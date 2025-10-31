Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч

Астрономы впервые зафиксировали чёрную дыру, которая после столкновения с другой покинула место "рождения" на невероятной скорости. Это открытие не только поражает воображение, но и помогает лучше понять, как работает гравитация в масштабах Вселенной.
Исследование показало, что объект, образовавшийся в результате слияния двух чёрных дыр, движется со скоростью около 180 000 километров в час. Ещё важнее то, что впервые учёным удалось определить направление этого движения — то есть построить своего рода "траекторию побега".
Сигнал, получивший обозначение GW190412, был зафиксирован глобальной сетью детекторов гравитационных волн. Он возник после слияния двух чёрных дыр разной массы — именно эта асимметрия и породила эффект "пинка", то есть отдачу, из-за которой новорождённый объект получил ускорение и вылетел из области, где возник.
"Мы смогли впервые измерить направление, в котором смещается остаток после слияния", — отметил астрофизик Университета Сантьяго-де-Компостела Хуан Кальдерон-Бустильо.
Команда проанализировала мельчайшие колебания пространства-времени, где каждая вибрация несла информацию о скорости, направлении и форме волны. Оказалось, что при неравномерном излучении энергии импульс не распределяется симметрично — одна сторона получает больше отдачи, и объект смещается в противоположную.
Гравитационные волны, распространяющиеся со скоростью света, действуют как невидимый оркестр: каждая из них создаёт особый рисунок энергии. Когда массы различаются, часть волны уходит в одну сторону сильнее, и остаток системы движется в другую. Это явление и стало причиной "космического выброса" GW190412.
Команда учёных сравнила структуру сигнала с орбитальными моделями и определила, что скорость чёрной дыры превышает 50 километров в секунду. Такой темп позволяет ей навсегда покинуть плотное звёздное окружение — например, шаровое скопление.
|Параметр
|Ранее предполагалось
|Подтверждено сейчас
|Возможность измерить направление движения
|Невозможно
|Впервые реализовано
|Роль асимметрии масс
|Незначительна
|Ключевой фактор "пинка"
|Поведение остатка после слияния
|Стационарное
|Движение с высокой скоростью
|Потенциал наблюдения в других диапазонах
|Теоретический
|Реально наблюдаемый
Детекторы LIGO и Virgo зафиксировали колебания пространства-времени.
Учёные выделили не только основные, но и более слабые моды сигнала, которые дают дополнительную информацию об углах.
Сравнение амплитуд по разным направлениям позволило определить вектор отдачи.
Математические модели связали данные с массами и орбитами сливающихся объектов.
Результат подтвердили компьютерным моделированием, основанным на общей теории относительности.
Эти шаги превратили одноразовый сигнал в полноценную трёхмерную реконструкцию события.
Если выброшенные чёрные дыры действительно встречаются регулярно, это меняет представление о том, где и как формируются крупные объекты. Такие "скитальцы" могут покидать галактики и блуждать в межгалактическом пространстве, не оставляя видимых следов. Но если они проходят через облака газа, возможны короткие вспышки света — своеобразный "подпись" выброса.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет строить трёхмерные карты событий
|Требует чрезвычайно чувствительных детекторов
|Раскрывает динамику после столкновения
|Сложность отделения слабых сигналов
|Совместим с оптическими наблюдениями
|Не все слияния дают чёткую отдачу
Можно ли наблюдать выброшенную чёрную дыру напрямую?
Нет: она не излучает свет. Но если проходит через газ, может вызвать краткий всплеск излучения.
Почему событие GW190412 уникально?
Из-за неравных масс — это позволило "услышать" дополнительные компоненты сигнала и определить направление движения.
Что такое гравитационные волны?
Это микроскопические колебания пространства-времени, возникающие при ускоренном движении массивных тел.
Может ли чёрная дыра вернуться на прежнее место?
Нет: её скорость превышает порог удержания даже для плотных звёздных скоплений.
Миф: все чёрные дыры остаются на месте после слияния.
Правда: при асимметричных массах возможен мощный выброс, способный выбросить объект прочь.
Миф: гравитационные волны нельзя использовать для измерения движения.
Правда: современные модели позволяют извлекать направление и скорость из самих сигналов.
Миф: такие события редки.
Правда: с ростом чувствительности детекторов фиксируются всё чаще.
Первая гравитационная волна была обнаружена в 2015 году, и с тех пор подтверждено более сотни подобных событий.
Скорость чёрной дыры GW190412 превышает ту, с которой Земля вращается вокруг Солнца, более чем в 150 раз.
По оценкам астрофизиков, около 10% слияний могут приводить к подобным "космическим побегам".
До середины XX века гравитационные волны считались лишь теорией Эйнштейна. Только в 2015 году LIGO доказал их существование. С тех пор эта область стала одной из самых быстро развивающихся в астрофизике. Каждое новое событие открывает дополнительный аспект космической динамики: теперь учёные видят не только момент слияния, но и то, что происходит после него.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.