Заключивший договор с дьяволом, стал святым: Ватикан в потрясении, а тысячи верующих празднуют чудо

6:16 Your browser does not support the audio element. Наука

История Бартоло Лонго - словно сценарий мистического романа. Священник, однажды заключивший договор с демоном, позже стал одним из самых почитаемых святых Католической церкви. Его путь от тьмы к свету напоминает живое доказательство силы веры и раскаяния.

Фото: commons.wikimedia.org by Chrissjb15 (talk) (Uploads), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Блаженный Бартоло Лонго в Помпеях

От падения к прозрению

Бартоло Лонго родился в 1841 году в итальянском городе Латиано. После смерти отца молодой юрист увлёкся оккультными практиками, спиритизмом и эзотерикой, что в итоге привело его к служению сатанинским жрецом. Он участвовал в спиритических сеансах, проводил ритуалы и, как утверждают современники, даже "заключил договор с демоном".

Однажды ночью Лонго услышал голос умершего отца, призывавший его вернуться к Богу. Этот эпизод стал переломным. В ужасе от содеянного он обратился за советом к профессору Винченцо Пепе, который помог направить его к духовному наставнику — отцу Альберто Раденте.

Под его руководством Бартоло прошёл длительный путь покаяния и внутреннего очищения. Он публично отрёкся от оккультизма, а позже стал активно выступать против спиритизма, срывая собрания и предостерегая людей от "сетей обмана".

"Я отрекаюсь от спиритуализма; это не что иное, как сеть лжи и обмана", — заявил Бартоло Лонго.

Новая жизнь в вере

Осознав, насколько опасен путь, по которому он шёл, Лонго дал обет безбрачия и посвятил остаток жизни служению людям. В 1876 году он основал Папскую святыню Пресвятой Девы Марии Розария в Помпеях, которая впоследствии стала одним из крупнейших центров паломничества в Италии.

Его деятельность не ограничивалась религиозной работой. Лонго создал приют для девочек (1887), институт для сыновей заключённых (1892) и институт для дочерей заключённых (1922). Он также несколько лет работал волонтёром в больнице для неизлечимых больных в Неаполе.

Путь к святости

После смерти в 1926 году Бартоло Лонго оставил о себе память как человек, прошедший путь от мрака к свету. Его жизнь стала примером духовного перерождения и силы раскаяния.

В октябре 2025 года Папа Римский Лев XIV канонизировал Бартоло Лонго наряду с шестью другими праведниками — тремя монахинями, венесуэльским "врачом бедных" и архиепископом, погибшим во время геноцида армян. На площади Святого Петра в Ватикане собралось более 700 тысяч паломников, чтобы стать свидетелями церемонии.

"Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые по благодати Божьей поддерживали горящий светильник веры", — сказал Папа Лев XIV.

Как проходит канонизация

Процесс канонизации — это сложная и многоступенчатая процедура. Католическая церковь тщательно изучает жизнь кандидата, чтобы убедиться в его добродетели и праведности.

Слуга Божий: после начала расследования человека признают "Слугой Божьим".

после начала расследования человека признают "Слугой Божьим". Достопочтенный: этот статус подтверждает, что он прожил жизнь исключительной веры.

этот статус подтверждает, что он прожил жизнь исключительной веры. Блаженный: присваивается после признания одного чуда, совершённого по его заступничеству.

присваивается после признания одного чуда, совершённого по его заступничеству. Святой: канонизация — завершающий этап, требующий подтверждения второго чуда.

Таким образом, человек официально включается в список святых и становится объектом почитания во всей Католической церкви.

Сравнение: духовный путь Лонго

Этап Событие Смысл Ранние годы Увлечение оккультизмом Отход от веры Прозрение Голос отца, встреча с наставником Начало покаяния Служение Создание святынь и приютов Добрые дела и милосердие Канонизация Признан святым в 2025 году Пример духовного возрождения

А что если бы он не услышал голос

Историки предполагают, что без этого мистического переживания Лонго мог остаться в мире оккультизма, как многие его современники. Его обращение стало редким примером радикального раскаяния, признанного даже Церковью.

FAQ

Почему Церковь простила бывшего сатаниста

Потому что Лонго искренне раскаялся, прожил жизнь в служении и доказал веру делами.

Какое чудо привели в подтверждение его святости

Церковь признала исцеление ребёнка после молитвы в Помпейской святыне, основанной Лонго.

Где сегодня находится его гробница

Она расположена в базилике Пресвятой Девы Розария в Помпеях, куда ежегодно приезжают тысячи паломников.

Мифы и правда

Миф: Церковь не прощает тяжких грехов.

Правда: История Лонго — пример того, что искреннее покаяние может привести даже бывшего оккультиста к святости.

Церковь не прощает тяжких грехов. История Лонго — пример того, что искреннее покаяние может привести даже бывшего оккультиста к святости. Миф: Сатанизм и вера несовместимы.

Правда: Невозможно служить двум силам одновременно, но человек способен выбрать сторону добра и вернуться к Богу.

Сатанизм и вера несовместимы. Невозможно служить двум силам одновременно, но человек способен выбрать сторону добра и вернуться к Богу. Миф: Канонизация возможна только для священников.

Правда: Церковь признаёт святыми и мирян, если они прожили жизнь в добродетели.

Три интересных факта

Бартоло Лонго считается покровителем людей, утративших веру.

Его базилика в Помпеях ежегодно принимает более 2 млн паломников.

В Италии его нередко называют "святым от чёток", ведь именно он популяризировал молитву розария.

Исторический контекст

Первая официальная канонизация состоялась в 993 году — святой Ульрих Аугсбургский.

С XII века процесс признания святых полностью контролируется Ватиканом.

Папа Иоанн Павел II в 1980 году назвал Бартоло Лонго "образцом обращения и надежды для заблудших".