Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автокредит почти бесплатно? Да, но только если знать три простых правила перед покупкой
От холода к теплу: как перестроить уход, чтобы кожа не страдала от ветра, отопления и перемен погоды
Как провести отпуск дешевле и интереснее Турции: 15 нацпарков, где не нужны визы и пляжи
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем

Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём

0:15
Наука

В Австралии группа исследователей обнаружила редкое насекомое, которое полностью утратило зрение. Эта находка стала одним из самых необычных примеров эволюции в экстремальных условиях и вызвала интерес среди учёных всего мира.

Исследователь в пещере Налларбор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исследователь в пещере Налларбор

Безглазое существо было найдено в одной из пещер Налларбор — гигантской карстовой системы в Западной Австралии. Здесь нет солнечного света, температура и влажность почти не меняются, а жизнь приспосабливается к постоянной темноте.

Уникальная находка под землёй

Открытие сделала Джесс Марш, энтомолог и арахнолог из Университета Аделаиды. Во время исследования она заметила крошечное, около двух сантиметров, тело осы, прикреплённое к каменной стене. Насекомое имело полупрозрачные крылья, полностью отсутствующие глаза и идеально сохранившееся тело.

"Это не похоже на то, что я когда-либо видел", — сказала исследователь Джесс Марш.

Специалисты уверены, что вид приспособился к полному отсутствию света и развил иные сенсорные механизмы для ориентации в пространстве. Анализ показал, что оса, вероятно, принадлежала к семейству Pompilidae — паразитов, охотящихся на пауков.

Экосистема, застывшая во времени

Учёные описывают пещеру как место, "застывшее во времени". На стенах и полу находились тысячи останков беспозвоночных: пауков, жуков, многоножек. Солёные условия и сухость позволили телам сохраниться в почти идеальном состоянии. Некоторые насекомые будто застыли в движении.

"Это неподвижный мир, в котором доминируют маленькие существа", — отметила Джесс Марш.

Исследование проводилось совместно с Австралийской спелеологической федерацией и финансировалось исследовательским советом и Фондом Хермона Слейда. Учёные обследовали одиннадцать пещер, и в пяти из них нашли свидетельства подземной жизни, ранее неизвестной науке.

Сравнение подземных видов

Характеристика Безглазая оса (Pompilidae) Пауки рода Tartarus Пауки рода Troglodiplura
Размер ~2 см ~3-4 см до 5 см
Наличие глаз Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Среда обитания Солёные пещеры Карстовые трещины Подземные норы
Тип питания Паразит пауков Хищник Хищник
Регион Налларбор Налларбор Налларбор

Как изучают подземную жизнь

  1. Используются камеры и датчики, устойчивые к влажности и соляным испарениям.

  2. Отбор проб почвы помогает выявить ДНК скрытых видов.

  3. Ловушки с приманкой фиксируют движение активных организмов.

  4. Лазерное сканирование позволяет составить 3D-карту пещеры без физического вмешательства.

  5. После каждого этапа проводится биохимический анализ тканей, чтобы понять, какие мутации произошли.

Эти методы помогают не только обнаружить новые виды, но и проследить эволюционные изменения, вызванные изоляцией и отсутствием света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: вмешательство в экосистему пещер без оценки воздействия.
• Последствие: разрушение микроклимата и гибель уникальных подземных организмов.
• Альтернатива: применение спутниковых систем картографирования и дистанционных сенсоров, которые минимизируют контакт человека со средой.

А что если проект Western Green Energy Hub

Предусматривающий установку 3000 ветряков и шесть миллионов солнечных панелей, будет реализован вблизи пещер, экосистема может пострадать. Учёные опасаются, что вибрации и строительство могут повлиять на крошечные подземные популяции. Разработчики проекта утверждают, что прямое воздействие затронет не более 5% территории и уже разрабатывается карта для обхода карстовых структур.

Однако спелеологи настаивают: любое вмешательство в такие зоны должно проводиться с особой осторожностью. Ведь потеря даже одного подземного вида — это утрата целой ветви эволюции.

Плюсы и минусы развития региона

Плюсы Минусы
Развитие возобновляемой энергетики Риск повреждения пещерных экосистем
Новые рабочие места Нарушение уникального микроклимата
Сокращение выбросов углерода Утрата научной и биологической ценности региона

FAQ

Как учёные определяют возраст находок?
Возраст оценивают по химическому составу тканей и степени минерализации. Иногда используется радиоуглеродный анализ.

Можно ли увидеть такие пещеры туристам?
Большинство пещер Налларбор закрыты для посещения, чтобы сохранить микрофлору и структуру.

Почему у насекомых исчезают глаза?
В полной темноте зрение теряет смысл. Энергия перераспределяется на развитие других органов чувств — антенн и чувствительных волосков.

Мифы и правда

Миф: Безглазые насекомые — результат мутации из-за радиации.
Правда: Это естественная адаптация к подземной среде, формировавшаяся тысячелетиями.

Миф: В подземных пещерах нет жизни.
Правда: Существуют сотни видов, полностью зависящих от микрофауны и влажности таких мест.

Миф: Все осы опасны для человека.
Правда: Большинство видов, включая найденную безглазую осу, живут скрытно и не представляют угрозы.

3 интересных факта

  1. Некоторые подземные пауки могут жить до 20 лет, что вдвое дольше их наземных родственников.

  2. У безглазых насекомых часто увеличено количество вкусовых рецепторов.

  3. В пещерах Налларбор учёные впервые зафиксировали образование кристаллов соли вокруг тел погибших насекомых.

Пещеры Австралии напоминают, что даже в темноте жизнь находит путь. Эти крошечные существа — живая иллюстрация того, как природа адаптируется к экстремальным условиям, сохраняя свою тайну на протяжении тысячелетий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Садоводство, цветоводство
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Последние материалы
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем
Один мяч — тысяча возможностей: упражнения, которые укрепляют мышцы даже сидя дома
Обычная травка, которая творит чудеса: секрет чистого белья без порошков и ароматизаторов
Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется
Вкуснее, чем мороженое: в этом охлажденном банановом пироге без выпечки спрятана нежность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.