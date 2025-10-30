Сфинкс без носа: кто осмелился изуродовать древнего хранителя пустыни

Трудно найти в мире памятник, окутанный таким количеством легенд, как Большой Сфинкс в Гизе. Эта монументальная статуя, вырубленная из известняка более 4,5 тысяч лет назад, стала символом Древнего Египта — и одновременно вечным источником загадок. Один из главных вопросов, который задают туристы, глядя на гигантское лицо с человеческими чертами и телом льва: почему у Сфинкса нет носа и что ещё он потерял за тысячелетия?

Фото: commons.wikimedia.org by Петар Милошевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Сфинкс

Миф о Наполеоне и "стрелках по Сфинксу"

Многие до сих пор уверены, что именно Наполеон виновен в обезображивании Сфинкса. Экскурсоводы любят рассказывать историю о том, как французский император, заняв Египет, приказал солдатам "пострелять для разминки" по древней статуе. Якобы артиллерийские снаряды и уничтожили нос — гигантский, почти человеческого роста.

Но это — не более чем легенда, удивительно живучая и яркая. Историки ещё в начале XX века пытались опровергнуть миф, однако он продолжает жить.

"Сфинкс лишился носа задолго до похода Наполеона", — отмечал исследователь наполеоновской эпохи Холмберг.

В действительности французская экспедиция конца XVIII века лишь возродила европейский интерес к Древнему Египту, но никак не разрушала его памятники. Напротив, Наполеон приказал изучать, а не уничтожать древности.

Египетский поход Бонапарта: начало египтомании

С 1798 по 1801 год французская армия и сопровождавшая её Комиссия наук и искусств занимались исследованием египетских древностей. Учёные рисовали, измеряли, описывали всё, что видели, — именно тогда был найден знаменитый Розеттский камень, расшифрованный впоследствии Шампольоном.

Этот поход положил начало египтологии как науке и породил в Европе "египтоманию": моду на пирамиды, саркофаги и таинственных богов. Но ни один документ, дневник или рисунок того времени не подтверждает версию о "стрельбе по Сфинксу".

Кто действительно отбил нос Сфинксу?

Ещё в 1737 году, за полвека до Наполеона, датский капитан Фридрих Нортен сделал зарисовку Сфинкса — уже без носа. Это означает, что повреждение произошло гораздо раньше.

Существует две основные версии.

Версия первая — природная

За тысячелетия Сфинкс пережил ветра, песчаные бури и перепады температур. Известняк, из которого он вырезан, не отличается прочностью, и часть скульптуры могла просто обрушиться со временем. Для фигуры, возраст которой превышает 4,5 тысячи лет, это вполне закономерно.

Версия вторая — человеческая

Более драматичная и, вероятно, ближе к правде. Согласно хроникам, в XIV веке религиозный фанатик Мохаммед Саим аль-Дахр счёл Сфинкса языческим идолом и в 1378 году разбил его лицо, чтобы прекратить "идолопоклонство" местных крестьян. За это толпа разъярённых жителей растерзала нарушителя прямо у подножия статуи. Его могила, по преданию, находится рядом с Сфинксом.

Этот эпизод упоминают арабские хронисты и поддерживают современные историки, в частности Ульрих Хаарман, ссылался на источники XIII-XIV веков.

Чего ещё не хватает Сфинксу

Потеря носа — не единственная травма каменного великана. Археологи выяснили, что Сфинкс некогда имел бороду, выполненную из отдельных фрагментов камня. Её остатки были найдены при раскопках у основания статуи.

Фрагменты накладной бороды сегодня хранятся в Британском музее и Египетском музее в Каире. Учёные до сих пор спорят, когда именно она появилась:

одни считают, что бороду добавили во времена Нового царства (около XVI-XI вв. до н. э.), как символ божественности фараона;

другие убеждены, что она существовала с самого начала и отвалилась от времени.

Кроме носа и бороды, Сфинкс лишился части уровня наголовника (немес) — полосатого царского убора, который сползал на плечи. Некоторые блоки этого элемента со временем разрушились или были утрачены при раскопках.

Почему Сфинкс "стареет" быстрее пирамид

Причина — в материале. Пирамиды построены из плотных известняковых блоков, а Сфинкс вырублен прямо из скалы, которая состоит из слоёв разной плотности. Нижние более мягкие и подвержены эрозии, поэтому фигура медленно "растворяется" под действием ветра и песка. Сегодня её регулярно реставрируют, укрепляют и очищают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: верить в "наполеоновский обстрел".

Последствие: повторение исторического мифа.

Альтернатива: обратиться к источникам XVIII века — носа уже тогда не было.

Ошибка: считать, что Сфинкс из гранита.

Последствие: недооценка уязвимости памятника.

Альтернатива: понимать, что известняк требует постоянной реставрации.

Ошибка: игнорировать роль природы.

Последствие: преувеличение роли "варваров".

Альтернатива: признать влияние времени и климата.

А что если Сфинкс был другим

Есть гипотеза, что изначально голова Сфинкса была львиной, а человеческие черты ей придали позже, возможно, при фараоне Хефрене. Это объясняет несоразмерность головы и тела. Но достоверных подтверждений этому нет — слишком мало сохранилось надписей.

Плюсы и минусы версий

Версия Достоинства Недостатки Природная эрозия Подтверждается геологическими данными Не объясняет аккуратный "срез" носа Фанатик аль-Дахр Подтверждена письменными источниками Нет прямых археологических следов удара Наполеон Яркая и запоминающаяся легенда Полностью опровергнута историческими фактами

FAQ

Когда построили Сфинкса? Примерно 2540 год до н. э., предположительно при фараоне Хефрене.

Какой длины был нос? Около 1,7 метра. Его остатки, найденные археологами, соответствуют этому размеру.

Можно ли восстановить Сфинксу нос и бороду? Египетские власти не планируют реставрацию — это нарушило бы аутентичность памятника.

Почему Сфинкс так притягивает внимание? Он сочетает в себе загадку происхождения, масштаб и символизм, который каждый толкует по-своему.

Мифы и правда

Миф: наполеон расстрелял Сфинкса.

Правда: к моменту его прибытия носа уже не было.

Миф: сфинкс стоял погребённым в песке до XX века.

Правда: его частично очищали и в XIX, и даже в античные времена.

Миф: борода Сфинкса символ мужества.

Правда: в Древнем Египте борода — знак божественного статуса фараона.

Три интересных факта

Нос Сфинкса не найден до сих пор — возможно, он был полностью разрушен при ударе. Лицо статуи ориентировано строго на восток, к точке восхода солнца. В XIX веке Сфинкс вдохновил Сальвадора Дали на серию сюрреалистических рисунков "Лицо времени".

Исторический контекст

Сфинкс появился на плато Гизы как страж пирамид и символ вечного могущества. В разные эпохи он то засыпался песками, то восстанавливался по приказу фараонов, то становился объектом поклонения и даже "виновником" неурожаев. Его судьба — как зеркало истории Египта: вечное колебание между почитанием и забвением.