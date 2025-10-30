Возвращение тех, кого не ждали: океан подарил второй шанс почти исчезнувшему виду

Более века учёные наблюдали за их медленным исчезновением. Южные киты Северной Атлантики, почти истреблённые китобойным промыслом в XIX веке, считались обречёнными. Но 2025 год принёс неожиданную весть — перелом, пусть хрупкий, но реальный.
Североатлантический консорциум правых китов опубликовал данные, которые вдохновили научное сообщество. В 2025 году популяция выросла на 2%, достигнув примерно 384 особей. В океане появилось восемь новых китов, и это событие стало настоящим символом возрождения вида.
Два процента — кажущаяся мелочь. Но для животных, потерявших четверть численности за прошлое десятилетие, это огромный шаг. С 2021 года популяция увеличилась более чем на 7%, что окончательно переломило казавшуюся необратимой тенденцию вымирания.
"Небольшое увеличение численности в сочетании с отсутствием смертности и сокращением числа травм внушает осторожный оптимизм", — отметила руководитель программы по исследованию правых китов в Аквариуме Новой Англии Хизер Петтис.
Слово "осторожный" здесь ключевое. Радость омрачает понимание: путь к восстановлению будет долгим.
Название "правые киты" — ироничный след охотничьей эпохи. Эти морские гиганты были "правильной добычей": медлительные, спокойные, с высоким содержанием жира. После смерти они не тонули, что делало их лёгкой целью.
В конце XIX века эти качества стали приговором. Китобои истребили их почти полностью. К началу XX века считалось, что вид исчез навсегда.
Отсутствие смертей в 2025 году — редкий и радостный факт. Но опасности не исчезли. Вместо гарпунов пришли новые угрозы — менее заметные, но не менее разрушительные.
Главная — запутывание в рыболовных снастях. По данным Oceana, около 25% китов ежегодно попадают в сети, а 85% носят шрамы от верёвок и буев. Столкновения с судами также остаются фатальными.
"Чтобы обнаружить запутывание, нужно совпадение двух факторов: чтобы люди смотрели и чтобы киты оказались в том месте, куда они смотрят", — пояснил старший научный сотрудник Центра Андерсона Кэбота Филип Гамильтон.
Такое совпадение — как иголка в стоге сена посреди Атлантики.
|Год
|Численность
|Изменение (%)
|Прирост новорождённых
|2020
|358
|-
|5 детёнышей
|2023
|377
|+1,5
|6 детёнышей
|2025
|384
|+2,0
|8 детёнышей
Наблюдается осторожный, но устойчивый рост, впервые за десятилетие превышающий уровень естественной смертности.
Поддерживайте программы защиты морей. Донаты в фонды, такие как Whale and Dolphin Conservation и Oceana, помогают финансировать исследования.
Снижайте пластиковый след. Микропластик влияет на пищевую цепочку китов.
Следите за морским туризмом. При выборе круизов отдавайте предпочтение компаниям с экологическими сертификатами.
Распространяйте знания. Общественное давление помогает продвигать законы о защите морских экосистем.
Ошибка: продолжение использования старых рыболовных снастей с тросами.
Последствие: киты запутываются и гибнут.
Альтернатива: переход на безтросовые технологии с дистанционными буями.
Ошибка: отсутствие временных запретных зон во время миграции.
Последствие: столкновения с судами.
Альтернатива: создание сезонных морских коридоров.
Ошибка: игнорирование климатического фактора.
Последствие: сокращение кормовых баз.
Альтернатива: мониторинг температуры океанов и управление рыболовством.
Несмотря на рост, эксперты напоминают: 384 особи — катастрофически мало для устойчивости вида. Любой сбой — вспышка болезней, массовое загрязнение, усиление судоходства — может отбросить популяцию на десятилетия назад.
|Плюсы
|Минусы
|Рост численности на 2%
|Малый размер популяции — менее 400 особей
|Отсутствие смертей в 2025 году
|Высокая доля травмированных китов
|Развитие технологий безопасного рыболовства
|Зависимость от финансирования и политической воли
Почему правые киты так уязвимы?
Они медлительные, живут у поверхности и часто пересекаются с морскими маршрутами.
Где их можно встретить?
Главные ареалы — восточное побережье США и Канады, особенно залив Мэна.
Как долго они живут?
В среднем 60-70 лет, но современные угрозы часто сокращают этот срок.
Миф: численность китов стабилизировалась.
Правда: рост есть, но он крайне неустойчив.
Миф: рыболовство не представляет опасности.
Правда: до 85% особей имеют следы запутывания в снастях.
Миф: киты больше не нуждаются в защите.
Правда: без постоянного контроля ситуация может вновь ухудшиться.
Сердце взрослого правого кита весит около 400 кг.
Их голосовые сигналы можно услышать за 50 км под водой.
Самки рожают только раз в 4-10 лет — редкий для млекопитающих цикл.
В XIX веке правые киты считались идеальной добычей: жир шёл на ламповое масло, а кости — на изделия. К 1900 году их почти не осталось. Только в 1935 году охота была официально запрещена, но популяция не смогла восстановиться из-за коллизий с судами и загрязнения. Лишь в XXI веке начались реальные успехи благодаря международным усилиям по охране морей.
