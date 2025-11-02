Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда

Учёные предложили неожиданное объяснение тому, как на некоторых жарких экзопланетах может существовать вода. Ранее считалось, что планеты получают её извне — от комет и астероидов, несущих лёд. Однако новая серия экспериментов, опубликованная в журнале Nature, показала, что в некоторых случаях вода может… возникать прямо внутри планеты.
До сих пор считалось, что планеты становятся "влажными" благодаря внешним поставкам — удачным столкновениям с ледяными телами. Если мир формировался близко к своей звезде, то шанс сохранить воду стремился к нулю: высокие температуры просто испаряли её.
Но среди тысяч открытых экзопланет астрономы нашли загадочные случаи. Некоторые из них вращаются так близко к звёздам, что температура на поверхности достигает тысячи градусов, — и всё же там наблюдаются следы водяного пара. Как это возможно?
Ответ, как выяснилось, может скрываться внутри самой планеты.
Команда физика Харрисона Хорна из Ливерморской национальной лаборатории США решила проверить идею, что планеты могут "варить" воду в собственных недрах. Для этого они воссоздали экстремальные условия, подобные тем, что существуют на границе между каменистым ядром и плотной водородной атмосферой субнептунов — планет в 2-4 раза больше Земли.
С помощью алмазных наковален и импульсных лазеров учёные подвергли образцы горных пород воздействию чудовищного давления и температуры. Когда минералы оказались в "водородном супе", произошла реакция: кислород из расплавленной породы соединился с водородом и образовал воду.
"Мы ожидали увидеть небольшие следы воды, но получили результат в 10-1000 раз выше прогнозов", — рассказал физик Харрисон Хорн.
Чтобы понять процесс, нужно представить субнептун: планету с плотным водородным "одеялом" и расплавленным каменным ядром.
Пока планета сохраняет водородную атмосферу, этот "котёл" может работать миллиарды лет. Теоретически это означает, что даже на горячих мирах могут существовать водоёмы — пусть и под поверхностью.
Механизм образования воды без внешних источников может объяснить происхождение многих загадочных миров. Особенно это касается субнептунов — самого многочисленного класса экзопланет, известных астрономам. Из более чем 6 тысяч обнаруженных планет примерно половина — именно такие.
|Тип планеты
|Размер относительно Земли
|Основные особенности
|Источник воды
|Землеподобные
|1x
|Каменистые, тонкая атмосфера
|Кометы и астероиды
|Субнептуны
|2-4x
|Плотная водородная атмосфера, жидкое ядро
|Химические реакции внутри
|Газовые гиганты
|>10x
|Нет твёрдой поверхности, толстые оболочки
|Водород и метан в атмосфере
Исследование показало, что при нужных условиях вода может образовываться даже без ледяных тел.
Если эти факторы сочетаются, кислород "выходит" из породы и соединяется с водородом, формируя воду в жидкой или паровой форме.
"Если у вас есть плотная водородная оболочка, всё, что под ней, скорее всего, жидкое", — объяснил астрофизик, соавтор исследования.
Не каждая субнептун-планета превращается в "мокрый" рай. Если она расположена слишком близко к звезде, водородная атмосфера может со временем улетучиться, а вода — испариться. В этом случае планета станет сухой и безжизненной.
С другой стороны, умеренно нагретые миры могут обрести устойчивые водоёмы и даже океаны, хотя на поверхности температура всё ещё выше земных. Такие планеты могли бы напоминать гигантские "сауны" с плотным паровым покровом.
Это экзопланеты в 2-4 раза крупнее Земли с плотной атмосферой и каменным ядром. Они занимают промежуточное положение между Землёй и Нептуном.
Пока рано. Температура на большинстве из них слишком высока, но в некоторых случаях может существовать жидкая вода под облачным слоем.
Современные инструменты — James Webb Space Telescope и Hubble — анализируют инфракрасный спектр, где линии водяного пара хорошо различимы.
Открытие меняет представление о том, где искать воду и жизнь во Вселенной. Если планеты способны производить воду самостоятельно, океанические миры могут встречаться гораздо чаще, чем считалось раньше.
Возможно, где-то далеко свет звезды отражается не от камней, а от океанов, рождённых не кометами, а самой планетой.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.