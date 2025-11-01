360 градусов за гранью жизни: учёные описали редкий тип видений при клинической смерти

Что человек видит в момент между жизнью и смертью? Свет в конце туннеля, собственное тело со стороны, бескрайний покой или религиозные образы — феномен клинической смерти уже десятилетиями остаётся загадкой. Новое исследование китайских учёных впервые предложило научную классификацию этих видений, основанную на анализе восприятия пространства в мозге.
Группа специалистов из Пекинского института математических наук и приложений опросила 48 добровольцев, переживших клиническую смерть. Целью было понять, как именно изменяется восприятие пространства и света в момент, когда мозг испытывает кислородное голодание.
"Мы попытались рассматривать видения не как мистику, а как особую форму пространственного восприятия, возникающего при ограниченной активности мозга", — поясняют авторы исследования.
Учёные разделили околосмертные переживания на четыре основных типа:
"По мере развития опыта люди переходят от простых туннелей к сложным сферическим видениям", — отмечают исследователи.
Учёные обнаружили, что содержание видений зависит от культурного фона и личных верований.
Таким образом, биологические процессы в мозге сочетаются с личным и культурным опытом, формируя уникальные переживания.
Феномен "околосмертных переживаний" впервые описал американский психиатр Рэймонд Моуди в книге "Жизнь после жизни" (1975). Он собрал сотни свидетельств людей, переживших клиническую смерть, и сформулировал классические образы — тоннель, свет, чувство покоя.
Современные исследования переносят акцент с метафизики на нейрофизиологию. Учёные из США, Европы и Азии фиксируют активность мозга во время остановки сердца и выясняют, что даже в "момент смерти" нейроны могут коротко вспыхивать, создавая яркие зрительные иллюзии.
|Ошибка
|Последствие
|Принятие видения за "знак" или "предсказание"
|Может вызвать тревогу, религиозный фанатизм или чувство вины
|Игнорирование психологических последствий
|Риск посттравматических реакций, бессонницы, панических атак
|Попытка "воссоздать" опыт с помощью дыхательных техник или наркотиков
|Опасно для жизни: возможно кислородное голодание и повреждение мозга
|Отрицание переживаний человека
|Усиление изоляции и тревожности, риск депрессии
Снижается кровоток и уровень кислорода, нейроны зрительной коры активируются хаотично, создавая вспышки света и иллюзию движения.
Зрительная система у людей устроена одинаково, поэтому эффекты гипоксии вызывают сходные образы — туннели, свет, вспышки.
Научных подтверждений этому нет. Исследователи объясняют феномен с точки зрения нейрофизиологии и восприятия.
Да. У некоторых людей после таких переживаний меняются ценности, появляется ощущение миссии или вера в продолжение жизни.
Феномен видений при клинической смерти — не доказательство потустороннего мира, а результат работы мозга в экстремальных условиях. Исследования показывают: граница между жизнью и смертью — это не дверь, а сложный спектр восприятия, где физиология и культура сплетаются в единую мозаику человеческого сознания.
