Второй круг безопасности: как пилоты спасают лайнер, даже когда до земли остаются метры

Иногда во время посадки самолёт неожиданно снова набирает высоту и уходит на второй круг. Для пассажиров это может показаться тревожным, особенно если лайнер уже почти коснулся земли. Однако для пилотов это полностью штатный и безопасный манёвр, отработанный десятки раз — как в симуляторах, так и в реальных полётах.

Что значит уйти на второй круг

Уход на второй круг — это прекращение захода на посадку с последующим набором высоты и выполнением повторного захода. Манёвр выполняется, если посадка по каким-то причинам становится небезопасной или нестабильной. Несмотря на то, что встречается он нечасто, каждая авиакомпания регулярно отрабатывает его в рамках тренировочных полётов и обязательных упражнений на тренажёрах.

Современные самолёты оборудованы автоматическими системами, которые позволяют выполнить этот манёвр буквально одним движением. Достаточно включить режим TO/GA (Take Off/Go Around) - и автоматика самостоятельно установит нужную тягу, поднимет нос, увеличит скорость и начнёт набор высоты. Даже если один двигатель выйдет из строя, самолёт способен безопасно уйти на второй круг и повторить заход.

Кто принимает решение

Как правило, решение принимает командир воздушного судна. В некоторых случаях команда поступает от диспетчера — например, если на полосе появились препятствия или погодные условия ухудшились. Обе стороны следят за безопасностью полёта, и только при полной уверенности в возможности безопасного приземления лайнер получает разрешение на посадку.

Во всех авиационных службах процедура ухода на второй круг регламентирована Федеральными авиационными правилами. Это не экстренная мера, а элемент стандартной практики, направленный на то, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации.

Основные причины ухода на второй круг

Погодные условия

Порывистый боковой ветер, сильный ливень, гроза или шквал — всё это делает посадку нестабильной. В таких случаях пилоты предпочитают подождать несколько минут, пока погодная обстановка стабилизируется, и повторить попытку.

Недостаточная видимость

Туман, дымка, снежная метель или низкая облачность могут резко ограничить видимость. Если пилот теряет визуальный контакт с посадочными огнями и полосой, он обязан уйти на второй круг, чтобы не рисковать безопасностью.

Помехи на взлётно-посадочной полосе

Иногда причиной становится появление препятствий на полосе. Это могут быть животные, птицы, техника аэропорта или даже другая авиамашина, не успевшая освободить ВПП. Бывает, что после дождя на полосе остаются большие лужи, из-за которых пилот также решает повторить посадку.

Технические показания

Современные самолёты оснащены множеством датчиков, которые контролируют работу всех систем. Если приборы подают сигнал о возможной неисправности — даже временной — пилот может отложить посадку, чтобы перепроверить данные. Иногда требуется подтверждение диспетчера для повторного захода.

Нестабильное положение самолёта

Перед посадкой самолёт должен идти строго по заданной траектории — глиссаде. Если высота, курс или скорость отличаются от нормы, пилот принимает решение уйти на второй круг, чтобы стабилизировать полёт и зайти снова в идеальных условиях.

Как выполняется манёвр

Решение пилота. Командир воздушного судна оценивает ситуацию и включает режим TO/GA. Набор высоты. Автоматика увеличивает тягу двигателей, лайнер начинает плавный подъём. Уход по схеме. Самолёт следует заранее прописанной траектории, утверждённой для конкретного аэропорта. Связь с диспетчером. Экипаж сообщает о манёвре и получает новое разрешение на заход. Повторная посадка. После стабилизации условий лайнер возвращается и выполняет безопасное приземление.

На современных воздушных судах такие манёвры максимально автоматизированы. Пилоты полностью контролируют процесс, но бортовые системы помогают избежать ошибок даже в стрессовых ситуациях.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: паника у пассажиров.

Последствие: стресс и неправильное восприятие ситуации.

Альтернатива: помнить, что уход на второй круг — стандартный безопасный манёвр.

Ошибка: недостаточная стабилизация перед посадкой.

Последствие: риск отклонения от глиссады.

Альтернатива: выполнение дополнительного круга для точного захода.

Ошибка: игнорирование погодных ограничений.

Последствие: ухудшение видимости или турбулентность при касании.

Альтернатива: повторный заход после улучшения условий.

А что если это случилось во время вашего полёта

Если самолёт внезапно набрал высоту, не стоит паниковать. Для экипажа это обычная ситуация, а для пассажиров — просто немного дополнительного времени в воздухе. Пилоты тщательно контролируют параметры, а диспетчеры координируют движение, чтобы новый заход прошёл идеально.

Иногда повторная попытка занимает всего несколько минут. Экипаж всегда сообщает причину манёвра и ориентировочное время посадки, а современные самолёты позволяют выполнить его максимально мягко и безопасно.

Плюсы и минусы повторного захода

Плюсы:

обеспечивает максимальную безопасность;

помогает избежать ошибок при посадке;

даёт пилотам возможность стабилизировать лайнер;

снижает риски при сложных погодных условиях.

Минусы:

увеличивает время полёта и расход топлива;

вызывает стресс у некоторых пассажиров;

может привести к задержкам рейсов при плотном трафике.

Но даже с этими минусами манёвр остаётся самым безопасным решением, если посадка кажется нестабильной.

FAQ

Можно ли считать уход на второй круг аварийной ситуацией?

Нет, это штатная процедура, предусмотренная всеми инструкциями и тренировками пилотов.

Кто принимает решение о манёвре?

Обычно командир воздушного судна, но иногда — по указанию диспетчера.

Опасно ли повторно заходить на посадку?

Нет. Самолёты спроектированы так, чтобы безопасно выполнять уход на второй круг даже при отказе одного двигателя.

Сколько раз самолёт может повторять заход?

Столько, сколько потребуется для безопасной посадки, хотя на практике обычно достаточно одного повторного круга.

Может ли уход быть автоматическим?

Да. Современные лайнеры способны автоматически выполнить манёвр в режиме TO/GA.