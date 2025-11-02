Учёные бьют тревогу: искусственное охлаждение Земли может привести к климатическому хаосу

Планета стремительно нагревается, и человечество ищет способы сдержать рост температуры. Среди самых смелых идей — искусственное охлаждение атмосферы путём отражения солнечного света. На первый взгляд это звучит как научная фантастика, но обсуждения уже давно перешли в практическую плоскость. Однако новое исследование Колумбийского университета показало: попытка "остудить" Землю может обернуться гораздо более непредсказуемыми последствиями, чем само глобальное потепление.
Технология SAI (Stratospheric Aerosol Injection) предполагает распыление в верхних слоях атмосферы микрочастиц, отражающих солнечные лучи. В качестве материала чаще всего предлагают сульфаты — соединения серы, которые способны временно снижать температуру планеты.
Идея появилась не на пустом месте. После извержения вулкана Пинатубо в 1991 году средняя температура Земли действительно упала почти на градус — за счёт гигантского облака сернистых аэрозолей. Но вместе с этим ослабли муссоны, пострадали урожаи и частично разрушился озоновый слой.
"Важно не просто ввести в атмосферу пять миллиардов килограммов серы — важно, где и когда это сделать", — отметил климатолог Джон Макнилл.
Группа исследователей из Колумбийского университета собрала результаты десятков климатических моделей и экспериментальных расчётов. Оказалось, что эффективность и последствия технологии зависят от множества факторов:
Даже незначительные изменения в этих параметрах могут вызвать цепную реакцию в глобальной циркуляции атмосферы.
Главная проблема SAI — её непредсказуемость. Распыление в одной точке планеты неизбежно отражается на другой.
|Место распыления
|Возможный эффект
|Полярные регионы
|Нарушение муссонов в тропиках
|Тропики
|Изменение структуры струйных течений
|Средние широты
|Смещение фронтов и региональные засухи
|Глобальный масштаб
|Деформация озонового слоя, рост экстремальных осадков
Учёные предупреждают: климатическая система Земли слишком сложна, чтобы вмешиваться в неё локально. Даже если технология сработает в одном регионе, она может дестабилизировать климат в другом.
После критики сульфатных аэрозолей исследователи попытались найти более "чистые" аналоги — минеральные частицы и синтетические кристаллы. Рассматривались соединения кальция, алюминия, титана, циркония и даже микроскопические алмазы.
Однако выяснилось, что у каждого варианта свои ограничения.
|Материал
|Преимущество
|Проблема
|Сульфаты
|Дешевы, уже исследованы
|Разрушают озон и вызывают кислотные осадки
|Кальций, алюминий
|Менее активны химически
|Требуют колоссальных объёмов
|Диоксид титана
|Хорошо отражает свет
|Слишком дорог в промышленных масштабах
|Алмаз
|Идеально отражает, не реагирует
|Физически невозможно произвести нужное количество
"Многие вещества просто невозможно производить в нужных масштабах. Алмаза, например, физически не хватит", — пояснила специалист по аэрозолям Миранда Хак.
Помимо технических сложностей, у SAI есть и геополитические риски. Если технология окажется в руках отдельных стран или частных компаний, последствия станут глобальными — независимо от намерений.
Кто будет контролировать "термостат" планеты? Как компенсировать ущерб регионам, пострадавшим от изменения осадков или засухи? На эти вопросы пока нет ответов.
"Цена ошибки может оказаться слишком высокой — вплоть до климатического хаоса", — предупреждают авторы исследования.
После крупных извержений вулканов атмосфера наполняется аэрозолями, отражающими солнечный свет. Это временно снижает температуру, но нарушает осадки и химический баланс воздуха.
Нет. Даже локальное распыление изменит циркуляцию воздуха по всей планете.
Пока нет. Были лишь лабораторные и компьютерные модели, ни одна не доказала безопасность метода.
Извержение Пинатубо 1991 года снизило температуру Земли на 0,6 °C всего за два года.
Для заметного эффекта SAI нужно ежегодно распылять миллионы тонн аэрозолей.
Даже если охлаждение сработает, высокий уровень CO₂ останется — океаны будут продолжать закисляться.
Искусственное охлаждение Земли выглядит заманчиво — оно обещает быстрое решение проблемы глобального потепления. Но, по словам учёных, этот путь — как игра с климатом наугад. Ошибка в расчётах может стоить человечеству стабильных сезонов, урожая и привычного климата.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.