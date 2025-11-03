Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:55
Наука

На просторах Антарктиды учёные зафиксировали явление, которое кажется невозможным с точки зрения физики. Из глубины ледяного континента поступили сигналы, не поддающиеся объяснению, — радиоволны, исходящие не сверху, как ожидалось, а из-под массивных слоёв льда. Это открытие, сделанное в ходе проекта ANITA, уже назвали одной из самых загадочных научных находок последних лет.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Что произошло подо льдом

Антарктида давно считается естественной лабораторией для изучения космических частиц. Лёд здесь прозрачен для радиоволн, и это позволяет физикам использовать его как гигантский детектор. Но недавние сигналы поставили всё научное сообщество в тупик.

Речь идёт о радиоволнах, зарегистрированных экспериментом Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA). Эти волны исходили с углом около 30° под поверхностью льда — направление, невозможное при известных физических моделях.

"Это интересная проблема, потому что у нас до сих пор нет объяснения того, что это за аномалии", — отметила адъюнкт-профессор физики, астрономии и астрофизики Стефани Виссель.

Как работает ANITA

Проект ANITA — это серия научных инструментов, закреплённых на гигантских воздушных шарах, которые поднимаются на высоту более 35 километров над поверхностью Антарктиды. Их задача — фиксировать радиоволны, возникающие, когда космические лучи сталкиваются с частицами атмосферы.

Устройство улавливает следы нейтрино - субатомных частиц, которые почти не взаимодействуют с материей. Миллиарды нейтрино проходят сквозь тело человека каждую секунду, оставаясь незаметными. Именно поэтому их обнаружение требует сложнейшей аппаратуры.

"Даже самый маленький сигнал нейтрино может рассказать учёным больше о космосе, чем мощнейшие телескопы", — пояснила Виссель.

Однако зарегистрированные волны не похожи на нейтрино. Они, наоборот, как будто поднимаются из недр планеты, что не укладывается в привычные модели физики.

Возможные объяснения

Учёные рассматривают несколько гипотез:

  1. Неизвестные частицы. Возможно, волны вызваны взаимодействием материи, не относящейся к стандартной модели — например, проявлениями тёмной материи.

  2. Ошибки данных. Некоторые физики считают, что сигналы могли быть искажены отражениями внутри ледяных слоёв.

  3. Редкое поведение нейтрино. Есть предположение, что это особые типы "стерильных нейтрино", которые способны проходить через Землю, не теряя энергии.

  4. Аномалии в строении льда. Неравномерная структура антарктического льда может изменять траекторию волн, создавая иллюзию их подповерхностного происхождения.

Пока ни одна из версий не получила подтверждения, и исследование продолжается.

Сравнение гипотез

Гипотеза Вероятность (оценка учёных) Потенциальное значение
Тёмная материя Средняя Возможное открытие новой формы материи
Ошибка измерений Высокая Требуется дополнительная калибровка ANITA
Стерильные нейтрино Низкая Подтверждение изменит представления о строении Вселенной
Аномалии льда Средняя Поможет лучше понять структуру антарктических пластов

Советы шаг за шагом: как ведётся исследование

  1. Запуск воздушных зондов. Баллоны с антеннами поднимаются на высоту до 40 км.

  2. Фиксация сигналов. Приборы регистрируют радиоволны, проходящие сквозь лёд.

  3. Анализ данных. Учёные сравнивают направления, углы и интенсивность сигналов.

  4. Моделирование. Компьютерные симуляции проверяют возможные источники волн.

  5. Публикация отчётов. Результаты отправляются в научные журналы, где их проверяют независимые исследователи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: поспешные выводы о "новой физике" без достаточной проверки.
• Последствие: ложные сенсации и потеря доверия к проекту.
• Альтернатива: тщательная перекалибровка оборудования и проверка данных в других обсерваториях, например IceCube.

А что если радиоволны действительно указывают на существование тёмной материи…

Это может стать крупнейшим открытием XXI века. Учёные смогут объяснить природу 85% всей материи во Вселенной, которая остаётся невидимой. Но если окажется, что причина в структуре льда, человечество получит не меньшее достижение — более точное понимание геофизических процессов планеты.

Плюсы и минусы проекта ANITA

Плюсы Минусы
Уникальные данные о космических частицах Ограниченный срок полёта зондов
Высокая точность радиолокации Сложность интерпретации сигналов
Возможность открытия новых частиц Высокая стоимость миссий

FAQ

Почему радиоволны подо льдом считаются невозможными?
Плотность льда и его структура должны поглощать или отражать сигнал, а не пропускать его снизу вверх.

Можно ли повторить эксперимент?
Да. Планируются новые миссии ANITA и наблюдения с помощью IceCube, чтобы подтвердить источник сигналов.

Опасно ли это явление для Земли?
Нет. Радиоволны естественного происхождения не несут угрозы и фиксируются только чувствительными приборами.

Мифы и правда

Миф: Радиоволны в Антарктиде — доказательство инопланетян.
Правда: Учёные рассматривают физические и астрофизические объяснения, не связанные с внеземными формами жизни.

Миф: Это ошибка приборов.
Правда: Возможна погрешность, но сигналы были подтверждены несколькими независимыми детекторами.

Миф: Лёд полностью блокирует радиоволны.
Правда: Некоторые типы волн проходят через лёд, но источник этих конкретных остаётся загадкой.

3 интересных факта

  1. Один полёт ANITA длится до 30 дней и охватывает почти весь континент.

  2. Температура на высоте, где летают приборы, может опускаться до -50 °C.

  3. Если гипотеза о тёмной материи подтвердится, придётся пересмотреть Стандартную модель физики.

Таинственные волны подо льдом заставляют человечество вновь взглянуть на границы известных законов природы. Возможно, именно в Антарктиде мы стоим на пороге нового этапа в понимании устройства Вселенной.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
