Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч

6:56
Наука

Астрономы впервые зафиксировали чёрную дыру, которая после столкновения с другой покинула место "рождения" на невероятной скорости. Это открытие не только поражает воображение, но и помогает лучше понять, как работает гравитация в масштабах Вселенной.

Черная дыра поглощает звезду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная дыра поглощает звезду

Исследование показало, что объект, образовавшийся в результате слияния двух чёрных дыр, движется со скоростью около 180 000 километров в час. Ещё важнее то, что впервые учёным удалось определить направление этого движения — то есть построить своего рода "траекторию побега".

Что произошло при столкновении

Сигнал, получивший обозначение GW190412, был зафиксирован глобальной сетью детекторов гравитационных волн. Он возник после слияния двух чёрных дыр разной массы — именно эта асимметрия и породила эффект "пинка", то есть отдачу, из-за которой новорождённый объект получил ускорение и вылетел из области, где возник.

"Мы смогли впервые измерить направление, в котором смещается остаток после слияния", — отметил астрофизик Университета Сантьяго-де-Компостела Хуан Кальдерон-Бустильо.

Команда проанализировала мельчайшие колебания пространства-времени, где каждая вибрация несла информацию о скорости, направлении и форме волны. Оказалось, что при неравномерном излучении энергии импульс не распределяется симметрично — одна сторона получает больше отдачи, и объект смещается в противоположную.

Как чёрная дыра получает импульс

Гравитационные волны, распространяющиеся со скоростью света, действуют как невидимый оркестр: каждая из них создаёт особый рисунок энергии. Когда массы различаются, часть волны уходит в одну сторону сильнее, и остаток системы движется в другую. Это явление и стало причиной "космического выброса" GW190412.

Команда учёных сравнила структуру сигнала с орбитальными моделями и определила, что скорость чёрной дыры превышает 50 километров в секунду. Такой темп позволяет ей навсегда покинуть плотное звёздное окружение — например, шаровое скопление.

Сравнение: старые теории и новые измерения

Параметр Ранее предполагалось Подтверждено сейчас
Возможность измерить направление движения Невозможно Впервые реализовано
Роль асимметрии масс Незначительна Ключевой фактор "пинка"
Поведение остатка после слияния Стационарное Движение с высокой скоростью
Потенциал наблюдения в других диапазонах Теоретический Реально наблюдаемый

Советы шаг за шагом: как измеряли побег чёрной дыры

  1. Детекторы LIGO и Virgo зафиксировали колебания пространства-времени.

  2. Учёные выделили не только основные, но и более слабые моды сигнала, которые дают дополнительную информацию об углах.

  3. Сравнение амплитуд по разным направлениям позволило определить вектор отдачи.

  4. Математические модели связали данные с массами и орбитами сливающихся объектов.

  5. Результат подтвердили компьютерным моделированием, основанным на общей теории относительности.

Эти шаги превратили одноразовый сигнал в полноценную трёхмерную реконструкцию события.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: считать, что все слияния чёрных дыр симметричны.
    Последствие: занижение оценки скорости остаточных объектов.
    Альтернатива: анализ мод более высокого порядка, выявляющих асимметрию.

  • Ошибка: не учитывать ориентацию орбит и угловой момент.
    Последствие: потеря информации о направлении движения.
    Альтернатива: включение угловых параметров в расчёт волновых форм.

А что если...

Если выброшенные чёрные дыры действительно встречаются регулярно, это меняет представление о том, где и как формируются крупные объекты. Такие "скитальцы" могут покидать галактики и блуждать в межгалактическом пространстве, не оставляя видимых следов. Но если они проходят через облака газа, возможны короткие вспышки света — своеобразный "подпись" выброса.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Позволяет строить трёхмерные карты событий Требует чрезвычайно чувствительных детекторов
Раскрывает динамику после столкновения Сложность отделения слабых сигналов
Совместим с оптическими наблюдениями Не все слияния дают чёткую отдачу

Частые вопросы

Можно ли наблюдать выброшенную чёрную дыру напрямую?
Нет: она не излучает свет. Но если проходит через газ, может вызвать краткий всплеск излучения.

Почему событие GW190412 уникально?
Из-за неравных масс — это позволило "услышать" дополнительные компоненты сигнала и определить направление движения.

Что такое гравитационные волны?
Это микроскопические колебания пространства-времени, возникающие при ускоренном движении массивных тел.

Может ли чёрная дыра вернуться на прежнее место?
Нет: её скорость превышает порог удержания даже для плотных звёздных скоплений.

Мифы и правда

Миф: все чёрные дыры остаются на месте после слияния.
Правда: при асимметричных массах возможен мощный выброс, способный выбросить объект прочь.

Миф: гравитационные волны нельзя использовать для измерения движения.
Правда: современные модели позволяют извлекать направление и скорость из самих сигналов.

Миф: такие события редки.
Правда: с ростом чувствительности детекторов фиксируются всё чаще.

Интересные факты

  1. Первая гравитационная волна была обнаружена в 2015 году, и с тех пор подтверждено более сотни подобных событий.

  2. Скорость чёрной дыры GW190412 превышает ту, с которой Земля вращается вокруг Солнца, более чем в 150 раз.

  3. По оценкам астрофизиков, около 10% слияний могут приводить к подобным "космическим побегам".

Исторический контекст

До середины XX века гравитационные волны считались лишь теорией Эйнштейна. Только в 2015 году LIGO доказал их существование. С тех пор эта область стала одной из самых быстро развивающихся в астрофизике. Каждое новое событие открывает дополнительный аспект космической динамики: теперь учёные видят не только момент слияния, но и то, что происходит после него.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
