Учёные бьют тревогу: искусственное охлаждение Земли может привести к климатическому хаосу

7:49
Наука

Планета стремительно нагревается, и человечество ищет способы сдержать рост температуры. Среди самых смелых идей — искусственное охлаждение атмосферы путём отражения солнечного света. На первый взгляд это звучит как научная фантастика, но обсуждения уже давно перешли в практическую плоскость. Однако новое исследование Колумбийского университета показало: попытка "остудить" Землю может обернуться гораздо более непредсказуемыми последствиями, чем само глобальное потепление.

Земля из космоса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля из космоса

Что такое стратосферный аэрозольный впрыск

Технология SAI (Stratospheric Aerosol Injection) предполагает распыление в верхних слоях атмосферы микрочастиц, отражающих солнечные лучи. В качестве материала чаще всего предлагают сульфаты — соединения серы, которые способны временно снижать температуру планеты.

Идея появилась не на пустом месте. После извержения вулкана Пинатубо в 1991 году средняя температура Земли действительно упала почти на градус — за счёт гигантского облака сернистых аэрозолей. Но вместе с этим ослабли муссоны, пострадали урожаи и частично разрушился озоновый слой.

"Важно не просто ввести в атмосферу пять миллиардов килограммов серы — важно, где и когда это сделать", — отметил климатолог Джон Макнилл.

Как учёные проверили идею

Группа исследователей из Колумбийского университета собрала результаты десятков климатических моделей и экспериментальных расчётов. Оказалось, что эффективность и последствия технологии зависят от множества факторов:

  • состава аэрозоля;
  • высоты и широты распыления;
  • времени года;
  • распределения ветров и струйных течений.

Даже незначительные изменения в этих параметрах могут вызвать цепную реакцию в глобальной циркуляции атмосферы.

Что может пойти не так

Главная проблема SAI — её непредсказуемость. Распыление в одной точке планеты неизбежно отражается на другой.

Место распыления Возможный эффект
Полярные регионы Нарушение муссонов в тропиках
Тропики Изменение структуры струйных течений
Средние широты Смещение фронтов и региональные засухи
Глобальный масштаб Деформация озонового слоя, рост экстремальных осадков

Учёные предупреждают: климатическая система Земли слишком сложна, чтобы вмешиваться в неё локально. Даже если технология сработает в одном регионе, она может дестабилизировать климат в другом.

Почему альтернативные материалы не спасают

После критики сульфатных аэрозолей исследователи попытались найти более "чистые" аналоги — минеральные частицы и синтетические кристаллы. Рассматривались соединения кальция, алюминия, титана, циркония и даже микроскопические алмазы.

Однако выяснилось, что у каждого варианта свои ограничения.

Материал Преимущество Проблема
Сульфаты Дешевы, уже исследованы Разрушают озон и вызывают кислотные осадки
Кальций, алюминий Менее активны химически Требуют колоссальных объёмов
Диоксид титана Хорошо отражает свет Слишком дорог в промышленных масштабах
Алмаз Идеально отражает, не реагирует Физически невозможно произвести нужное количество

"Многие вещества просто невозможно производить в нужных масштабах. Алмаза, например, физически не хватит", — пояснила специалист по аэрозолям Миранда Хак.

Не только наука, но и политика

Помимо технических сложностей, у SAI есть и геополитические риски. Если технология окажется в руках отдельных стран или частных компаний, последствия станут глобальными — независимо от намерений.

Кто будет контролировать "термостат" планеты? Как компенсировать ущерб регионам, пострадавшим от изменения осадков или засухи? На эти вопросы пока нет ответов.

"Цена ошибки может оказаться слишком высокой — вплоть до климатического хаоса", — предупреждают авторы исследования.

Советы шаг за шагом: как минимизировать климатические риски

  1. Сосредоточиться на снижении выбросов. Самое надёжное средство охлаждения планеты — сокращение парниковых газов.
  2. Развивать локальные климатические проекты. Лесовосстановление и защита болот работают стабильнее, чем аэрозоли.
  3. Проводить открытые исследования. Решения нельзя принимать без международного консенсуса.
  4. Создать систему наблюдения. Даже тестовые эксперименты требуют контроля со спутников и наземных станций.
  5. Оценивать последствия. Любое вмешательство должно моделироваться в рамках десятилетий, а не месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать SAI как "волшебную кнопку" против потепления.
  • Последствие: игнорирование реальных источников проблемы.
  • Альтернатива: комплексное сокращение выбросов CO₂ и метана.
  • Ошибка: экспериментировать на национальном уровне.
  • Последствие: глобальные климатические сдвиги.
  • Альтернатива: международное регулирование и совместные исследования.
  • Ошибка: полагать, что можно прекратить распыление в любой момент.
  • Последствие: резкий скачок температуры ("эффект обратного удара").
  • Альтернатива: долгосрочные программы с поэтапным снижением.

FAQ

Что такое эффект "вулканической зимы"?

После крупных извержений вулканов атмосфера наполняется аэрозолями, отражающими солнечный свет. Это временно снижает температуру, но нарушает осадки и химический баланс воздуха.

Можно ли использовать SAI только над Арктикой?

Нет. Даже локальное распыление изменит циркуляцию воздуха по всей планете.

Есть ли успешные тесты?

Пока нет. Были лишь лабораторные и компьютерные модели, ни одна не доказала безопасность метода.

Мифы и правда

  • Миф: искусственное охлаждение — простой способ остановить потепление.
  • Правда: оно может вызвать засухи, ураганы и резкие перепады температуры.
  • Миф: аэрозоли безопасны для атмосферы.
    Правда: многие соединения разрушают озоновый слой и усиливают кислотные дожди.
  • Миф: технология уже готова к применению.
  • Правда: SAI находится лишь на уровне теоретических и моделируемых экспериментов.

Интересные факты

  1. Извержение Пинатубо 1991 года снизило температуру Земли на 0,6 °C всего за два года.

  2. Для заметного эффекта SAI нужно ежегодно распылять миллионы тонн аэрозолей.

  3. Даже если охлаждение сработает, высокий уровень CO₂ останется — океаны будут продолжать закисляться.

Исторический контекст

  • 1970-1980-е - появление идей управления климатом на уровне концепций.
  • 1990-е - моделирование после извержения Пинатубо.
  • 2010-е - первые проекты по изучению SAI на высоте 20 км.
  • 2020-е - усиление споров о допустимости технологии и возможных угрозах.

Искусственное охлаждение Земли выглядит заманчиво — оно обещает быстрое решение проблемы глобального потепления. Но, по словам учёных, этот путь — как игра с климатом наугад. Ошибка в расчётах может стоить человечеству стабильных сезонов, урожая и привычного климата.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
