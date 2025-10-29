Мозг на перезагрузке: почему иногда внезапно отключается внимание

Утро. Совещание в самом разгаре, а вы, не выспавшись, глядите в таблицу, но мысли расползаются, как ртуть. И вдруг — пустота. Вам задали вопрос, а вы даже не уверены, слышали ли его.

Этот краткий "провал" — не просто невнимательность. Согласно новому исследованию учёных из Массачусетского технологического института (MIT), во время таких моментов мозг буквально меняет свой гидродинамический режим: спинномозговая жидкость (ликвор) на мгновение отливает из мозга, а затем возвращается, когда внимание восстанавливается.

Это открытие позволяет впервые заглянуть внутрь того, что происходит в голове человека, балансирующего на грани сна и бодрствования.

Волны, которых мы не ощущаем

В опытах участвовали 26 добровольцев. Каждого исследовали дважды: после полноценного сна и после ночи бодрствования.

Испытуемые лежали в аппарате МРТ и одновременно носили шапочки ЭЭГ — для регистрации электрической активности мозга. Им нужно было быстро реагировать на звук или появление квадрата на экране.

Когда внимание "проваливалось", МРТ фиксировало удивительный феномен:

через несколько миллисекунд ликвор отливал от мозга, как будто его "высасывало" из полости черепа, и возвращался примерно через секунду — именно в момент, когда человек вновь фокусировался.

Подобные волны обычно наблюдаются во время глубокого сна — стадии, когда мозг очищает себя от метаболических отходов.

Физиология мини-сна

Дополнительные данные показали: за 12 секунд до оттока жидкости зрачки испытуемых сужались, дыхание и сердцебиение замедлялись — всё как при засыпании.

Учёные полагают, что во время кратких "отключений” мозг запускает микросессию восстановления, напоминая компьютер, который ненадолго уходит в спящий режим, чтобы перезагрузить процессы.

"Ваш мозг буквально пытается отдохнуть, даже если вы этого не осознаёте", — говорит соавтор работы, доктор Зинонг Янг.

Опасная пауза

Подобные провалы могут длиться доли секунды, но их последствия ощутимы.

Именно они стоят за авариями, совершёнными сонными водителями, за ошибками хирургов или пилотов, потерявших концентрацию на мгновение.

Для животных, как замечают нейробиологи, такие "мини-сна" часто становятся фатальными — во сне наяву добыча превращается в обед.

"Пит-стоп” для мозга

Доктор Риа Кодосаки, нейробиолог из Университетского колледжа Лондона, считает, что речь идёт о структурированном биологическом процессе, а не о случайном сбое.

"Как ни парадоксально, но эти короткие отключения могут быть способом защиты мозга. Представьте себе гоночный автомобиль, делающий вынужденный пит-стоп:

мозг на мгновение сворачивает с трассы внешнего восприятия, чтобы провести внутреннее техобслуживание", — говорит он.

Возможно, такие микропаузы позволяют мозгу очищаться от продуктов обмена и поддерживать нейронную гигиену даже днём, когда полноценный сон невозможен.

Почему сон нужен не только телу

Мозг — самый энергозатратный орган. Хотя он составляет лишь 2 % массы тела, он потребляет до 20 % кислорода и глюкозы.

Каждая бессонная ночь оставляет в нём химический "мусор": аденозин, β-амилоид и другие вещества, которые в норме выводятся именно во сне, когда усиливается циркуляция спинномозговой жидкости.

Недосып ломает этот баланс. Организм пытается компенсировать — и потому устраивает микросны прямо наяву.

Что это значит для нас

Эти открытия дают новое понимание не только природы сна, но и того, как мозг борется за выживание в условиях постоянной стимуляции — света экранов, тревожных новостей и недосыпа.

Кратковременные отключения внимания — не слабость, а сигнал: нейроны требуют перерыва.

Игнорировать его — всё равно что ехать с пустым баком.

Как помочь мозгу

Учёные сходятся во мнении: профилактика проста — но требует дисциплины.

Сон 7-8 часов остаётся лучшей нейропротекцией.

Микроперерывы днём (5 минут тишины, дыхательные паузы) реально снижают риск "вылетов".

Гидратация и свет утром помогают синхронизировать циркадные ритмы.

Не доводите до хронического недосыпа - он снижает внимание так же сильно, как уровень алкоголя 0,8 ‰.

FAQ: что нужно знать о "провалах внимания”

1. Это то же самое, что микросон?

Отчасти да. Провал внимания может быть проявлением микросна — краткого перехода в состояние, близкое к лёгкому сну.

2. Почему мозг "откачивает" жидкость?

Ликвор участвует в очистке тканей мозга от токсинов. При переутомлении включается тот же механизм, что и ночью.

3. Можно ли почувствовать момент "отключения”?

Обычно — нет. Люди замечают лишь, что "выпали" из разговора или забыли последние секунды.

4. Помогает ли кофеин?

Кофеин блокирует аденозин — молекулу усталости. Но он лишь отсрочивает провал, не устраняя его причину.

5. Что происходит, если такие состояния случаются часто?

Это сигнал хронического недосыпа или когнитивного переутомления. Мозг буквально требует восстановительного сна.

6. Есть ли польза от короткого дневного сна?

Да. Даже 15-20 минут снижают уровень аденозина и восстанавливают реакцию внимания без последующих "отливов” жидкости.