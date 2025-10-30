Тихий океан кипит: вулкан Аксиал угрожает или дарит новые знания о Земле

Утро 29 октября 2025 года. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала сразу два подводных землетрясения у побережья Орегона: магнитудой 4,8 и 5,4. Для обывателя — мелочь, едва ощутимая даже приборами на берегу.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

Для геофизиков — сигнал, который заставляет замирать сердца: землетрясения произошли в районе подводной горы Аксиал, самого активного вулкана на северо-западе Тихоокеанского региона.

Аксиал (Axial Seamount) — подводная гора шириной около 1,6 километра и высотой с Манхэттен, расположенная примерно в 480 километрах от побережья США. Её вершина скрыта под почти полутора километрами океанской воды.

Именно здесь, на дне океана, земная кора рождается заново.

Лаборатория под водой

Аксиал — не просто вулкан. Это единственный в мире подводный вулкан, за которым ведётся непрерывное наблюдение в реальном времени.

Сеть сенсоров, проложенная по дну океана в рамках программы Ocean Observatories Initiative (OOI), передаёт данные через подводные кабели в университеты Орегона и Вашингтона.

Эти приборы фиксируют каждый толчок, каждый пузырёк газа, каждую микроскопическую деформацию морского дна.

По сути, это гигантский кардиомонитор Земли - он позволяет увидеть, как дышит планета.

"Аксиал — это идеальный вулкан-учитель", — объясняет морской геофизик Уильям Чедвик из Университета штата Орегон. — "Он изолирован, предсказуем, и при этом безопасен. Мы можем наблюдать процесс извержения, не опасаясь последствий для людей".

Как вулкан "накачивает" себя

По данным исследователей, поверхность кальдеры Аксиала начала подниматься ещё в конце 2024 года — признак того, что магматическая камера под вулканом снова наполняется лавой.

То же происходило перед предыдущим извержением в 2015-м, когда океанское дно поднялось почти на три метра, а затем внезапно просело, когда магма прорвалась наружу.

Тогда под водой образовались потоки лавы толщиной до 120 метров — гигантские "подушечные лавы", которые быстро застывали в ледяной воде, формируя новые пласты океанической коры.

"Сейсмическая активность в районе Аксиала растёт. Мы зарегистрировали более двух тысяч микроземлетрясений всего за один день", — говорит Чедвик. — "Всё указывает на то, что извержение может произойти до конца 2025 года".

Почему это важно

Извержения подводных вулканов редко представляют опасность для человека, но их изучение имеет огромное значение для науки.

Именно такие вулканы создают до 70 % новой земной коры планеты.

Каждое извержение Аксиала позволяет понять, как формируются континенты, как циркулируют тепло и химические элементы между мантией и океаном, и какие процессы управляют тектоникой плит.

Кроме того, Аксиал — это естественная модель климатических взаимодействий. Газы, выбрасываемые из его жерл, включая углекислый газ и метан, участвуют в регуляции состава океанской воды и, в конечном счёте, — атмосферы.

Искусственный интеллект против стихии

Современные алгоритмы анализа данных уже используются для прогнозирования поведения Аксиала.

Модели машинного обучения сопоставляют миллионы сигналов — от температуры воды до микровибраций — и ищут закономерности, предшествующие извержениям.

"Мы учим нейросеть распознавать предвестники катастрофы так, как метеорологи распознают штормы", — рассказывает морской геофизик Скотт Нунер. — "Каждый раз, когда Аксиал проявляет активность, мы получаем шанс откалибровать алгоритмы".

Подводный вулкан как зеркало Огненного кольца

Аксиал — часть Тихоокеанского огненного кольца, гигантской зоны длиной 40 тысяч километров, где сталкиваются литосферные плиты.

Здесь находятся более 450 вулканов — от Японии до Антарктиды.

Аксиал — своего рода безопасная лаборатория, где можно наблюдать тот же механизм, что вызывает катастрофические извержения в Индонезии, на Камчатке или в Чили.

Учёные надеются, что изучение его динамики поможет прогнозировать активность более опасных наземных вулканов, например горы Рейнир в штате Вашингтон — одного из самых угрожающих вулканов Северной Америки.

Экология глубин

Жизнь вокруг Аксиала не погибает — напротив, кипит.

На застывших лавовых потоках растут колонии бактерий, питающихся сероводородом, а рядом с подводными источниками бьют гейзеры горячей воды, населённые экзотическими червями и моллюсками.

Каждое извержение уничтожает экосистему — и тут же создаёт новую.

"Мы видим, как за считанные месяцы жизнь возвращается в "новорожденный” океан", — отмечает Чедвик. — "Это напоминает ускоренную версию эволюции".

FAQ

1. Где находится подводная гора Аксиал?

В 480 км от побережья Орегона, на глубине около 1500 м под поверхностью океана.

2. Почему о ней говорят именно сейчас?

В октябре 2025 года у вулкана зафиксированы два ощутимых землетрясения (магнитудой 4,8 и 5,4), что указывает на усиление активности.

3. Может ли Аксиал вызвать цунами или затронуть побережье?

Нет. Извержение происходит слишком глубоко и далеко от суши, чтобы создать волну или разрушения на берегу.

4. Когда он извергался в последний раз?

В 2015 году. Тогда было зарегистрировано около 8000 подземных толчков и мощные потоки лавы, которые навсегда изменили рельеф дна.

5. Почему этот вулкан важен для науки?

Аксиал — естественная лаборатория для изучения тектоники плит и процессов образования земной коры. Здесь можно безопасно наблюдать то, что на суше часто заканчивается катастрофой.

6. Можно ли предсказать его извержение?

Учёные наблюдают в реальном времени, используя сеть подводных сенсоров и ИИ-модели. По прогнозам, извержение возможно до конца 2025 года — но точная дата неизвестна.