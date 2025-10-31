СМС не приходят: правда и слухи о сбое Telegram, которые взбудоражили сеть

За последние сутки соцсети и новостные ленты заполнил один вопрос: "Что с Telegram?" Пользователи из разных регионов России жаловались, что не могут получить СМС-коды для входа или регистрации. Паника росла — якобы операторы по требованию регулятора прекратили передачу сообщений для новых пользователей популярных мессенджеров. Но оказалось, всё не так драматично.
Первыми новость запустили анонимные каналы, заявив, что отечественным операторам приказано ограничить доставку СМС и звонков, необходимых для активации аккаунтов Telegram и WhatsApp*. Источником слуха стал канал "Код Дурова", где утверждалось, что "регистрация новых пользователей может быть невозможна, а авторизация старых усложнится".
По их данным, часть номеров действительно не получала сообщения — особенно абоненты "Билайна". При этом пользователи "МТС" и "Мегафона" сообщали, что коды всё-таки приходят. Вскоре новость подхватили крупные издания и блоги, превратив частичный сбой в общероссийскую сенсацию.
"Регистрация новых пользователей в Telegram и WhatsApp* может совсем скоро стать невозможной", — отмечалось в сообщении канала "Код Дурова".
Паника усилилась после того, как один из источников в сфере информационной безопасности подтвердил, что некие ограничения действительно обсуждаются. — сообщает "Царьград"
Редакция "Царьграда" решила не полагаться на слухи и провела собственную проверку. География теста охватила Москву, Подмосковье, Татарстан, Сибирь, Дальний Восток, Нижегородскую и Ленинградскую области. Результат оказался однозначным: все коды приходят, регистрация и вход работают штатно.
По сути, это не масштабная блокировка, а единичные технические неполадки, которые могли возникнуть у отдельных подрядчиков.
|Параметр
|Telegram
|WhatsApp*
|Способы авторизации
|СМС, звонок, QR-код, активная сессия
|СМС, звонок
|Альтернативы при сбое
|Получение кода на другое устройство, e-mail
|Только мобильная верификация
|Уязвимость при блокировках
|Минимальная — есть внутренние обходные механизмы
|Более чувствителен к ограничениям операторов
|Региональные сбои
|В основном в Крыму и частично в закадровых сетях
|Фиксируются чаще
Ранее Telegram и WhatsApp* частично ограничивали работу в Крыму. По информации регионального оператора "Волна", меры связаны с решениями Роскомнадзора. Ограничения затрагивают не только абонентов "Волны", но и других провайдеров полуострова.
"Власти Крыма советуют населению установить мессенджер Max, где уже есть каналы ключевых медиа и госпаблики полуострова", — заявили в компании.
Это решение локальное и не касается остальной территории России.
|Плюсы
|Минусы
|Многоуровневая система авторизации
|Возможны задержки при смене номера
|Поддержка входа без СМС
|Не всегда срабатывает на старых устройствах
|Защита данных и шифрование
|Не все функции доступны в регионах с ограничениями
|Удобство восстановления через активную сессию
|Требует базовых цифровых навыков пользователя
Из-за нагрузки на серверы или проблем у операторов-партнёров. Обычно всё восстанавливается в течение часа.
Нет, но можно входить через активную сессию, если вы уже авторизованы на другом устройстве.
Используйте запасное устройство с открытой сессией или запросите код восстановления по e-mail, если он привязан.
Нет. Сейчас подтверждено, что массовых блокировок не планируется.
На вопрос "Что с Telegram?" можно ответить коротко: всё в порядке. Коды приходят, регистрация работает, а слухи о блокировке не подтвердились. Сбой оказался локальным и кратковременным. Главное — не поддаваться панике и помнить, что в Telegram всегда есть альтернативные способы авторизации.
*Whatsapp — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
