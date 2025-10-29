3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах

5:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В астрономии бывают открытия, которые вызывают не просто интерес — они порождают вопросы о месте человечества во Вселенной.

Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use 3I/ATLAS

В 2017 году это сделал "Оумуамуа", первый зарегистрированный межзвёздный объект, пролетевший через Солнечную систему. В 2019-м — комета Борисова, вторая "гостья" из-за пределов нашей звёздной семьи.

И вот теперь — 3I/Atlas, третий известный межзвёздный визитёр, обнаруженный в 2025 году автоматическим телескопом ATLAS. Его траектория не оставляет сомнений: он прибыл не из глубин Солнечной системы, а из межзвёздного пространства, с гиперболической орбитой и скоростью свыше 220 тысяч километров в час.

"Троянский конь" или просто комета

Ави Лееб, профессор Гарвардского университета, известный своими смелыми гипотезами о внеземных цивилизациях, в интервью называет 3I/Atlas "чёрным лебедем" — редким, маловероятным, но потенциально судьбоносным событием.

"Объект вполне может оказаться кометой естественного происхождения. Но он также может оказаться для нас "троянским конем". Черным лебедем! Крайне маловероятно, что к нам вдруг залетит космический корабль пришельцев, но полностью исключать такой вариант нельзя", — цитирует его слова argumenti.ru.

Учёный напоминает: первый межзвёздный объект — "Оумуамуа" — уже вызывал вопросы. Он не имел хвоста, неожиданно ускорялся, и его блеск менялся, будто отражая солнечный свет от металлической поверхности. Тогда Лееб предположил, что это может быть обломок инопланетного зонда — версия, которая вызвала бурные споры, но привлекла внимание к поискам межзвёздных артефактов.

Загадочные метаморфозы хвоста

У 3I/Atlas ситуация иная. Он классифицирован как комета — у него наблюдался хвост, состоящий из пыли и газа. Но поведение объекта сбивает с толку даже опытных специалистов.

Хвост то появляется, то исчезает, что противоречит классическим моделям кометной активности. При этом некоторые астрономы заметили признаки замедления, не вполне объяснимые силами гравитации.

29 октября комета прошла перигелий — точку максимального сближения с Солнцем. В этот момент она скрылась за солнечным диском, и наблюдать её стало невозможно.

Межзвёздные посланники и гипотезы осторожного реализма

Научное сообщество делится на две группы.

Большинство придерживается осторожного реализма: 3I/Atlas — обычная комета, просто прилетевшая издалека. Изменения хвоста и блеска можно объяснить неравномерным нагревом, распадом летучих веществ или разрушением ядра.

Другая, меньшая группа учёных, включая Лееба, считает, что стоит рассматривать и искусственную гипотезу. Их аргумент прост: вероятность случайного прилёта трёх межзвёздных тел за одно десятилетие крайне мала. Если хотя бы один из них окажется созданным разумом, это изменит наше понимание Вселенной навсегда.

Что ждёт нас в декабре

Согласно расчётам NASA, 19 декабря 2025 года 3I/Atlas пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — порядка 0,3 астрономической единицы (около 45 миллионов километров). Это безопасно, но достаточно близко, чтобы крупнейшие телескопы планеты смогли разглядеть его структуру и динамику.

В этот период астрономы планируют использовать сети обсерваторий — от Хаббла до радиотелескопов Атакамы, чтобы определить состав объекта и проверить, нет ли у него аномальных свойств: металлического отражения, стабильных радиосигналов или следов управляемого движения.

Межзвёздные тайны — зеркало человечества

История с 3I/Atlas — это не столько о пришельцах, сколько о нас самих.

Каждый новый межзвёздный объект — напоминание, что космос не замкнут. Материя, а может, и технологии, путешествуют между звёздами.

И когда Лееб говорит о "троянском коне", он призывает нас быть открытыми к невероятному. Потому что именно из таких предположений рождаются самые важные открытия.

FAQ

Когда 3I/Atlas станет виден снова?

После 29 октября объект вновь выйдет из-за Солнца в середине ноября. Лучшие наблюдения ожидаются с конца ноября по январь 2026 года.

Есть ли риск столкновения с Землёй?

Нет. По всем расчётам, минимальное расстояние составит около 45 миллионов километров — это безопасная дистанция.

Почему он называется 3I/Atlas?

3I — это третий зарегистрированный Interstellar объект. ATLAS — система телескопов, которая его обнаружила (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Можно ли считать его кораблём пришельцев?

Вероятность этого крайне мала, но полностью исключить нельзя. Учёные анализируют все доступные данные. Пока нет свидетельств искусственного происхождения.

Когда будут окончательные результаты?

К декабрю 2025 — январю 2026 года, когда объект будет ближе всего к Земле, и телескопы смогут собрать спектральные и радиоданные.