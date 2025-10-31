Заключивший договор с дьяволом, стал святым: Ватикан в потрясении, а тысячи верующих празднуют чудо

История Бартоло Лонго - словно сценарий мистического романа. Священник, однажды заключивший договор с демоном, позже стал одним из самых почитаемых святых Католической церкви. Его путь от тьмы к свету напоминает живое доказательство силы веры и раскаяния.
Бартоло Лонго родился в 1841 году в итальянском городе Латиано. После смерти отца молодой юрист увлёкся оккультными практиками, спиритизмом и эзотерикой, что в итоге привело его к служению сатанинским жрецом. Он участвовал в спиритических сеансах, проводил ритуалы и, как утверждают современники, даже "заключил договор с демоном".
Однажды ночью Лонго услышал голос умершего отца, призывавший его вернуться к Богу. Этот эпизод стал переломным. В ужасе от содеянного он обратился за советом к профессору Винченцо Пепе, который помог направить его к духовному наставнику — отцу Альберто Раденте.
Под его руководством Бартоло прошёл длительный путь покаяния и внутреннего очищения. Он публично отрёкся от оккультизма, а позже стал активно выступать против спиритизма, срывая собрания и предостерегая людей от "сетей обмана".
"Я отрекаюсь от спиритуализма; это не что иное, как сеть лжи и обмана", — заявил Бартоло Лонго.
Осознав, насколько опасен путь, по которому он шёл, Лонго дал обет безбрачия и посвятил остаток жизни служению людям. В 1876 году он основал Папскую святыню Пресвятой Девы Марии Розария в Помпеях, которая впоследствии стала одним из крупнейших центров паломничества в Италии.
Его деятельность не ограничивалась религиозной работой. Лонго создал приют для девочек (1887), институт для сыновей заключённых (1892) и институт для дочерей заключённых (1922). Он также несколько лет работал волонтёром в больнице для неизлечимых больных в Неаполе.
После смерти в 1926 году Бартоло Лонго оставил о себе память как человек, прошедший путь от мрака к свету. Его жизнь стала примером духовного перерождения и силы раскаяния.
В октябре 2025 года Папа Римский Лев XIV канонизировал Бартоло Лонго наряду с шестью другими праведниками — тремя монахинями, венесуэльским "врачом бедных" и архиепископом, погибшим во время геноцида армян. На площади Святого Петра в Ватикане собралось более 700 тысяч паломников, чтобы стать свидетелями церемонии.
"Сегодня перед нами семь свидетелей, новых святых, которые по благодати Божьей поддерживали горящий светильник веры", — сказал Папа Лев XIV.
Процесс канонизации — это сложная и многоступенчатая процедура. Католическая церковь тщательно изучает жизнь кандидата, чтобы убедиться в его добродетели и праведности.
Таким образом, человек официально включается в список святых и становится объектом почитания во всей Католической церкви.
|Этап
|Событие
|Смысл
|Ранние годы
|Увлечение оккультизмом
|Отход от веры
|Прозрение
|Голос отца, встреча с наставником
|Начало покаяния
|Служение
|Создание святынь и приютов
|Добрые дела и милосердие
|Канонизация
|Признан святым в 2025 году
|Пример духовного возрождения
Историки предполагают, что без этого мистического переживания Лонго мог остаться в мире оккультизма, как многие его современники. Его обращение стало редким примером радикального раскаяния, признанного даже Церковью.
Потому что Лонго искренне раскаялся, прожил жизнь в служении и доказал веру делами.
Церковь признала исцеление ребёнка после молитвы в Помпейской святыне, основанной Лонго.
Она расположена в базилике Пресвятой Девы Розария в Помпеях, куда ежегодно приезжают тысячи паломников.
