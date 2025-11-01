360 градусов за гранью жизни: учёные описали редкий тип видений при клинической смерти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:14
Наука

Что человек видит в момент между жизнью и смертью? Свет в конце туннеля, собственное тело со стороны, бескрайний покой или религиозные образы — феномен клинической смерти уже десятилетиями остаётся загадкой. Новое исследование китайских учёных впервые предложило научную классификацию этих видений, основанную на анализе восприятия пространства в мозге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исследование и его участники

Группа специалистов из Пекинского института математических наук и приложений опросила 48 добровольцев, переживших клиническую смерть. Целью было понять, как именно изменяется восприятие пространства и света в момент, когда мозг испытывает кислородное голодание.

"Мы попытались рассматривать видения не как мистику, а как особую форму пространственного восприятия, возникающего при ограниченной активности мозга", — поясняют авторы исследования.

Четыре типа видений

Учёные разделили околосмертные переживания на четыре основных типа:

  1. Тип A — туннельное зрение.
    Самое простое ощущение: человек видит свет в конце узкого канала. Это состояние связано с нехваткой кровотока в зрительной коре головного мозга.
  2. Тип B — дуговое зрение.
    Видение напоминает изогнутый сектор, как будто часть пространства вокруг "выпала" из восприятия.
  3. Тип C — эллиптическое пространство.
    Человек ощущает, что окружён светом по дуге или по окружности — поле зрения расширяется, но не замыкается.
  4. Тип C5 — полное сферическое восприятие.
    Самая сложная форма — чувство нахождения внутри светящегося шара, охватывающего все 360°.

"По мере развития опыта люди переходят от простых туннелей к сложным сферическим видениям", — отмечают исследователи.

Культура и восприятие

Учёные обнаружили, что содержание видений зависит от культурного фона и личных верований.

  • В религиозных культурах люди чаще описывали встречи с ангелами, святыми или предками.
  • Представители секулярных обществ сообщали о геометрических фигурах, светящихся структурах, узорах или ощущении движения по спирали.
  • Некоторые сравнивали происходящее с чёрной дырой или эффектом "погружения" в другое измерение.

Таким образом, биологические процессы в мозге сочетаются с личным и культурным опытом, формируя уникальные переживания.

Мифы и правда о видениях при клинической смерти

  • Миф 1. Люди видят потусторонний мир.
  • Правда: исследователи связывают феномен с изменением кровотока и нейронной активности в зрительных зонах мозга.
  • Миф 2. Все переживают одинаковые видения.
  • Правда: восприятие сильно различается в зависимости от культуры, возраста и мировоззрения.
  • Миф 3. Свет в конце туннеля — доказательство жизни после смерти.
  • Правда: этот эффект возникает при кислородном голодании — центральное зрение исчезает первым, а периферическое даёт иллюзию туннеля со светом впереди.

3 интересных факта

  • В 80% описаний клинической смерти присутствует образ света или движения по тоннелю.
  • Подобные ощущения можно воспроизвести при стимуляции височно-затылочной коры — области, отвечающей за восприятие пространства.
  • После возвращения к жизни у большинства людей временно усиливается осознание ценности жизни и снижается страх смерти.

Исторический контекст

Феномен "околосмертных переживаний" впервые описал американский психиатр Рэймонд Моуди в книге "Жизнь после жизни" (1975). Он собрал сотни свидетельств людей, переживших клиническую смерть, и сформулировал классические образы — тоннель, свет, чувство покоя.

Современные исследования переносят акцент с метафизики на нейрофизиологию. Учёные из США, Европы и Азии фиксируют активность мозга во время остановки сердца и выясняют, что даже в "момент смерти" нейроны могут коротко вспыхивать, создавая яркие зрительные иллюзии.

Ошибки интерпретации и их последствия

Ошибка Последствие
Принятие видения за "знак" или "предсказание" Может вызвать тревогу, религиозный фанатизм или чувство вины
Игнорирование психологических последствий Риск посттравматических реакций, бессонницы, панических атак
Попытка "воссоздать" опыт с помощью дыхательных техник или наркотиков Опасно для жизни: возможно кислородное голодание и повреждение мозга
Отрицание переживаний человека Усиление изоляции и тревожности, риск депрессии

Частые вопросы

Что происходит в мозге при клинической смерти?

Снижается кровоток и уровень кислорода, нейроны зрительной коры активируются хаотично, создавая вспышки света и иллюзию движения.

Почему видения часто похожи?

Зрительная система у людей устроена одинаково, поэтому эффекты гипоксии вызывают сходные образы — туннели, свет, вспышки.

Можно ли считать эти переживания доказательством загробной жизни?

Научных подтверждений этому нет. Исследователи объясняют феномен с точки зрения нейрофизиологии и восприятия.

Оставляют ли видения след в психике?

Да. У некоторых людей после таких переживаний меняются ценности, появляется ощущение миссии или вера в продолжение жизни.

Феномен видений при клинической смерти — не доказательство потустороннего мира, а результат работы мозга в экстремальных условиях. Исследования показывают: граница между жизнью и смертью — это не дверь, а сложный спектр восприятия, где физиология и культура сплетаются в единую мозаику человеческого сознания.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
