базовые настройки безопасности.

Мифы и правда

Миф: в России заблокировали коды Telegram.

в России заблокировали коды Telegram. Правда: коды продолжают приходить на всех крупных операторов.

коды продолжают приходить на всех крупных операторов. Миф: без СМС невозможно войти в мессенджер.

без СМС невозможно войти в мессенджер. Правда: Telegram предлагает альтернативные методы — код на почту или через активное устройство.

Telegram предлагает альтернативные методы — код на почту или через активное устройство. Миф: проблема общероссийская.

проблема общероссийская. Правда: сбои локальные и носят технический характер, массовых ограничений нет.

Где действительно есть ограничения

Ранее Telegram и WhatsApp* частично ограничивали работу в Крыму. По информации регионального оператора "Волна", меры связаны с решениями Роскомнадзора. Ограничения затрагивают не только абонентов "Волны", но и других провайдеров полуострова.

"Власти Крыма советуют населению установить мессенджер Max, где уже есть каналы ключевых медиа и госпаблики полуострова", — заявили в компании.

Это решение локальное и не касается остальной территории России.

Плюсы и минусы Telegram

Плюсы Минусы Многоуровневая система авторизации Возможны задержки при смене номера Поддержка входа без СМС Не всегда срабатывает на старых устройствах Защита данных и шифрование Не все функции доступны в регионах с ограничениями Удобство восстановления через активную сессию Требует базовых цифровых навыков пользователя

FAQ

Почему Telegram может задерживать СМС?

Из-за нагрузки на серверы или проблем у операторов-партнёров. Обычно всё восстанавливается в течение часа.

Можно ли использовать Telegram без номера телефона?

Нет, но можно входить через активную сессию, если вы уже авторизованы на другом устройстве.

Что делать, если аккаунт заблокировался при смене номера?

Используйте запасное устройство с открытой сессией или запросите код восстановления по e-mail, если он привязан.

Коснутся ли ограничения обычных пользователей?

Нет. Сейчас подтверждено, что массовых блокировок не планируется.

Исторический контекст

2018 год: первая попытка блокировки Telegram в России — сервис выжил благодаря распределённым серверам.

первая попытка блокировки Telegram в России — сервис выжил благодаря распределённым серверам. 2020 год: блокировка снята, работа официально разрешена.

блокировка снята, работа официально разрешена. 2023-2024 годы: telegram стал основным инструментом новостей, а также площадкой для бизнеса и медиа.

telegram стал основным инструментом новостей, а также площадкой для бизнеса и медиа. 2025 год: временные технические сбои породили слухи о новой волне ограничений, но они не подтвердились.

3 интересных факта

Telegram использует внутреннюю систему доставки кодов через распределённые узлы, а не только через операторов. Мессенджер позволяет входить одновременно с 3-5 устройств — это спасает при временных сбоях. По данным AppMagic, в 2025 году Telegram стабильно входит в тройку самых скачиваемых приложений в России.

На вопрос "Что с Telegram?" можно ответить коротко: всё в порядке. Коды приходят, регистрация работает, а слухи о блокировке не подтвердились. Сбой оказался локальным и кратковременным. Главное — не поддаваться панике и помнить, что в Telegram всегда есть альтернативные способы авторизации.

*Whatsapp — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.