Город-призрак всплыл из глубин: 3000 лет тишины — и внезапное открытие, перевернувшее археологию

Когда археологи начали исследовать озеро Меццано в регионе Лацио, они не ожидали, что под толщей воды и слоями ила обнаружат следы жизни, ушедшей в глубь веков. На глубине до десяти метров на дне кратера древнего вулкана оказалось скрытое поселение, которое когда-то шумело и дышало — с кузнецами, рыбаками и ремесленниками бронзового века.
Сегодня озеро Меццано — тихое и живописное место, окружённое зелёными холмами. Но примерно 3000 лет назад здесь кипела жизнь. По данным Управления подводной археологии Италии, поселение существовало между 1700 и 1150 годами до нашей эры. Люди возвели свои дома прямо над водой, укрепив их на мощных деревянных сваях. Таких свай археологи насчитали уже более шестисот — и это только часть деревни.
Долгие века уровень воды менялся, и теперь древний посёлок скрыт под несколькими метрами ила и глины. Но именно благодаря этому «панцирю времени» сохранились артефакты, которые дают редкую возможность заглянуть в жизнь людей бронзового века.
Со дна подняли десятки удивительно хорошо сохранившихся предметов: бронзовые топоры, наконечники копий, фибулы, кольца, серпы и даже украшения. Попались и бронзовые слитки — вероятное свидетельство того, что в деревне действовали мастерские по обработке металла. На некоторых находках видны следы огня, что заставляет предположить: поселение могло погибнуть в пожаре и обрушиться в воду.
"Мы составили карту около трети территории, и уже сейчас видно, насколько сложной была структура этого поселения", — отметил представитель Управления подводной археологии SABAP.
Археологи применяли современные методы: насосы для удаления донных отложений, подводные камеры и дроны. Так им удалось восстановить схему свай и очертания древних построек, а также определить зоны, где жили, работали и, вероятно, хоронили своих близких жители поселения.
|Место
|Эпоха
|Особенности
|Озеро Меццано, Италия
|1700–1150 гг. до н.э.
|Сваи, металлургия, следы пожара
|Озеро Комо, Италия
|около 1500 г. до н.э.
|Жилища на деревянных платформах
|Альпийские озёра Швейцарии
|1000–800 гг. до н.э.
|Рыболовные сети, посуда, керамика
Сходство поселения на озере Меццано с другими «палостроями» Европы (так называют поселения на сваях) указывает на общие культурные традиции жителей бронзового века. Они выбирали воду не только ради защиты, но и как источник жизни: здесь ловили рыбу, транспортировали грузы и орошали поля.
Подводная археология требует терпения и точности. Каждый сантиметр дна исследуется, как страница древней книги. Чтобы не повредить артефакты, используется метод «водяного пылесоса» — насосы мягко убирают ил, не разрушая находки. Затем место фиксируют на трёхмерных моделях и цифровых картах.
Артефакты после подъёма проходят процесс консервации: их сушат в специальных камерах, пропитывают стабилизирующими растворами и помещают в климатические контейнеры. Некоторые экспонаты в будущем попадут в музеи Витербо и Рима.
Если климатические изменения приведут к снижению уровня воды, древнее поселение может вновь оказаться на поверхности. В этом случае археологам предстоит ускорить работы, ведь контакт с воздухом ускоряет разрушение дерева и металла. Уже сейчас обсуждается возможность создания музея под открытым небом с частичным восстановлением свайных конструкций.
Как глубоко находится поселение?
Остатки деревни расположены на глубине от 2,5 до 10 метров.
Можно ли увидеть находки вживую?
После завершения исследований часть экспонатов выставят в музеях Лацио и Рима.
Почему поселение построили именно на сваях?
Жилища на воде обеспечивали безопасность и лёгкий доступ к ресурсам — рыбе, пресной воде и транспортным путям.
Поселения на сваях были широко распространены в Европе в эпоху бронзы. Люди того времени строили дома из дерева и тростника, соединённых мостками. В Италии такие деревни чаще всего находились вблизи вулканических озёр — это обеспечивало плодородную почву и природную защиту. Исследования Меццано помогут понять, как менялся климат региона и почему древние общины покинули свои дома.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.