Тайна подводного города в Италии: что заставило людей жить в сердце вулкана

В Италии, на дне вулканического озера Меццано, было обнаружено древнее поселение, существовавшее примерно 3000 лет назад, в эпоху бронзы. Исследование показало, что люди жили прямо на воде, возводя дома на сваях. Находка позволила по-новому взглянуть на уровень инженерного развития древних жителей центральной Италии.

Озеро Меццано расположено в 90 километрах от Рима и имеет вулканическое происхождение. В процессе подводных раскопок было найдено более 600 деревянных свай, выступающих из ила на глубине от 2,5 до 10 метров. Анализ показал, что поселение существовало в период между 1700 и 1150 годами до нашей эры.

Была создана карта дна озера, демонстрирующая расположение свай и артефактов. Они распределены неравномерно, что указывает на постепенное расширение и длительное использование поселения. На некоторых сваях и настилах видны следы обугливания, а это говорит о пожаре, после которого остатки построек обрушились в воду.

Находки археологов

В иле сохранилось множество предметов быта и орудий труда. Среди них — наконечники копий, топоры, серпы, украшения и булавки из бронзы. Всего найдено более 25 артефактов, которые свидетельствуют о развитии ремесла и использовании металла.

Категория находок Количество Назначение Наконечники копий 7 Оборона, охота Украшения и броши 10 Бытовые и ритуальные Серпы, булавки 5 Земледелие и быт Топоры 3 Строительство, деревообработка

Почему люди жили на воде

Причины строительства жилищ прямо в озере остаются предметом обсуждения. Вероятнее всего, основными факторами были безопасность и особенности природной среды.

Жилища на сваях защищали обитателей от диких животных и наводнений.

Озеро питалось подземными источниками, и уровень воды мог меняться, затапливая прибрежные территории.

Расположение на воде обеспечивало чистоту, доступ к рыбе и свежему воздуху.

Такая архитектура требовала продуманных инженерных решений. Вбить сваи на глубину до 10 метров было возможно только при наличии знаний и инструментов, значительно опережающих уровень большинства культур того времени.

Геология и особенности озера

Озеро Меццано образовалось около 400 тысяч лет назад в кратере древнего вулкана. Его зеркало находится на высоте 452 метра над уровнем моря, а периметр составляет чуть более 2,5 километра. Водой озеро питается из подземных источников, а излишки вытекают через реку Ольпета — приток Фиоры.

Благодаря постоянному обновлению воды Меццано не зарастает тростником и остаётся чистым. Это редкое явление для водоёмов такого типа.

Параметр Значение Возраст озера около 400 000 лет Высота над уровнем моря 452 м Периметр 2516 м Глубина свай 2,5-10 м Вытекающая река Ольпета

Некоторые геологи выдвигают версию, что Меццано представляет собой не классический кратер, а грязе-водяной вулкан — тип образования, возникающий при выходе минеральных источников из недр.

Связь с другими вулканическими зонами

Район Меццано входит в систему древних вулканов Лацио. Восточнее располагается озеро Больсена, южнее — Вико и Браччано. Все они сформировались в результате древних вулканических процессов. Предполагается, что активность этих очагов могла влиять на рельеф и даже на развитие территорий, включая ранний Рим.

Возможные причины появления поселения

Древние жители могли выбирать воду не из-за прихоти, а по необходимости. Вероятно, в прошлом уровень грунтовых вод был выше, а прибрежные земли регулярно затапливались. Строительство на сваях обеспечивало устойчивость жилищ и защиту от грязевых потоков.

Существовала и другая версия — поселение на воде могло служить защитой от хищников, которых в то время в Европе было много. Волки, медведи и крупные кошачьи представляли опасность для человека, а вода создавалась естественным барьером.

Природные и инженерные особенности

Строительство поселения в озере требовало развитых инженерных навыков. Судя по глубине свай, для их установки применялись продуманные методы вбивания — возможно, с использованием деревянных молотов и простых рычагов. Подобная технология известна и у народов Альп, однако находки в Меццано считаются одними из самых древних на территории Италии.

Фактор Значение Безопасность Минимум угроз со стороны животных Климат Умеренный, с регулярными дождями Материалы Древесина, бронза Тип поселения Долговременное, обжитое Технологии Свайные конструкции, металлургия

Возможное происхождение жителей

Поселение датируется временем до расцвета этрусской цивилизации, но, вероятно, принадлежало её предшественникам. Характер находок и уровень строительства указывают на организованное сообщество с устойчивыми традициями и обменом знаний.

Плюсы и минусы жизни на воде

Преимущества Недостатки Безопасность и защита Сложность строительства Чистая вода и свежий воздух Риск разрушения при наводнениях Отсутствие гнили и паразитов Ограниченное пространство Удобство рыбалки Необходимость постоянного ремонта свай

3 интересных факта

Подобные свайные поселения эпохи бронзы обнаружены также в Альпах и признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вода озера Меццано до сих пор остаётся необычайно прозрачной благодаря постоянному обновлению из подземных источников. Считается, что именно озёра вулканической зоны Лацио повлияли на формирование водной системы древнего Рима.