Наука

В мире цифровых технологий появилась новая платформа, нацеленная на серьёзную конкуренцию с гигантом онлайн-энциклопедий — Википедией.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск, основатель компании xAI, представил проект под названием Grokipedia — цифровую энциклопедию, в которой роль человеческих редакторов сведена к минимуму, а всё наполнение создаётся искусственным интеллектом Grok.

Структурно и визуально она напоминает Википедию, но концептуально она предлагает кардинально иной подход к распространению знаний, пишет argumenti. ru.

Абсолютный контроль искусственного интеллекта

В отличие от Википедии, которая была создана как проект с открытым доступом и коллективным участием, Grokipedia — это энциклопедия с полной централизованной редакцией, где единственным активным участником является искусственный интеллект Grok. Весь контент, от текстов до обновлений, генерируется автоматически системой на основе огромного объёма данных, с которыми работает AI. Роль пользователей сводится к одному из немногих доступных активных действий — они могут лишь сообщать о найденных ошибках или несоответствиях в предоставленной информации.

Этот подход ставит под вопрос основную идею "коллективной мудрости" Википедии, где тысячи добровольцев работают над созданием и редактированием статей. В "Грокипедии" процесс создания контента становится искусственно ограниченным, и информация контролируется единственным источником — алгоритмом. Это позволяет внедрять значительно более строгие и централизованные стандарты.

Бой за истину или что-то другое

Для многих наблюдателей, включая политических оппонентов Маска, запуск Grokipedia выглядит не как борьба за распространение правды, а как стратегический шаг в борьбе за информационное господство. Маск, известный своими ультраправыми взглядами и публичной позицией в политических вопросах, также сталкивается с обвинениями в манипуляциях и создании цифровой платформы, которая подчинена его личным интересам и взглядам.

В отличие от Википедии, которая имеет коллективный контроль и редактирование, включающее голоса с разных политических спектров, Grokipedia работает по принципу единого взгляда, диктуемого алгоритмами. Это имеет свои последствия для того, как освещаются важнейшие социальные и политические вопросы. Например, разногласия о таких темах, как изменение климата, права человека или расовые вопросы, могут быть представлены не в нейтральном ключе, а в соответствии с идеологическими предпочтениями, задаваемыми самой платформой.

Такое стремление к контролю за информационным контекстом делает Grokipedia особенно опасным инструментом в руках тех, кто способен манипулировать её алгоритмами. Противники Маска утверждают, что он пытается создать альтернативную экосистему информации, которая полностью исключает демократичные механизмы взаимодействия.

Платформа без человека в центре

Grokipedia представляет собой пример того, как технологии и искусственный интеллект могут изменить способы взаимодействия с информацией. Вместо того, чтобы создавать пространство для взаимодействия людей, Grokipedia ставит AI в центр — и это далеко не безобидно.

Илон Маск может утверждать, что такой подход делает информацию более объективной и проверенной, однако в условиях, когда лишь один алгоритм определяет, что является "правдой", это вызывает серьёзные вопросы. Как будет выглядеть будущее, если информационные платформы будут всё больше управляться не людьми, а алгоритмами, чьи предпочтения и ценности могут быть далеки от нейтралитета?

FAQ

  1. Что такое Grokipedia?
    Grokipedia — это цифровая энциклопедия, созданная компанией xAI Илона Маска, где контент полностью генерируется искусственным интеллектом, и роль человека ограничена только уведомлением об ошибках.

  2. Чем Grokipedia отличается от Википедии?
    В отличие от Википедии, где контент создаётся и редактируется миллионами добровольцев, Grokipedia полностью зависит от алгоритма, что означает отсутствие коллективного участия и контроля над информацией.

  3. Почему критики называют Grokipedia инструментом пропаганды?
    Критики утверждают, что с учётом ультраправых взглядов Илона Маска, Grokipedia может подменить независимость контента и нейтральность в освещении важнейших мировых событий, что приведёт к доминированию одного взгляда, основанного на предпочтениях разработчиков.

  4. Может ли Grokipedia быть опасной?
    Да, поскольку она исключает коллективный контроль, возможна манипуляция информацией с целью продвижения определённой идеологии, что опасно для распространения объективных знаний.

  5. Какие преимущества может иметь Grokipedia?
    Платформа может быть более быстрой и точной в производстве контента, но её субъективность и ограниченность не могут обеспечить беспристрастность в долгосрочной перспективе.

  6. Каков будущее Grokipedia?
    Вопрос о будущем Grokipedia остаётся открытым. Если тенденция искусственного контроля информации продолжится, эта платформа может существенно повлиять на глобальное восприятие знаний и правды в обществе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

