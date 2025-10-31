В Госдуме раскрыли возможную причину ограничений в мессенджерах Telegram и WhatsApp

Ограничения при регистрации в Telegram и WhatsApp* могут быть связаны с попыткой упорядочить работу мессенджеров и усилить их взаимодействие с российскими ведомствами. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.
Ранее портал "Код Дурова" сообщил, что в России появились трудности с регистрацией новых пользователей в Telegram и WhatsApp*. По сведениям источника издания на телеком-рынке, российским операторам поручили прекратить передачу смс и звонков, необходимых для активации аккаунтов в этих мессенджерах.
Свинцов отметил, что ограничения в отношении WhatsApp* могут быть связаны с деятельностью компании Meta** и действиями Роскомнадзора, который добивается более системного взаимодействия мессенджеров с российскими властями.
"Роскомнадзор различными методами выстраивает работу по систематизации взаимодействия мессенджеров с властью и правительством. Поэтому определенные ограничения, скорее всего, являются методами побуждения. Возможно, это также элемент ускорения этого взаимодействия", — отметил Свинцов.
По его словам, Telegram на сегодняшний день не подпадает под какие-либо запреты, и официальных сведений о блокировке мессенджера нет. Свинцов подчеркнул, что мессенджер продолжает взаимодействовать с Роскомнадзором, а введенные ограничения могут быть связаны с попыткой ускорить это взаимодействие.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
**компания Meta признана экстремистской и запрещена в России
