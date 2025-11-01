Сообщение из прошлого: на пляже нашли бутылку с письмами солдат, погибших на войне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Иногда история возвращается не из архивов, а прямо из моря. На пляже в Западной Австралии нашли бутылку с посланиями, пролежавшими в песке более ста лет. Эти письма написали два солдата в разгар Первой мировой войны — и они дошли до потомков спустя 109 лет.

Письмо в бутылке у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Письмо в бутылке у моря

Историческая находка

9 октября 2025 года жительница Австралии Деб Браун участвовала в волонтёрской уборке пляжа Уортон-Бич и заметила среди песка старую бутылку Schweppes. Внутри — свёрнутые листки бумаги, написанные карандашом.
Позже выяснилось, что это письма рядовых Малкольма Невилла (27 лет) и Уильяма Харли (37 лет), датированные 15 августа 1916 года. В тот день их транспортное судно HMAT A70 Ballarat шло из Аделаиды через Большой Австралийский залив в сторону Европы.

Они очень хорошо проводят время, еда вкусная, только одно блюдо выбросили в море, писал Малкольм Невилл матери.

Мы счастливы, как Ларри, добавил он, используя тогдашнее австралийское выражение, означающее "беззаботно довольные".

Письма, несмотря на возраст, сохранились удивительно хорошо — благодаря тому, что бутылка всё это время пролежала в песчаных дюнах, где её защищали влага и ветер.

Судьбы авторов писем

История двух солдат оказалась разной.

  • Малкольм Невилл погиб на фронте в 1917 году, так и не вернувшись домой.
  • Уильям Харли пережил два ранения и вернулся в Австралию, но умер в 1934-м от последствий газовой атаки.

"Мы чувствуем, будто дедушка протянул нам руку из могилы", — сказала внучка Харли Энн Тернер.

Исторический контекст

1916 год — середина Первой мировой войны. В это время Австралия активно участвовала в боевых действиях на стороне Британской империи.
Тысячи молодых мужчин отправлялись на фронт, и многие писали письма домой, надеясь, что их прочтут — если не сегодня, то когда-нибудь потом.

Бутылочные послания нередко служили символом надежды и памяти: солдаты бросали их в море, веря, что океан доставит их слова домой, даже если они сами не вернутся.

Мифы и правда о "письмах в бутылке"

  • Миф 1. Бутылки с письмами — романтическая легенда.
  • Правда: историки знают десятки случаев, когда послания из прошлого действительно находили спустя десятилетия, а иногда и века.
  • Миф 2. Письма могли сохраниться только случайно.
  • Правда: плотное стекло и герметичная пробка создавали замкнутую среду, где бумага могла не разрушаться даже в сырости.
  • Миф 3. Солдаты бросали бутылки только из кораблей.
  • Правда: подобные послания оставляли и на берегах, и в окопах, как символ прощания с домом и жизнью.

Частые вопросы

Почему бутылка сохранилась больше века?

Песок и плотное стекло создали герметичную капсулу, изолировав бумагу от кислорода и влаги.

Как нашли родственников солдат?

Деб Браун передала письма историкам, а те с помощью военных архивов и списков участников Первой мировой быстро установили имена и семьи авторов.

Много ли подобных находок в Австралии?

Нет, подобные случаи единичны. Бутылка с письмами Невилла и Харли стала одной из самых хорошо сохранившихся в истории страны.

Ошибки в интерпретации и их последствия

Ошибка Последствие
Считать находку мистификацией Утрата исторической ценности артефакта
Хранить письмо без консервации Быстрое разрушение бумаги от влаги и воздуха
Не передавать находку в архив Потеря важной части личной и национальной истории

3 интересных факта

  • Самое старое "письмо в бутылке" было найдено в 2018 году — ему более 130 лет, оно принадлежало немецкому мореплавателю.
  • Во время Первой мировой такие послания часто бросали на прощание перед сражением, когда солдат понимал, что может не выжить.
  • Исследователи теперь хотят передать бутылку и письма в музей военной истории Австралии, где они станут частью выставки о человеческих историях войны.

Письма Малкольма Невилла и Уильяма Харли стали символом человеческой памяти — мостом между прошлым и настоящим. Они напомнили, что даже через столетие слова, написанные рукой солдата, могут найти дорогу домой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
