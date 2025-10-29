Секрет Шимозера: озеро исчезло в Чёрной яме, но это не катастрофа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Вытегорском районе Вологодской области произошло необычное природное явление — озеро Шимозеро почти полностью исчезло. Об обмелевшем водоёме написала в соцсети "ВКонтакте" группа "Вепсское Шимозерье".

аномальное озеро
Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
аномальное озеро

Озеро, которое умеет исчезать

Шимозеро занимает площадь около восьми тысяч квадратных километров и известно своим непостоянным характером. Вода в нём то исчезает, то возвращается — всё из-за того, что оно относится к категории карстовых озёр, в которых уровень воды напрямую зависит от подземных пустот и каналов.

Когда давление грунтовых вод падает, влага уходит в Черную яму - глубокую карстовую воронку, через которую озеро буквально "стекает" под землю.

"Шимозеро — одно из тех редких озёр, что живут по своим законам природы", — отмечают местные экологи.

Природный феномен и объект исследований

Феномен Шимозера настолько уникален, что его включили в реестр особо ценных природных объектов России. Учёные-гидрологи наблюдают за поведением водоёма уже много лет, фиксируя циклы заполнения и исчезновения.

Подобные явления нередко происходят на территориях с карстовыми породами — известняками и доломитами, которые легко разрушаются водой, образуя подземные полости. Из-за этого дно таких озёр порой напоминает губку, пропускающую воду в глубинные слои.

Историческая память и вепсское наследие

В прежние времена в окрестностях Шимозера жили представители народа вепсов - одного из малых финно-угорских народов России. Они селились вдоль берегов, занимались рыболовством и земледелием. Однако со временем деревни были признаны "неперспективными" и расселены, а регион постепенно обезлюдел.

Сейчас от тех поселений остались лишь следы старых дорог и легенды о "живом озере", которое уходит под землю, чтобы затем снова появиться.

Что известно сегодня

По данным специалистов, нынешнее исчезновение Шимозера — не катастрофа, а естественный цикл, который может длиться от нескольких недель до месяцев. Когда подземные полости вновь заполнятся водой, озеро вернётся на привычное место.

Тем не менее учёные продолжают наблюдения, чтобы понять, как изменения климата и уровень осадков влияют на этот природный механизм.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
