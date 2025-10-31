Два солнца и три планеты: найден мир, где закат никогда не наступает — космос снова удивляет

Когда кажется, что космос уже не способен удивить, астрономы находят нечто, что заставляет пересматривать даже устоявшиеся теории. Так произошло с открытием в системе TOI-2267, где три планеты размером с Землю обращаются сразу вокруг двух звёзд. Это открытие стало не просто очередным пополнением каталога экзопланет, а поводом заново взглянуть на то, как вообще формируются планетные системы.

Где находятся два солнца

TOI-2267 расположена в 190 световых годах от Земли — по меркам космоса это совсем недалеко. Для сравнения, Млечный Путь имеет диаметр около 100 000 световых лет. Если бы на одной из этих планет находился наблюдатель, он мог бы видеть на небе два солнца, как в знаменитом эпизоде «Звёздных войн», где Люк Скайуокер стоит на песках Татуина.

Что делает TOI-2267 особенной

До сих пор считалось, что близкие двойные звёзды создают слишком сильные гравитационные возмущения, чтобы вокруг них могли формироваться устойчивые планетные орбиты. Но результаты, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, доказали обратное. Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировал транзиты трёх планет в этой системе — все они примерно земного размера.

"Наш анализ показывает уникальную планетную конфигурацию: две планеты вращаются вокруг одной из звёзд, а третья — вокруг другой. Это делает TOI-2267 первой известной бинарной системой, в которой транзитные планеты обнаружены вокруг обеих звёзд", — сказал астроном Себастьян Зунига-Фернандес, исследователь Льежского университета (Бельгия).

Это открытие важно

Бинарные системы встречаются в Галактике довольно часто — по некоторым оценкам, до половины всех звёзд имеют спутников. Однако долгое время считалось, что такие пары слишком нестабильны для появления планет, особенно в их «внутренних зонах». TOI-2267 опровергает это: звёзды в ней расположены необычайно близко, но всё же сумели обзавестись тремя устойчивыми планетами.

"Это самая компактная и самая холодная пара звёзд с планетами, а также первая система, где зафиксированы транзиты планет вокруг обеих компонент", — заявил астрофизик Франциско Х. Позуэлос из Института астрофизики Андалусии.

Сравнение: чем TOI-2267 отличается от других систем

Параметр TOI-2267 Kepler-16 Альфа Центавра Количество звёзд 2 2 2 Количество известных планет 3 1 0 Тип звёзд карлики K-типа карлики K и M солнцеподобная и красный карлик Расстояние между звёздами очень малое (компактная пара) умеренное значительное Планеты вокруг обеих звёзд Да Нет Нет

TOI-2267 — единственная из известных систем, где планеты обращаются вокруг обеих звёзд, а не только вокруг их общего центра масс.

Как учёные делали открытие

Телескоп TESS наблюдает за светом звёзд, фиксируя его небольшие колебания, когда мимо проходит планета. Эти «транзиты» позволяют вычислить размеры и орбиту небесных тел. В случае TOI-2267 данные оказались настолько необычными, что потребовалась дополнительная проверка с помощью телескопов на Земле — в Чили, Франции и Испании.

Исследование заняло почти два года. Учёные объединили фотометрические данные, измерения радиальных скоростей и компьютерное моделирование, чтобы подтвердить: наблюдаемые колебания действительно вызваны планетами, а не активностью самих звёзд.

Что это значит для науки

Открытие трёх планет в компактной бинарной системе ставит под сомнение существующие модели формирования планетных дисков. По старым представлениям, сильное гравитационное взаимодействие двух звёзд должно разрушать материал, из которого рождаются планеты. Теперь становится очевидно, что природа умеет обходить эти ограничения.

Астрономы уже предполагают, что подобных систем может быть гораздо больше, просто они слишком сложны для обнаружения. TOI-2267 стала своеобразным ключом к новому этапу изучения эволюции планетных систем.

Если там есть жизнь

Пока неизвестно, есть ли у этих планет атмосферы. Без этого условия существование жизни в привычной нам форме маловероятно. Однако одна из планет, по предварительным данным, находится в потенциально обитаемой зоне — на таком расстоянии от своей звезды, где температура может позволять существование жидкой воды.

Если будущие миссии вроде James Webb Space Telescope смогут изучить состав их атмосфер, учёные смогут оценить вероятность биологических процессов в подобных условиях.

Плюсы и минусы бинарных систем для планет

Плюсы Минусы Две звезды обеспечивают более стабильный источник энергии Сложная гравитация мешает формированию орбит Возможность появления уникальных климатических циклов Вероятность потери атмосферы из-за излучения Повышенные шансы на формирование богатых минералами тел Нестабильность «обитаемых зон» при изменении орбит звёзд

Три интересных факта

Большинство звёзд во Вселенной — не одиночные, как Солнце, а двойные или даже тройные. Первая экзопланета, вращающаяся вокруг двойной звезды, была обнаружена в 2011 году с помощью миссии Kepler. Система TOI-2267 может стать первым примером, когда у каждой звезды в паре есть собственные планеты — и это подтверждено наблюдениями.

FAQ

Как астрономы узнают о существовании планет вокруг звёзд?

Они фиксируют уменьшение яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Этот метод называется транзитным.

Сколько стоит наблюдение таких систем?

Космические телескопы, вроде TESS или James Webb, стоят миллиарды долларов, но каждое открытие оправдывает вложения, ведь оно помогает понять происхождение жизни во Вселенной.

Можно ли увидеть TOI-2267 в телескоп?

Для любительских наблюдений — нет. Система слишком далека и тускла. Однако профессиональные обсерватории уже активно наблюдают её, уточняя параметры орбит.

Мифы и правда

Миф: планеты не могут существовать в системах с двумя солнцами.

Правда: TOI-2267 доказала обратное — природа гораздо изобретательнее, чем казалось.

Миф: бинарные системы всегда нестабильны.

Правда: некоторые из них, напротив, демонстрируют удивительную устойчивость.

TOI-2267 — пример того, что Вселенная способна удивлять даже самых опытных астрономов. Система с двумя солнцами и тремя землеподобными планетами не просто красива в своём устройстве — она рушит барьеры прежних теорий и открывает новые горизонты для поиска жизни за пределами Земли.