В Госдуме раскрыли возможную причину ограничений в мессенджерах Telegram и WhatsApp

Наука

Ограничения при регистрации в Telegram и WhatsApp* могут быть связаны с попыткой упорядочить работу мессенджеров и усилить их взаимодействие с российскими ведомствами. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ранее портал "Код Дурова" сообщил, что в России появились трудности с регистрацией новых пользователей в Telegram и WhatsApp*. По сведениям источника издания на телеком-рынке, российским операторам поручили прекратить передачу смс и звонков, необходимых для активации аккаунтов в этих мессенджерах.

Свинцов отметил, что ограничения в отношении WhatsApp* могут быть связаны с деятельностью компании Meta** и действиями Роскомнадзора, который добивается более системного взаимодействия мессенджеров с российскими властями.

"Роскомнадзор различными методами выстраивает работу по систематизации взаимодействия мессенджеров с властью и правительством. Поэтому определенные ограничения, скорее всего, являются методами побуждения. Возможно, это также элемент ускорения этого взаимодействия", — отметил Свинцов.

По его словам, Telegram на сегодняшний день не подпадает под какие-либо запреты, и официальных сведений о блокировке мессенджера нет. Свинцов подчеркнул, что мессенджер продолжает взаимодействовать с Роскомнадзором, а введенные ограничения могут быть связаны с попыткой ускорить это взаимодействие.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

**компания Meta признана экстремистской и запрещена в России

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
